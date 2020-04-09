Zabıta Ekipleri Fırın Denetiminde

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Gebzelilerin hijyenik ve sağlıklı ürünler tüketebilmeleri amacıyla denetimlerine hız veren zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi. Fırınlar ekipler tarafından;

Covıd-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilgili mevzuat hükümleri gereği hijyen ve sağlık kurallarına uyması, çalışanların bone, maske ve eldiven kullanması, kasa ve tezgah görevlilerinin farklı olması, sosyal mesafeye uyulması, piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında ürünleri tüketicinin doğrudan alınmasının engellenmesi, hazır ambalajlı ve gıda ile temasa uygun kağıt ve plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulması, ambalajsız ürünlerin tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alındığı dolap ve tezgahlarda bulundurması ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilmesi konularında denetlemede bulunuldu.

PAZAR-MANAVDA EKMEK SATIŞINA İZİN YOK

Zabıta ekipleri ayrıca pazar ve manav gibi yerlerde seyyar araçlarda da ambalajlı ve ambalajsız ekmek satışının yapılmayacağı konulu genelge kapsamında da ilgili işyerlerinde denetim gerçekleştiriyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri genelgeye uymayan işyerleri hakkında yasal işlem uyguladı. Özellikle pazar çevresinde seyyar olarak satışı yapılan ekmekler, halkın sağlığı açısından hijyenik olmaması sebebiyle yasaların öngördüğü şekilde el konuluyor.

SİVİL ZABITA EKİPLERİ DE DENETİMDE

Vatandaşların sağlığı için gerek üniformalı gerekse sivil olarak rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi. Vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 58 00 ve Alo Zabıta 153 nolu hattına iletmeleri çağrısında bulunuldu.