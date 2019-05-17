Vatandaşlara Yağış Uyarısı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi vatandaşlara uyarılarda bulundu. Afet ve Koordinasyon Merkezi, Kocaeli’de 10 ila 25 kilogramlık yağmurun beklendiğini belirterek yağışla beraber dolu yağışının görülmesi ve yağış esnasında kuvvetli rüzgârın da beklendiğini belirtti. Bu nedenle vatandaşların ve ilgililerin ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.