Yeni Vali Gebze’de

Ordu dan Kocaeliye atanan Seddar Yavuz Gebze İlçesi Valilik Makamın da hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti

Gazete Sahipleri ile Vali Beyi Ziyaret edip Gebze ve Kocaeli Kültür Tarihi ile İlgili Bilgi veren Gebze Gazetesi kurucusu ve belgeselci İsmail kahraman sosyal medyadan yaptığı paylaşım





Türkiye de ilçeler için de valilik makamı olan tek ve örnek İlçe Gebze. Çiçeği burnun da yeni valimiz bu gün ilk kez Gebze’deki valilik makam odasında Gebze’deki kurum ve kuruluş temsilcilerini kabul etti. Gebze nin il olma konusunun tartışıldığı günlerde vali beyin Gebze’ye önem vermesi takdirle karşılandı

Vali beye Gebze basın tarihi ve Basın ilan kurumunun Darıca Bayramoğlunda daki tesislerinin Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığına devri ile Kurtuluş savaşın da Kocaeli nin önemi Servetiye Cephesi hakkında Bilgi verip Zaferlerimiz ve Şehitlikletimiz , Sakarya Meydan Muharebesi ve il il Kahramanlık Türküleri kitabını hediye ettik

Sayın Valimizin Ordu Valiliği sırasın da Hacıemiroğulları beyliği ile ilgili yaptığımız çalışmaların son durumu hakkında bizlere açıklama yaparak Emiroğulları beyliğine başkentlik yapan Ordu Eskipazar ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptırıp planlar çizip Altınordu belediye başkanı Aşkın Töre beye teslim ettim Eskipazar hak ettiği değere kavuşacak diye konuştu





Yeni Valimiz Gazete Sahipleri ile

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Kocaeli’ne vali olarak atanan Seddar Yavuz, bugün Gebze’deki valilik makamın da Gebzeli resmî ilan gazete sahipleri ile ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik

Vali Yavuz, Gebze’deki makamında bölgemizde yayın yapan gazetelerin sahiplerini makamında ağırladı. Görüşmede Gebze Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Uğur Saray, Gazete Gebze’yi temsilen ben Yeni Haber İmtiyaz Sahibi Ahmet Zeki Ayar ve Gebze Hürses ile Hedef Gazetesi’ni temsilen Abbas Sır yer aldı. Karşılıklı görüş alışverişleriyle geçen görüşmede, gazete sahipleri Vali Yavuz’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, Vali Seddar Yavuz ise nazik ziyaretleri için Gebzeli gazetecilere teşekkürlerini sundu. Ziyaret de gazeteci arkadaşlar Vsli beye Gebze basını ile ilgili bilgiler verdiler





Gebze Yeni Gün Gazetesin de yer Alan Haber

Gebze de resmî ilan alan gazetelerin sahiplerinin vali beye yaptığı ziyaretle ilgili Gebze yeni gün Gazetesin de yer alan haber