1267 Eleman Alınacak!

|20.Şub.17
|NOT: Açık iş ilanları Meslek sütununa göre sıralıdır.
|Birim
|İşgücü İstem No
|İşyeri Adı
|Meslek / Tecrübe Bilgisi
|Açık İş Sayısı
|Çalışma
|Yaş (Kadın)
|Yaş (Erkek)
|Öğrenim Bilgisi
|İşyeri Adresi
|İşyeri TELEFONU
|GÖRÜŞÜLECEK KİŞİ
|Son Başvuru Tarihi
|Danışman (İŞKUR)
|İLAN İÇİN TIKLA
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003591186
|NEFAB TURKEY AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|Ahşap İşleme Makineleri Operatörü
|1
|Daimi
|-
|21 - 50
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES OSB 8. CAD. NO:11. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0262 502 08 34
|ALI IHSAN GUCUK
|10.03.2017
|MUSTAFA YAMAK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003570587
|REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Alüminyum imalat işçisi
|4
|Daimi
|-
|18 -
|İlköğretim -
|PELİTLİ MH. PELİTLİ YOLU CD. N.83. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 658 12 45
|25.02.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003578792
|HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Alüminyum Kaynakçısı
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 35
|İlköğretim -
|PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 48 48
|01.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003599536
|GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ.
|Ambalajcı (El İle)
|4
|Daimi
|-
|19 - 35
|Okur Yazar -
|ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 658 8695-132
|AŞIR KOÇ
|18.03.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003591362
|KABİN SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
|Ambalajcı (El İle)
|7
|Daimi
|18 - 50
|18 - 50
|İlköğretim -
|KURTDERSİ MEVKİ MUALLİM KÖYÜ ESKİ YOLU /. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0530 455 07 34
|MEVLUT ZORBA
|09.03.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003567968
|CHINATOOL OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|Ambar/Depo Görevlisi
|1
|Daimi
|100 - 101
|30 - 40
|İlköğretim -
|PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEPOSB, 9.CADDE 92.SOK. N:5
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 751 43 83
|ÇİĞDEM ÖZDEMİR
|24.02.2017
|HALE ŞEN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594007
|FHS DİZAYN PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜ
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|1
|Daimi
|100 - 100
|22 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|BALÇIK MAHALLESİ KÖMÜRCÜLER SOKAK NO:44 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 44 58-59
|14.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003598711
|STS ARITMA SİSTEMLERİ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK MAKİNE
|Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
|2
|Daimi
|100 - 100
|20 - 45
|Okur Yazar Olmayan -
|İNÖNÜ MAH. GEBZE GÜZELLER OSB S.S. GALVANO KOOP CUMHURİYET CD.NO:2/3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 646 01 03
|FATİH SARIKAYA
|17.03.2017
|FATMA SEFEROĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003576210
|MADEŞ METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÇAYIROVA ŞB
|Aşçı
|1
|Daimi
|20 - 35
|100 - 101
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR MAH. GÖKTÜRK SOKAK MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SAN. SİT. YAPI KOOP. NO.23 ŞEKERPINAR. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0 262 658 06 40
|BÜŞRA ÇETİN
|01.03.2017
|HALE ŞEN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003602070
|MERTÇE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Aşçı
|1
|Daimi
|100 - 100
|25 - 50
|İlköğretim -
|TATLIKUYU MAH. KÖRFEZ CD. 1308 SOK NO 16/D
WWW.MERTCEYEMEK.COM. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 641 96 59
|AZİZ MERT
|16.03.2017
|EDA KEZBAN TOPKARA
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003598036
|ONNO YAĞ SANAYİ LTD.ŞTİ
|Aşçı
|1
|Daimi
|20 - 40
|-
|İlköğretim -
|DİLOVASI OSB. DİCLE CAD. NO: 4/1. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|7540263/ 532 5803140
|Hüseyin KARAOĞLU
|15.03.2017
|MUSTAFA YAMAK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580349
|BML BİLİŞİM HİZMETLERİ TUR. GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş
|Aşçı Yardımcısı
|1
|Daimi
|21 - 40
|21 - 40
|İlköğretim -
|GOSB İHSAN DEDE CAD.BANKALAR YANI NO:1601. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 677 10 70
|02.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580954
|AKÇELİK DEMİR ÇELİKSANAYİ VE TİCARET.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|Daimi
|101 - 102
|18 - 40
|İlköğretim -
|TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 4.CADDE NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 89 52
|SERKAN ÖZDEMİR
|02.03.2017
|PAKİZE KULEKAYA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003590343
|ALİ ERKUNT - KARDEŞLER MOTOR YENİLEME
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|101 - 102
|20 - 35
|İlköğretim -
|SULTAN ORHAN MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ A-5 BLOK NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|2626464146
|mehmet ali erkunt
|02.03.2017
|PAKİZE KULEKAYA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003591974
|ALTINAY HAVACILIK VE İLERİ TEKNOLOJİLER SANAYİ TİCARET ANONİ
|Beden İşçisi (Genel)
|12
|Daimi
|100 - 100
|20 - 33
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ ŞEKERPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEFNE SOK. NO:22. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0532 230 39 24
|YILDIRAY YÜKSEL-GÜRCAN KAYIŞ
|12.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585311
|ARF TEDARİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|50
|Daimi
|-
|18 - 40
|İlköğretim -
|BEYLİKBAĞI MAH.GÜNEY YANYOL CAD.NO:42. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|05333790289
|Ayhan Özcan
|07.03.2017
|DUYGU SUBAŞI
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003566841
|ASMAŞ AĞIR SANAYİ MALZEMELERİ İMAL VE TİCARET A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|111 - 111
|20 - 45
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|TATLIKUYU MH 1319 SK NO:13. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 641 26 82
