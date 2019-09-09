Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 193. yıldönümü kutlandı

Kentin huzuru ve güvenliği için 24 saat hizmet veren Zabıta Teşkilatı, kuruluşunun 193. yıldönümünde İzmit YürüyüşYolu'nda ve Gebze bölgesinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Zabıta Haftası kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit Yürüyüş Yolu'nda ve Gebze bölgesinde kurulan stantlarda esnaf ve vatandaşlara zabıta hizmetleri hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

YUVACIK'TA KALABALIK YÜRÜYÜŞ

Ayrıca Zabıta Haftası'nın son günü olan 08.09.2019 tarihinde Yuvacık Doğal Yürüyüş Parkuru'nda nöbetçi personeller hariç olmak üzere tüm Zabıta Dairesi Başkanlığı personelleri ve İlçe Zabıta Müdürlükleri'nin katılımı ile kalabalık bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş başlangıcında Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, konuşma yaparak teşkilatının 'Zabıta Haftası'nı kutlayarak tüm mesai arkadaşlarına görevlerinde başarılar diledi.