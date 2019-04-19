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Zabıta Denetimlerini Sürdürüyor

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçede kurulan pazar yerlerini belirli periyotlar halinde denetlemeye devam ediyor.

Zabıta Denetimlerini Sürdürüyor

19 Nisan 2019 Cuma 13:22

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarına denetimlerini sürdürürken denetimlerde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri amacıyla hijyen koşulları, etiket fiyatları ve çalışanların kılık kıyafetinin yanı sıra terazilerin doğruluğu gibi denetimler gerçekleştiriliyor.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan semt pazarları denetimlerinde genel olarak satıcıların kurallara uyduğu ancak bazı pazar yerlerinde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla uyarılar yapılarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edildi. Bundan sonra da bu tür denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini ve eksiklik gördükleri noktalarda Zabıta Müdürlüğü’ne bilgi vermelerini istediler.

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