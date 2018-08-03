Yüzme Şampiyonası Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Karamürsel Belediyesi işbirliğinde 12 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Açık Su Yüzme Şampiyonası, Kocaeli’nin Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı’nda gerçekleştirilecek.
ERKEN SAATLERDE BAŞLAYACAK
Şampiyona12 Ağustos Pazar günü Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı’nda yapılacak. Şampiyona saat 08.00’da başlayacak.
12 KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Şampiyona 12 kategoride düzenlenecek. Yarışlara 6’şar kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş kız ve erkek yüzücüler katılacak.
ÖDÜL VE MADALYA TAKDİM EDİLECEK
Tüm kategorilerdeki kız-erkek gruplarında birinci olanlara 750 TL, ikinci olanlara 500 TL, üçüncü olanlara ise 250 TL ödül desteği ve madalya takdim edilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler verilecek.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Öte yandan şampiyona için başvuru süresi devam ediyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr ve www.sporkentikocaeli.com ve ya www.karamursel.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Buradan istenilen belgeleri dolduracak olan sporcular, söz konusu belgeleri yarış günü ve yarış saatinden önce ilgililere teslim edecek. Şampiyonaya son başvuru 10 Ağustos 23.59’a kadar yapılabilecek.
Yarışma Kuralları
1. Yarışmalarda Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Müsabaka Talimatları
uygulanacaktır.
2. 17 Yaş ve altı yarışma kategorisine 2017–2018 vizeli yüzme lisansı
olmayanlar katılamaz.
3. 18 – 19 Yaş yüzücüler 2017–2018 vizeli yüzme lisansı ile veya “Doktor
Raporu” ile yarışmaya katılabilirler.
4. Yarışmaya katılacak olanlar, kayıt masasına lisanslarını veya doktor
raporlarını teslim etmek zorundadırlar. Teslim etmeyenler yarışa
katılamazlar.
5. 12 Ağustos 2018 (yarışma günü) 17 yaş ve altı katılımcılar için EK1
belgesinin, 18 yaş ve üstü katılımcılar için EK2 belgesinin hakem
sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim etmeyenler yarışa
katılamazlar.
6. Açık Su Yüzme Yarışları, 11 Yaş Grubu Yüzücüler için 1000 mt. (1 Tur),
12 Yaş Grubu Yüzücüler için 2000 mt. (2 Tur), 13 Yaş Grubu Üstü
Yüzücüler için 3000 mt. (3 Tur) Mesafede Yüzülecektir.
7. Start, 1000 mt. 2000 mt. ve 3000 mt. Kategorileri için ayrı ayrı
verilecektir.
8. Değerlendirme; Yaş Kategorilerine Göre Kız – Erkek Olarak Ayrı Ayrı
Yapılacaktır.
9. Bu Şartları Yerine Getiremeyen ve Kurallara Uymayanlar Yarışlara
Katılamazlar.
10. Yarışma sonuçlarına itirazlar, yarışmanın bitimini takiben ilk 30 dakika
içerisinde yarışma Başhakemine yazılı olarak ve itiraz bedeli 350.TL ile
birlikte yapılmalıdır.
11. Diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve engelleyici nitelikte
harekette bulunan yüzücüler diskalifiye edilecek ve yarış dışı
bırakılacaktır.
12. Hakemler tarafından fizyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı
yarışmaya devam etmesi sakıncalı görülen yüzücüler Yarış Dışı
bırakılarak sudan teknelere alınacaklardır.
13. Hakemler tekneler ile yüzücülere eşlik edecek ve belirlenen parkur ile
ilgili herhangi bir olumsuzluk olması durumunda yüzücüleri
uyaracaklardır. Hakem uyarısı ve kurallara uymayanlar yarıştan
diskalifiye edileceklerdir.
14. Yüzücülerin, numaralandırma işlemine gelirken vücutlarına koruyucu
15. Yüzücüler yarış esnasında saat, takı v.b. materyal takamazlar.
16. Yarışmalara katılan sporculara t-shirt ve bone verilecektir.
17. Yarışmalara katılan sporculara, yarışma sonrasında öğlen yemeği ikram