Yılın Gazetecilik ve Belgeselcilik Olayı

28 Şubat Darbesi ve Erbakan hocanın vefat yıl dönümün de Erbakan Hoca ile Ağır Sanayi üzerine yaptığımız belgesel söyleşiyi ilk kez açıklıyoruz.

www.Devrialem.tv Araştırmacı gazeteci ve Devri Alem belgesel tv programıolarak milli görüş lideri merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile vefatından kısa bir süre önce Ankara Balgatdaki evinde belgesel söyleşi yaptık .

2 saate yakın süren belgesel söyleşi de çok önemli açıklamalar yapan Merhum Erbakan ağır sanayi hamlesine özel bilgiler verdi .

Erbakan hocanın 1977 yılın da Başbakan yardımcısı olarak başlattığı Türkiye’nin kalkınmasında Ağır Sanayi Hamlesi ile ilgili devri alem belgesel kameralarına çok önemli bilgiler verdi .

Sanayi bakanlığı tarafından 44 yıl önce 1977 yılın da hazırlanıp basılan 621 sayfalık Ağır Sanayi kitabın da dönemin sanayi bakanı Oğuzhan Asiltürk`ün verdiği bilgilerde yer alıyor.