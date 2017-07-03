Yeni Vali Hüseyin Aksoy’un örnek ailesi

Ardından merhum İhsan Dede, sonra kemal Nehrozoğlu, Erdal Ata, Kemal Önal, Adnan Darendeliler, Gökhan Sözen, Ercan Topaca, Hasan Basri Güzeloğlu ve son olarak Hüseyin Aksoy göreve başladı. Öncelikle yeni Valimiz Hüseyin Aksoy’a görevlerinde üstün başarılar diliyor, gelecekte, Koceli’ye yaptığı hizmetlerle hiç unutulmamasını ve sürekli iyi duygularla anılmasını arzu ediyorum.

Hüseyin Aksoy Kocaeli’ye vali olarak atandıktan sonra Belgeselci ve gazeteci olarak kısa bir araştırma yaptım. Aksoy ailesi gerçekten önemli bir aile. Bir zamanlar Trabzon’un Sürmene İlçesine bağlı olan ve bugün bağımsız ilçe olan Köprübaşı ise çok önemli bir yer. Sürmene, Köprübaşı ve Beşköy ile ilgili yıllar önce Devri Alem programı olarak belgesel çekimi yaparken, Vali Aksoy’un da memleketi olan Köprübaşı ile ilgili tarihi bir fotoğraf bulmuştuk. 1940’lı yıllarda çekilen Bu fotoğrafta okul önünde duran öğrencilerin bir kısmının yalın ayak olduğu görülüyordu. Daha sonra bu fotoğraf Köprübaşılar Derneği tarafından takvim olarak basılmıştı.

Bu fotoğrafa dikkatlice baktığımızda Köprübaşı’nın eğitime ne kadar önem verdiğini daha yanlıyoruz. Köprübaşı ,ilçesi siyasi tarihimize çok önemli devlet adamları yetiştirmiş, Merhum Adnan Kahveci, Merhum Alaattin Kurt, Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu yaptıkları hizmetlerle halen saygıyla anılan, Rahmeti Rahmana kavuşmuş çok değerli devlet adamları olarak isim ve iz bırakanlardan.

Köprübaşı bölgesinde belgesel çekimleri yaparken Beşköy’e de uğramış, Beşköy’de 90’lı yıllarda yaşanan sel felaketinde onlarca insanın öldüğünü, sele kapılan bu insanların cesedine ulaşılmadığı acı bir gerçek olarak gazetecilik hayatımda ayrı bir yeri vardır. Özetle Köprübaşı ve Beşköy yöresi mahrumiyet bölgesi, sıkıntılı coğrafya. Bu coğrafya da örnek bir aile olarak yeni Valimiz Hüseyin Aksoy’un Babası Aslan Aksoy Ailesi örnek alınacak bir aile. Köprübaşı Çifteköprüler köyünden Aslan Aksoy, küçük bir kitap kırtasiye dükkanında dokuz çocuğunu en iyi şekilde okutup Üniversite mezunu yaparak vatan ve milletin hizmetine hayırlı evlat yetiştirmiş bir Aile. Bu başarısından dolayı dönemin Başbakanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden örnek ödül almış bir Aile. Keşke, tüm Aileler olarak Aksoy Ailesi gibi evlatlarımızı yetiştirip, vatan ve millete faydalı birer fert olarak kazandırabilsek. Baba Aksoy ve Anne Hatice Aksoy’u siz değerli okurlarım ve kamuoyu adına kutluyor ve Kocaeli’ye Vali yetiştirdikleri için de teşekkür ediyorum.



YENİ VALİMİZDEN KOCAELİ HİZMET BEKLİYOR

Kocaeli’de Valilik yapmak gerçekten zor. İnanıyorum ki sayın Aksoy, Kocaeli’ye çok büyük hizmetler yapar, Kocaeli’nin bir çok sorununu çözerek gök kubbede hoş sedalar bırakır. Aynı şekilde hizmete muhtaç olan ve vali beyin akrabalarının da yaşadığı Gebze Bölgesi’ne de pozitif ayrımcılık yaparak, gelişmesine katkıda bulunmasını arzu ediyoruz. Hem Aksoy Ailesi ve hem de yeni Valimizle ilgili yaptığımız araştırmalarımızın bir kısmını sizlerle paylaşırken, ayrıntısını www.gebzegazetesi.com. da ki köşemden okuyabilirsiniz.



YENİ KOCAELİ VALİSİ HÜSEYİN AKSOY KİMDİR ?

Yeni Vali Hüseyin Aksoy Trabzon Köprübaşı’nda 1963 yılında dünyaya geldi. Kamu Yönetimi okudu, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. 73. dönem Mülkiye İdari Amirlerinden olan Aksoy, bu görevine 1985 yılında başlamıştır.

