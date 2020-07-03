banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni Vali Gebze’de

Ordu dan Kocaeliye atanan Seddar Yavuz Gebze İlçesi Valilik Makamın da hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti

Yeni Vali Gebze'de

03 Temmuz 2020 Cuma 10:46

Gazete Sahipleri ile Vali Beyi Ziyaret edip Gebze ve Kocaeli Kültür Tarihi ile İlgili Bilgi  veren Gebze Gazetesi kurucusu  ve belgeselci İsmail kahraman  sosyal medyadan yaptığı paylaşım 

Türkiye de  ilçeler için de valilik makamı olan tek ve örnek İlçe  Gebze.  Çiçeği burnun da  yeni  valimiz bu gün ilk kez Gebze’deki valilik makam odasında  Gebze’deki kurum ve kuruluş temsilcilerini kabul etti. Gebze nin il olma konusunun tartışıldığı günlerde vali beyin Gebze’ye önem vermesi takdirle karşılandı 
Vali beye Gebze basın tarihi ve Basın ilan kurumunun  Darıca Bayramoğlunda daki tesislerinin Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığına devri ile Kurtuluş savaşın da Kocaeli nin önemi Servetiye  Cephesi hakkında Bilgi verip  Zaferlerimiz ve Şehitlikletimiz , Sakarya Meydan Muharebesi ve il il Kahramanlık  Türküleri kitabını hediye ettik 
Sayın Valimizin Ordu Valiliği  sırasın da Hacıemiroğulları beyliği ile ilgili  yaptığımız  çalışmaların son durumu hakkında bizlere açıklama yaparak Emiroğulları beyliğine başkentlik yapan Ordu Eskipazar ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptırıp planlar çizip Altınordu belediye başkanı Aşkın Töre beye  teslim  ettim  Eskipazar hak ettiği değere kavuşacak diye konuştu 

     Yeni Valimiz Gazete Sahipleri ile 
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Kocaeli’ne vali olarak atanan Seddar Yavuz, bugün Gebze’deki valilik makamın da Gebzeli  resmî ilan gazete sahipleri ile ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik 
Vali Yavuz, Gebze’deki makamında bölgemizde yayın yapan gazetelerin sahiplerini makamında ağırladı. Görüşmede Gebze Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Uğur Saray, Gazete Gebze’yi temsilen  ben  Yeni Haber İmtiyaz Sahibi Ahmet Zeki Ayar ve Gebze Hürses ile Hedef Gazetesi’ni temsilen Abbas Sır yer aldı. Karşılıklı görüş alışverişleriyle geçen görüşmede, gazete sahipleri Vali Yavuz’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, Vali Seddar Yavuz ise nazik ziyaretleri için Gebzeli gazetecilere teşekkürlerini sundu. Ziyaret de gazeteci arkadaşlar Vsli beye Gebze basını ile ilgili bilgiler verdiler

      Gebze Yeni Gün Gazetesin de yer Alan Haber 
Gebze de resmî ilan alan gazetelerin sahiplerinin vali beye yaptığı ziyaretle ilgili Gebze yeni gün Gazetesin de yer alan  haber 
Gazete sahiplerinden Vali Yavuz’a ziyaret https://www.gebzeyenigun.com/gazete-sahiplerinden-vali-yavuz-a-ziyaret/37529/

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Korsan taşımacılığa geçit yok Korsan taşımacılığa geçit yok
Temizlik işleri izleri siliyor Temizlik işleri izleri siliyor
Gebze’de Temmuz Meclis 1. Oturumu Tamamlandı Gebze’de Temmuz Meclis 1. Oturumu Tamamlandı
Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri belli oldu Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri...
Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz
Kocaeli'de bir kişi üvey kardeşini tüfekle öldürdü Kocaeli'de bir kişi üvey kardeşini tüfekle öldürdü
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Korsan taşımacılığa geçit yok
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor....

Haberi Oku