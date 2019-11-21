Yenikent Pazarında Kuralar Çekildi

BAŞKAN: BİZ BİR AİLEYİZ
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kura çekimi öncesi yaptığı selamlama konuşmasında, “Rızkın onda dokuzu ticarettedir. İlçemiz, kentimiz ve ülkemiz ticareti için çaba gösteren sizleri öncelikle kutluyor ve teşekkür ediyorum. İllaki sorunlar olur, olacaktır da. Ama biz bir aileyiz ve aile içinde sorunlar, karşılıklı diyalogla çözüme kavuşur. Biz bu göreve gelmeden önce Gebzeli hemşerilerimize bu kenti birlikte yöneteceğimizi beyan ettik. Amaç vatandaşa hizmetse bizler de vatandaşın isteği doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Vatandaşlarımızdan ve pazarcı esnafından gelen talepler değerlendirildi ve bu doğrultuda hareket ettik.
YANINIZDAYIZ
Bizim sizlerle birlikte ortak hedefimiz vatandaşın memnuniyeti. Biz hiçbir zaman esnafımızın ticaretine balta vuracak bir eylemin içerisinde olmayız. Sizlerin karşınızda değil, yanınızdayız. Bugün gerçekleşecek olan pazar yeri kuramızın Gebze’mize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bol bereketli, helal kazançlar nasip etsin” dedi. Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından ilk kurayı çekti ve kurada çıkan pazar esnafını tebrik etti, “hayırlı olsun” dedi.