Çeşitli ilçelerde Kaymakamlık yapan Aksoy, 2001 yılında yayınlanan kararname ile Muğla Valisi, beş yıllık görev süresinin ardından Mersin Valisi, 2010 yılında ise Samsun Valiliğine getirildi. Hüseyin Aksoy, 16 Eylül 2014 tarihindeki kararname ile Diyarbakır Valiliği görevine getirilmiştir. Haziran 2017 tarihinde çıkan valiler kararnamesi ile Diyarbakır’dan Kocaeli’ye atanan Vali Aksoy geçtiğimiz hafta göreve başladı.



ASLAN VE HATİCE AKSOY’UN YETİŞTİRDİĞİ EVLATLARI

9 kardeş olan Vali Aksoy’un diğer kardeşleri de Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun: İşte Aksoy Kardeşler ve meslekleri:

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ağır Ceza Reisi Fatih Aksoy, Avukat: Yavuz Aksoy, Trabzon Telekom Müdürü Halil Aksoy, Jeoloji Mühendisi Salih Aksoy, Doktor Hamit Zafer Aksoy, Sigortacı Nurten Baba Aksoy, İktisatçı Zehra İmamoğlu Aksoy , Siyasal Mezunu ve Maliyeci Hasibe Usta Aksoy



VALİ HÜSEYİN AKSOY’UN ANNESİ HATİCE HANIM

1936 Köprübaşı doğumlu. Dokuz çocuğunun sekiz tanesinin üniversite eğitim alması için aile bütçesine katkı sağlamak için bayan terziliği yapmış ve ayrıca bu dalda 1000’e yakın terzi yetiştirerek meslek sahibi yapmıştır. Bağ-Kur emeklisi.



BABA ASLAN AKSOY KİMDİR

1933 Köprübaşı doğumlu. İlk Okul Mezunu. Uzun zaman ticaretle uğraştı. Üç yıl Köprübaşı Belediyesi Başkan Vekilliği, Belediye Meclis Üyeliği, Köprübaşı Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Üyesi ve Başkanlığı, Bir dönem Trabzon İl Genel Meclisi Üyeliği, iki dönem Sürmene Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, iki dönem Köprübaşı’nda Siyasi parti İlçe Başkanlığı yaptı. Bağ Kur emeklisi olarak Köprübaşı’nın gelişmesi için hala mücadele etmektedir.



YILIN AİLESİ SEÇİLMİŞTİ

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen `Biz Bir Aileyiz-Türkiye Sofrası` etkinliği kapsamında 81 ilden seçilen örnek aileler Dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan tarafından ödüllendirilmişti. İşte bu Ailelerden birisi Aksoy Ailesiydi. Erdoğan

‘Yılın Ailesi’ seçilen Aslan Aksoy ve eşi Hatice Aksoy’u tebrik etmişti.



NİHAT MALKOÇ’UN KALEMİNDEN AKSOY AİLESİ

Köprübaşı’nın yetiştirmiş olduğu saygın ve bilge kişilerden biridir Aslan Aksoy… O, ömrünü Köprübaşı için, Köprübaşı’nda geçiren ve bu ilçeye katkıda bulunmak için gayret eden bir insandır. Uzun yıllar bu küçük ilçede ticaretle uğraştı. Kitap ve kırtasiye satışı yaptı. Onun için kendisini daha çok “Kitapçı Aslan” olarak tanırlar. Bunun dışında demir ve ahşap el sanatlarının satıcılığını yaptı. Bu ürünleri küçük esnaftan ve sanatkârdan alıp toptan satışıyla ilgilendi. Böylelikle bu sanatların devam etmesini sağladı, yok olmalarını engelledi.Üç yıl Köprübaşı Belediyesi Başkan Vekilliği yapmıştır. Belediye Meclis Üyeliği, Köprübaşı Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı, Bir dönem Trabzon İl Genel Meclisi Üyeliği, iki dönem Sürmene Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, iki dönem Köprübaşı’nda siyasi parti İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kendisi Bağ-Kur emeklisidir.

Köprübaşı’nda hemen herkes tarafından tanınan ve sevilen bir kişi olan Aslan Aksoy sadece Trabzon’a değil, Türkiye’ye de çok kıymetli evlatlar yetiştirmiştir. Kıt imkânlarla bütün çocuklarını büyük okullarda okutmuş, onlardan desteğini hiç kesmemiştir. Evlatlarının çoğu, ülkemizin önemli noktalarında vazife görmektedirler.

Köprübaşı gibi dışa kapalı, imkânları kısıtlı bir yerde, çok zor şartlarda bu kadar çocuğu bu kadar güzel yerlerde okutmak her babanın harcı değildir. Aslında liste bitmedi. Aslan ağabeyin kızlarından söz etmedik. Onlar da diğerleri gibi okudular; iktisat, siyasal gibi bölümler bitirdiler. Onlar da devlet kademelerinde başarılı hizmet vermektedirler. Bu eli öpülesi baba, erkek çocuklarına tanıdığı hakları kızlarına da tanıdı; hiçbir ayrım yapmadı.