Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için vergilerin zamanında yatırılmasının önemli olduğunu ileten yetkililer, “Vatandaşlarımız ister Gebze Belediyesi Hizmet Binasında bulunan gişeler vasıtasıyla isterlerse belediyenin internet sitesinden https://ebelediye.gebze.bel.tr/OnlineTahsilat sekmesinden online şekilde vergilerini yatırabilirler. 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar vatandaşlarımızın mağdur olmadan vergilerini ödemeleri önem arz ediyor” dedi. Borç ödeme işlemleri ayrıca; 234 845 nolu posta çeki hesabından, TR 43 0001 2009 4470 0005 0000 67 ve TR 70 0001 2009 4470 0005 0000 66 nolu Halkbank hesaplarından da gerçekleştirilebilecek.
Vergi Ödemesinde Son Gün: 30 Kasım
Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü; Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergisi 2020 ikinci taksiti için son günün 30 Kasım Pazartesi olduğunu bildirdi.