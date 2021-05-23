Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun Öncülüğünde Yapılan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Kapsamında Proje Ortağımız Yakın Doğu Üniversitesi tarafından himaye edilen ,İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezince tertiplenen 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu 14 – 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. “Kültür, Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür” başlığıyla gerçekleştirilecek sempozyumda sinema ve kültür ilişkisi tartışılacak. Sempozyum çerçevesinde yer alacak dijital fotoğraf sergisinde ise Türk dünyası ülkelerinin kültür, göç, insan, yaşayış, ve aile kavramlarını içeren fotoğraflar sergilenecek.

1. ULUSLARARASI SİNEMA SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun Öncülüğünde Yapılan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Kapsamında Proje Ortağımız Yakın Doğu Üniversitesi tarafından himaye edilen ,İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezince tertiplenen 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu 14 – 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. “Kültür, Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür” başlığıyla gerçekleştirilecek sempozyumda sinema ve kültür ilişkisi tartışılacak. Sempozyum çerçevesinde yer alacak dijital fotoğraf sergisinde ise Türk dünyası ülkelerinin kültür, göç, insan, yaşayış, ve aile kavramlarını içeren fotoğraflar sergilenecek.

SEMPOZYUM DÜNYANIN HER YERİNDEN AKADEMİSYENLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK

1.Uluslararası Sinema Sempozyumu çevirim içi ortamda ve birçok ülkeden akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu sempozyumakatılarak bildiri sunan akademisyenlerin bildirilerinin makale olarak yayınlanmasına da olanak sağlanacak. Sempozyum için son baş vuru ve bildiri özetlerini gönderme tarihi 30 Mayıs 2021 olacak, bildiri özetleri usc2021@neu.edu.tr adresine gönderilebilecek. Bildirilerin düzenleme kurulu tarafından değerlendirilip seçilmesinin ardından 14 -16 Haziran tarihleri arasında dünyanın birçok ülkesinden akademisyen çevirim içi ortamda bildirilerini sunarak katılımcılarla paylaşacak.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali işbirliğinde gerçekleştirilecek sempozyumun düzenleme kurulu Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Çetin Özkan’dan oluşuyor.

DİJİTAL FOTOĞRAF SERGİSİ

Sempozyum çerçevesinde ayrıca “Dijital Fotoğraf Sergisi” de gerçekleştirilecek. Türk dünyası ülkelerinin kültür, göç, insan, yaşayış ve aile kavramları çerçevesinde fotoğrafların dijital ortamda yayınlanacağı sergi için son başvuru tarihi ise 10 Haziran 2021 olarak açıklandı. Dijital fotoğraf sergisinde sergilenecek fotoğraflar için başvurular ise İcw.neu@neu.edu adresine yapılacak. Fotoğrafların 30 cm boyutunda ve 300 dpi çözünürlükte jpg. olarak gönderilmesi gerekiyor.

İletişim Fakültesi – İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu çerçevesinde gerçekleştirilecek dijital fotoğraf sergisinin seçici kurulunda ise Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara, fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel ve İlke Vural Coşkuner ile fotoğrafçı ve görsel sanatçı Fuat Boğaç Evren yer alıyor.