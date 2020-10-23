banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

23 Ekim 2020 Cuma 09:14

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'ndeki binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde, sobaya atılan tahta parçaları ve talaşın tutuşmasıyla yükselen alevler mobilyalara sıçradı.

Oluşan yoğun duman nedeniyle binanın ikinci katında bulunan bir kadın mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları balkondaki Zeliha Çiçek'i aşağı indirdi.

Sağlık personeli, dumandan etkilenen astım hastası Çiçek'e ambulansta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.











AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a Ziyaret İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a Ziyaret
‘’Gençlerimizden dünya dereceleri bekliyorum’’ ‘’Gençlerimizden dünya dereceleri bekliyorum’’
565 ve 570 Numaralı Hatların Güzergahı Değişti 565 ve 570 Numaralı Hatların Güzergahı Değişti
Darıca Sahil Parkına Yeni Otopark Darıca Sahil Parkına Yeni Otopark
Otomobil Sürücüsü Hastaneye Kaladırıldı Otomobil Sürücüsü Hastaneye Kaladırıldı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

CUMA HUTBESİ
Diyanet işleri başkanlığının 23.10.2020 tarihindeki cuma sohbet konusu " Mevlidi-i Nebi”

Haberi Oku