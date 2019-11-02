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Yangın mağdurlarına Büyükşehir sahip çıktı

İzmit ilçesi Hatimköy Mahallesinde çıkan yangında evsiz kalan aileye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Yangın mağdurlarına Büyükşehir sahip çıktı

02 Kasım 2019 Cumartesi 10:32

İzmit ilçesi Hatipköy mevkiinde bulunan bir binada çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi. Kış öncesi evsiz kalan ailelere yardım edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın talimat verdi.

 

AİLELERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

Geçtiğimiz gün İzmit ilçesi Hatipköy Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında yapılan çalışma sırasında yangın çıkmıştı. Yangın sonrası üst katlarda bulunan 4 daire kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların mağduriyetini duyan Başkan Tahir Büyükakın, ailelerin mağduriyetin giderilmesi için talimat verdi.

 

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Başkan Büyükakın’ın talimatının ardından ekipler harekete geçti. Yangın sonrası evsiz kalan aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne yerleştirildi. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman ekipler konuyla ilgili hemen harekete geçerek yangının gerçekleştiği binada sosyal incelemelerde bulundu.

 

BİNA ONARILACAK

Maddi hasarın giderilmesi ve binanın çatısının onarılması için Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Mağdur ailelere destek verileceği konusunu duyan bazı mahalle sakinleri olayı sevinçle karşıladı.



 

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