Vergi Ödemesinde Son Gün: 30 Kasım

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için vergilerin zamanında yatırılmasının önemli olduğunu ileten yetkililer, “Vatandaşlarımız ister Gebze Belediyesi Hizmet Binasında bulunan gişeler vasıtasıyla isterlerse belediyenin internet sitesinden https://ebelediye.gebze.bel.tr/OnlineTahsilat sekmesinden online şekilde vergilerini yatırabilirler. 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar vatandaşlarımızın mağdur olmadan vergilerini ödemeleri önem arz ediyor” dedi. Borç ödeme işlemleri ayrıca; 234 845 nolu posta çeki hesabından, TR 43 0001 2009 4470 0005 0000 67 ve TR 70 0001 2009 4470 0005 0000 66 nolu Halkbank hesaplarından da gerçekleştirilebilecek.