Vali Seddar Yavuz, Vatandaşlarla Bayramlaştı



Vatandaşlarımız Zaten Kurallara Dikkat Ediyor, Onlara Teşekkür Ediyoruz.



Vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten Vali Seddar Yavuz; “sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek bayramda yaşanması muhtemel yeni bir artışa meydan verecek tutum ve davranışlardan uzak durmalarını vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetini zaten biliyoruz. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimizin bulunduğu konum nedeniyle insan hareketliliği çok yoğun yaşanıyor, bundan dolayı çok daha dikkatli davranmamız gerekiyor.” diyen Vali Seddar Yavuz Kurban Bayramı’nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Namaz sonrası açıklama yapan Vali Seddar Yavuz; “Öncelikle Aziz Milletimizin, İslam Aleminin ve değerli Kocaelililerin Kurban Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm kardeşlerimize en iyi dileklerimi, sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bayramlarda maalesef dikkatsizlik, tedbirsizlik ve çeşitli sebeplerle kazalar meydana geliyor. Bayramlar bir sevinç günü olmaktan üzüntü gününe dönüşüyor. Bu vesileyle yola çıkacak kardeşlerimizin yorgun yola çıkmamaları, trafik kurallarına uymaları, özellikle şerit ihlali yapmamaları, yolda durulmaması gereken yerlerde durarak kazalara sebebiyet vermemelerini rica ediyorum.