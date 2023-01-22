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Yeşil alan miktarında yeni rekor

Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 18 yılda 32 kat artarken, son 4 yılda kente 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldı.

Yeşil alan miktarında yeni rekor

22 Ocak 2023 Pazar 20:36
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2022 yılı sonu itibariyle 13 metrekarenin üzerine çıktı. 2004 yılında Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 0,4 metrekare olduğu öğrenildi. Aradan geçen 18 yıllık süreçte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 32 kat artarak 13,05 metrekareye ulaştı. Millet bahçelerinin yanında çok sayıda park inşa eden, kent sakinlerini yeşille buluşturan Büyükşehir’in, İzmit Millet Bahçesi, Karamürsel Millet Bahçesi, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı gibi projelerinin yapımı ise sürüyor. 
 Öte yandan, Kocaeli'de açık yeşil alan miktarı 26 milyon 546 bin metrekare. 2022 yılında kente kazandırılan yeşil alan miktarı ise 1 milyon 86 bin olarak kaydedildi. Son 4 yılda Büyükşehir, yaklaşık 5 milyon metrekarelik yeşil alanı kent sakinlerinin hizmetine sundu. (IHA)

                                         
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