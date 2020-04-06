Vali ve Belediye Başkanının Dikkatine

Türkiye’nin en gelişmiş zengin illeri arasında olan Kocaeli bölgesin de yaşlılar devlerden huzur Evi ve huzurlu yaşayacağı bölgeler bekliyordu

Gebze bölgesi Eskihisar yakınların da 10 dönüm yer üzerine huzur evi yapılması İçin proje çizilmiş bakanlıktan ödeneği geldiği halde hafriyat maliyeti fazla diye proje 5 yıl önce iptal edilmişti bu konuda neden projenin iptal edildiği ile ilgili vali ve belediye başkanı araştırma yapıp kamuoyuna açıklama yapmalı bu huzur evinin ayni yere yapılması ile ilgili çalışma başlatılmalı





Kefken e Neden Karadeniz ilçesi kurulmalı

Gebze Gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak sürekli gündeme getirip Kefken ve Cebeci bölgesine Kocaeli Karadeniz adı ile ilçe kurulup bu bölgelerin sadece yazın değil kış aylarında da yaşanır bir bölge olmasını önermiştik

Korona virüsü felaketinden en çok etkilenen yaşlılar bu bölgelerde daha rahat ve huzurlu yaşarlardı İzmit ve Gebze gibi şehir merkezlerdeki emekli nüfusu bu bölgelere giderek şehirlerin nüfus yoğunluğu azalırdı





Kandıra Bölgesin de neden yaşlı nüfus var

Kandıranını Sesi Gazetesi bu gün yaşlılarla ilgili bir haber yayınladı haber de şu bilgilere yer verildi

Kocaeli'de 65 yaş üstü kişilerin yaşadığı ilçelerin nüfusa oranlarını gösterir bir çalışmaya göre %15.4 oranla ile Kandıra birinci sırada





KOVİD-19, hastaların yaşı arttıkça daha fazla ölüme neden oluyor. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ardından bu yaş sınırlamasını 60 yaşa kadar indirdi. Virüsün en çok etkilediği risk grubunu korumak için 60 yaş üstü sokağa çıkma kararı ardından yaşlılarımız evlerine kapandı. Evlerine kapanan yaşlılarımıza Devletimiz, Belediyeler, STK’lar, duyarlı vatandaşlarımız onlar evden çıkmasın diye adeta seferber oldular. Yaşlılarımızın ihtiyaçları dışarıdan alınıp kapılarına kadar teslim ediliyor.





En Çok yaşlı Kandıra’da