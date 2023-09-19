(VİDEOLU) Minibüsle Otomobil Kavşakta Çarpıştı: O Anlar Kameraya Yansıdı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Hacı Osman Mahallesi D-100 yan yol Körfez Belediyesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Rabia Ş. hakimiyetindeki 41 B 3007 plakalı otomobil, Ahmet A. hakimiyetindeki 41 ALH 331 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Rabia Ş. ve Aysel G. isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye götürüldü.

Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille minibüsün çarpıştığı ve savrulduğu anlar yer aldı.









İHA