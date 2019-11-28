Yaşar, Doktorluk Mesleğini Darıcalılara Anlattı

Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri Darıcalılarla buluşturmayı amaçladığı “Kariyer Günleri” adlı söyleşi programı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Dr. Hikmet Yaşar ile başladı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve öğrenciler katılırken Dr. Hikmet Yaşar, başarı hikayesi ve mesleki tecrübelerini Darıcalılara paylaştı.

DARICA’NIN DEĞERLERİNİ SİZLERLE BULUŞTURUYORUZ

Oldukça yoğun ilginin olduğu etkinlikte selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kariyer Günleri etkinliğimizle genç kardeşlerimize alanında başarılı olmuş, sizlere rol model olabilecek kişilerle buluşma fırsatı vermeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken de özellikle Darıca’mızın ve bölgemizin değerleriyle sizleri bir araya getirmeye özen gösteriyoruz. Dr. Hikmet Yaşar da Darıca’mıza önemli katkılar sağlamış içimizden biri. Darıca Belediyesi olarak bizler sizlerin gelişimi için her zaman yanınızdayız. Düzenlediğimiz kurslarla sizlere destek oluyoruz. Ama bunun yanında bu tür etkinliklerle de sizlerin hayatınızla ve kariyerinizle ilgili karar verirken daha iyi tercihler yapabilmenize yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

YAŞAR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Daha sonra Dr. Hikmet Yaşar, başarılı hayat hikayesi ve mesleki tecrübelerini paylaşmak için kürsüye çıktı. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Dr. Yaşar, doktorluk mesleğinin disiplin gerektiren bir meslek olduğunu kaydederek gençlere meslek seçimi yaparken iyi bir rehberlik desteği almaları gerektiğini vurguladı. Her mesleğin kutsal olduğunu ifade eden Dr. Yaşar, önemli olanın hangi mesleği seçmenin değil yapacağınız işi en iyi şekilde yapmak olduğun söyledi. Oldukça keyifli geçen söyleşi, gençler tarafından ilgiyle dinlendi. Dr. Yaşar, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın Darıca için şans olduğunu da belirterek “Muzaffer başkanımızla eskiye dayanan dostluğumuz var. Kendisi Darıca için gerçekten büyük şans. Darıca’yı çok güzel noktalara getirecek hizmetlere imza atacağına inanıyorum” dedi. Söyleşiden sonra Başkan Muzaffer Bıyık, paylaşımları için Dr. Hikmet Yaşar’a teşekkür ederek Gönül Birliği Kapısı hediye etti.



















