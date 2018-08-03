Yüzme Şampiyonası Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Karamürsel Belediyesi işbirliğinde 12 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Açık Su Yüzme Şampiyonası, Kocaeli’nin Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı’nda gerçekleştirilecek.

ERKEN SAATLERDE BAŞLAYACAK

Şampiyona12 Ağustos Pazar günü Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı’nda yapılacak. Şampiyona saat 08.00’da başlayacak.

12 KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şampiyona 12 kategoride düzenlenecek. Yarışlara 6’şar kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş kız ve erkek yüzücüler katılacak.



ÖDÜL VE MADALYA TAKDİM EDİLECEK

Tüm kategorilerdeki kız-erkek gruplarında birinci olanlara 750 TL, ikinci olanlara 500 TL, üçüncü olanlara ise 250 TL ödül desteği ve madalya takdim edilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler verilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Öte yandan şampiyona için başvuru süresi devam ediyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr ve www.sporkentikocaeli.com ve ya www.karamursel.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Buradan istenilen belgeleri dolduracak olan sporcular, söz konusu belgeleri yarış günü ve yarış saatinden önce ilgililere teslim edecek. Şampiyonaya son başvuru 10 Ağustos 23.59’a kadar yapılabilecek.

Yarışma Kuralları

1. Yarışmalarda Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Müsabaka Talimatları

uygulanacaktır.

2. 17 Yaş ve altı yarışma kategorisine 2017–2018 vizeli yüzme lisansı

olmayanlar katılamaz.

3. 18 – 19 Yaş yüzücüler 2017–2018 vizeli yüzme lisansı ile veya “Doktor

Raporu” ile yarışmaya katılabilirler.

4. Yarışmaya katılacak olanlar, kayıt masasına lisanslarını veya doktor

raporlarını teslim etmek zorundadırlar. Teslim etmeyenler yarışa

katılamazlar.

5. 12 Ağustos 2018 (yarışma günü) 17 yaş ve altı katılımcılar için EK1

belgesinin, 18 yaş ve üstü katılımcılar için EK2 belgesinin hakem

sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim etmeyenler yarışa

katılamazlar.

6. Açık Su Yüzme Yarışları, 11 Yaş Grubu Yüzücüler için 1000 mt. (1 Tur),

12 Yaş Grubu Yüzücüler için 2000 mt. (2 Tur), 13 Yaş Grubu Üstü

Yüzücüler için 3000 mt. (3 Tur) Mesafede Yüzülecektir.

7. Start, 1000 mt. 2000 mt. ve 3000 mt. Kategorileri için ayrı ayrı

verilecektir.

8. Değerlendirme; Yaş Kategorilerine Göre Kız – Erkek Olarak Ayrı Ayrı

Yapılacaktır.

9. Bu Şartları Yerine Getiremeyen ve Kurallara Uymayanlar Yarışlara

Katılamazlar.

10. Yarışma sonuçlarına itirazlar, yarışmanın bitimini takiben ilk 30 dakika

içerisinde yarışma Başhakemine yazılı olarak ve itiraz bedeli 350.TL ile

birlikte yapılmalıdır.

11. Diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve engelleyici nitelikte

harekette bulunan yüzücüler diskalifiye edilecek ve yarış dışı

bırakılacaktır.

12. Hakemler tarafından fizyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı

yarışmaya devam etmesi sakıncalı görülen yüzücüler Yarış Dışı

bırakılarak sudan teknelere alınacaklardır.

13. Hakemler tekneler ile yüzücülere eşlik edecek ve belirlenen parkur ile

ilgili herhangi bir olumsuzluk olması durumunda yüzücüleri

uyaracaklardır. Hakem uyarısı ve kurallara uymayanlar yarıştan

diskalifiye edileceklerdir.

14. Yüzücülerin, numaralandırma işlemine gelirken vücutlarına koruyucu