Zabıtadan Hızlı Denetim!

Çayırova halkının huzuru ve sağlıklı gıda tüketmesi için gece gündüz demeden 7 gün denetim yapan Zabıta Ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tablet ve yaka kamerası gibi teknolojik imkânları da kullanan zabıta personeli, kendilerine gelen şikâyet ve ihbarları anında sahadaki ekiplere bildiriyor. Zabıta Watsap İhbar hattına gelen şikâyetler anında sahadaki personele iletilerek, şikâyete konu işyeri hızlı bir şekilde denetleniyor.
Zabıta Müdürlüğü, Pandemi dolayısıyla Kocaeli İl Sağlık Denetim Merkezi ile mobil uygulama üzerinden koordineli çalışarak ilçede denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Semt pazarı ve işletmelerde rutin gramaj, hijyen, ruhsat denetimlerine aralıksız devam eden Çayırova Zabıtası, İlçe Hıfzıssıhha kurulunun belediyenin yetki alanındaki kararlarının denetimlerini gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve sağlığını korumak için yoğun bir mesai harcıyor.