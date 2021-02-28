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Yılın Gazetecilik ve Belgeselcilik Olayı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

Yılın Gazetecilik ve Belgeselcilik Olayı

28 Şubat 2021 Pazar 20:17


28 Şubat Darbesi ve Erbakan hocanın vefat yıl dönümün de Erbakan Hoca ile Ağır Sanayi üzerine yaptığımız belgesel söyleşiyi ilk kez açıklıyoruz.
Araştırmacı gazeteci ve Devri Alem belgesel tv programı www.Devrialem.tv olarak milli görüş lideri merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile vefatından kısa bir süre önce Ankara Balgatdaki evinde belgesel söyleşi yaptık .
2 saate yakın süren belgesel söyleşi de çok önemli açıklamalar yapan Merhum Erbakan ağır sanayi hamlesine özel bilgiler verdi .
Erbakan hocanın 1977 yılın da Başbakan yardımcısı olarak başlattığı Türkiye’nin kalkınmasında Ağır Sanayi Hamlesi ile ilgili devri alem belgesel kameralarına çok önemli bilgiler verdi .
Sanayi bakanlığı tarafından 44 yıl önce 1977 yılın da hazırlanıp basılan 621 sayfalık Ağır Sanayi kitabın da dönemin sanayi bakanı Oğuzhan Asiltürk`ün verdiği bilgilerde yer alıyor.
Türkiye sanayi tarihine ışık tutan Ağır Sanayi kitabı ilim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV www.iktav.com kütüphanemizde sanayi tarihi araştırmacılarının hizmetine açmış bulunmaktayız.


















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