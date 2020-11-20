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Vergi Ödemesinde Son Gün: 30 Kasım

Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü; Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergisi 2020 ikinci taksiti için son günün 30 Kasım Pazartesi olduğunu bildirdi.

Vergi Ödemesinde Son Gün: 30 Kasım

20 Kasım 2020 Cuma 15:15

 Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için vergilerin zamanında yatırılmasının önemli olduğunu ileten yetkililer, “Vatandaşlarımız ister Gebze Belediyesi Hizmet Binasında bulunan gişeler vasıtasıyla isterlerse belediyenin internet sitesinden https://ebelediye.gebze.bel.tr/OnlineTahsilat sekmesinden online şekilde vergilerini yatırabilirler. 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar vatandaşlarımızın mağdur olmadan vergilerini ödemeleri önem arz ediyor” dedi. Borç ödeme işlemleri ayrıca; 234 845 nolu posta çeki hesabından, TR 43 0001 2009 4470 0005 0000 67 ve TR 70 0001 2009 4470 0005 0000 66 nolu Halkbank hesaplarından da gerçekleştirilebilecek.

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