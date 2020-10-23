Zabıtadan Hızlı Denetim!

Çayırova halkının huzuru ve sağlıklı gıda tüketmesi için gece gündüz demeden 7 gün denetim yapan Zabıta Ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tablet ve yaka kamerası gibi teknolojik imkânları da kullanan zabıta personeli, kendilerine gelen şikâyet ve ihbarları anında sahadaki ekiplere bildiriyor. Zabıta Watsap İhbar hattına gelen şikâyetler anında sahadaki personele iletilerek, şikâyete konu işyeri hızlı bir şekilde denetleniyor.