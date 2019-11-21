Yenikent Pazarında Kuralar Çekildi

Yenikent Mahallesi’nde kurulacak semt pazarı için yer belirleme kurası gerçekleştirildi. İlk kurayı, Pazarcı esnaflarıyla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çekti.

Yenikent Mahallesi’nde kurulacak semt pazarı için yer belirleme kurası gerçekleştirildi. İlk kurayı, Pazarcı esnaflarıyla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çekti. Kura törenine katılan Başkan Büyükgöz, “Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun, Rabbim bol bereketli satışlar nasip etsin” dedi. Gebze Kültür Merkezi Kardelen nikah salonunda noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Yenikent Mahalle Muhtarı Esengül Aktaş, Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erat ve pazarcı esnafı katıldı.

BAŞKAN: BİZ BİR AİLEYİZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kura çekimi öncesi yaptığı selamlama konuşmasında, “Rızkın onda dokuzu ticarettedir. İlçemiz, kentimiz ve ülkemiz ticareti için çaba gösteren sizleri öncelikle kutluyor ve teşekkür ediyorum. İllaki sorunlar olur, olacaktır da. Ama biz bir aileyiz ve aile içinde sorunlar, karşılıklı diyalogla çözüme kavuşur. Biz bu göreve gelmeden önce Gebzeli hemşerilerimize bu kenti birlikte yöneteceğimizi beyan ettik. Amaç vatandaşa hizmetse bizler de vatandaşın isteği doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Vatandaşlarımızdan ve pazarcı esnafından gelen talepler değerlendirildi ve bu doğrultuda hareket ettik.

YANINIZDAYIZ

Bizim sizlerle birlikte ortak hedefimiz vatandaşın memnuniyeti. Biz hiçbir zaman esnafımızın ticaretine balta vuracak bir eylemin içerisinde olmayız. Sizlerin karşınızda değil, yanınızdayız. Bugün gerçekleşecek olan pazar yeri kuramızın Gebze’mize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bol bereketli, helal kazançlar nasip etsin” dedi. Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından ilk kurayı çekti ve kurada çıkan pazar esnafını tebrik etti, “hayırlı olsun” dedi.