banner485
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali ve Belediye Başkanının Dikkatine

Vali ve Belediye Başkanının Dikkatine Kocaelin deki Yaşlılarla İlgili Ne Yaptık

Vali ve Belediye Başkanının Dikkatine

06 Nisan 2020 Pazartesi 14:45

Türkiye’nin en gelişmiş  zengin illeri arasında olan Kocaeli bölgesin de yaşlılar devlerden  huzur Evi ve huzurlu yaşayacağı bölgeler bekliyordu 
Gebze bölgesi Eskihisar yakınların da 10 dönüm yer üzerine huzur evi yapılması İçin proje çizilmiş bakanlıktan  ödeneği geldiği halde hafriyat maliyeti fazla diye proje 5 yıl önce iptal edilmişti  bu konuda neden projenin iptal edildiği ile ilgili vali ve belediye başkanı araştırma yapıp kamuoyuna açıklama yapmalı  bu huzur evinin ayni  yere yapılması ile ilgili çalışma başlatılmalı   

   Kefken e Neden Karadeniz ilçesi kurulmalı 
Gebze Gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak sürekli gündeme getirip Kefken ve Cebeci bölgesine Kocaeli Karadeniz adı ile ilçe kurulup bu bölgelerin sadece yazın değil kış aylarında da yaşanır bir bölge olmasını önermiştik 
Korona virüsü felaketinden en çok etkilenen yaşlılar bu bölgelerde daha rahat ve huzurlu yaşarlardı  İzmit ve Gebze gibi şehir merkezlerdeki emekli nüfusu bu bölgelere giderek şehirlerin nüfus yoğunluğu azalırdı 

  Kandıra Bölgesin de neden yaşlı nüfus  var 
Kandıranını Sesi Gazetesi bu gün yaşlılarla ilgili bir haber yayınladı haber de şu bilgilere yer verildi 
Kocaeli'de 65 yaş üstü kişilerin yaşadığı ilçelerin nüfusa oranlarını gösterir bir çalışmaya göre %15.4 oranla ile Kandıra birinci sırada

KOVİD-19, hastaların yaşı arttıkça daha fazla ölüme neden oluyor. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ardından bu yaş sınırlamasını 60 yaşa kadar indirdi. Virüsün en çok etkilediği risk grubunu korumak için 60 yaş üstü sokağa çıkma kararı ardından yaşlılarımız evlerine kapandı. Evlerine kapanan yaşlılarımıza Devletimiz, Belediyeler, STK’lar, duyarlı vatandaşlarımız onlar evden çıkmasın diye adeta seferber oldular. Yaşlılarımızın ihtiyaçları dışarıdan alınıp kapılarına kadar teslim ediliyor.

En Çok yaşlı Kandıra’da
Koronavirüs salgınında ölüm oranları 60 yaş üstü insanlarda en yüksek düzeyde seyrediyor. Türkiye'de yaş ortalaması 31.5 iken, 65 yaş üstü nüfusun oranı sadece 7.79.Kocaeli geneline bakıldığında yaşlı nüfusun en fazla olduğu İlçe %15.4 oranla Kandıra olarak görülüyor. Kandıra’yı nüfusunun %12.6’sı yaşlı olan Karamürsel takip ediyor. Kandıra’da ve Karamürsel’de bulunan vatandaşlarımıza bu anlamda daha fazla iş düştüğü gözüküyor.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne...
Devlet den ücretsiz Maske Devlet den ücretsiz Maske
Akpınar TOKİ'ye ek sefer Akpınar TOKİ'ye ek sefer
Gebze'de korkutan kaza Gebze'de korkutan kaza
1042 kişi tabucu edildi 1042 kişi tabucu edildi
Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek amacıyla...

Haberi Oku