|Fuat Kıllı
|23.02.2017
|ÇAĞATAY MENTEŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003589672
|ASYA PERSONEL HİZMETLERİ NAKLİYE TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|100 - 100
|25 - 45
|İlköğretim -
|H.HALİL MAH. YILDIZ CAD. NAZİFE HANIM APT. NO:17/2 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 645 03 86
|08.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585704
|AYHAN DEMİR ÇELİK İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|100 - 100
|20 - 40
|İlköğretim -
|GÜZELLER OSB CUMHURİYET CADDESİ
GALVANO METAL SANAYİ SİTESİ
E BLOK NO:2 GEBZE/KOCAELİ
TEL : 0262-751 47 30 FAX : 0262-0262-751 47 34
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 47 30
|SEZGİN KECE/TUĞBA TÜRKANIK
|08.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003589366
|BARANSAN PROFİL A.Ş. MAK.ALÜM.MET.SAN.TİC.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|-
|25 -
|İlköğretim -
|PELİTLİ KÖYÜ TAVŞANLI YOLU CD NO: 137. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0533 687 83 48
|HÜSEYİN BARAN
|09.03.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585153
|BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC SAN A.Ş
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|-
|21 - 35
|İlköğretim -
|İHSANDEDE GEBZE ORGANİZE SANAY 125/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|02627510292
|ERDİNÇ BALIKÇI
|07.03.2017
|DUYGU SUBAŞI
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003602027
|BİSET TURİZM PEYZ. İNŞ. GID. SOS. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|10
|Daimi
|17 - 50
|17 - 50
|İlköğretim -
|H.HALİL MAH.1212 SOK.BOSTAN İŞ MERKEZİ
NO:5/59. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 643 70 99
|SEDA İNAN- YALÇIN ATAŞ
|16.03.2017
|EDA KEZBAN TOPKARA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595314
|BİZİM SERVİS VE DANIŞMANLIK HİZ. A.Ş. (GEBZE)***
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|18 - 40
|22 - 45
|İlköğretim -
|İHSAN DEDE CADDESİ GOSB / GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|05301770649
|Murat Bey
|13.03.2017
|DUYGU SUBAŞI
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003599879
|BOZOK TRAKTÖR ÜRETİM PAZ SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|-
|20 - 45
|İlköğretim -
|CUMHURİYET MH. KADİFE SK NO:3 ŞEKERPINAR . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|(0262) 658 0600
|Osman TURAN
|18.03.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596385
|BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP)
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|18 - 40
|18 - 40
|İlköğretim -
|ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0534 931 13 22
|Özge Hanım
|14.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596840
|COLGATE PARMOLİVE TEM.ÜR.SAN.TİC A.Ş
|Beden İşçisi (Genel)
|15
|Geçici
|100 - 100
|18 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, İHSAN DEDE CAD. 900. SOK.. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 648 20 02
|Duygu Karakaş
|15.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580772
|CSC KALİTE KONTROL VE ENDÜSTRİYEL İŞGÜCÜ HİZMETLERİ TİCARET
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|Daimi
|18 - 40
|18 - 40
|İlköğretim -
|GAZİLER MAH.İBRAHİM AĞA CAD.IŞIK İŞ MERKEZİ GOSB YOLU ÜZERİ NO:249 KAT:4. PK: 41700. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 642 25 26
|Serdar KARACA-0535 699 06 63
|02.03.2017
|ŞENOL ÖZKAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003589054
|DEKOR AHŞAP ÜRÜNLERİ SAN AŞ.
|Beden İşçisi (Genel)
|20
|Daimi
|100 - 100
|18 - 35
|İlköğretim -
|GOSB-GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TEMBELOVA ALANI GENÇLİK CADDESİ NO:3004
. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 678 65 00
|Turgut Altankaya
|08.03.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003571220
|DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|8
|Daimi
|100 - 101
|20 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|D.O.S.B. 1. KISIM. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0 262 641 27 69
|SERAP GENÇ
|25.02.2017
|ONUR BİLEK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595101
|EDS ENJEKSİYON DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|18 - 42
|100 - 100
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR , CUMHURİYET MAHALLESİ CİHAN SOK. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|(0262) 658 08 72
|AHSEN SUDAGEZ
|13.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003567956
|ELBİR OTO YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|6
|Daimi
|100 - 100
|22 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM D-3005. SOK. NO:8 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 759 18 45
|RUKİYE ŞAMDANLI
|24.02.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568616
|ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|30 - 45
|İlköğretim -
|MOLLAFENARİ M. 4440 S. N:84. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|2627514041
|ŞÜKRAN IŞIK
|24.02.2017
|GÜLÇİN ÖZCANLI
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003565382
|ESTAR TEKS. NAKIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|Daimi
|100 - 100
|18 - 35
|İlköğretim -
|İİNÖNÜ MAH. BALÇIK YOLU ÜZERİ 6. CADDE 61 SOKAK GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262) 751 33 75
|SAVAŞ SIRTBAŞ
|21.02.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003600876
|EUROPLAST MÜHENDİSLİK PLAS.GIDA PLAS.TEKS.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|100 - 100
|21 - 45
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR MH. ARDINÇ SK. NO:4 ÇAYIROVA KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 05 00/09
|ÖZKAN ÇAKIR
|16.03.2017
|SALİM DÖNMEZ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003581722
|FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML.İTH.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|20
|Daimi
|-
|-
|Okur Yazar -
|TOSB TAYSAD ORGANİZE SAN. BÖL. 3.CAD. 16.SOK. NO:8. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|02.03.2017
|RAŞİT ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003584073
|FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|-
|20 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|CUMHURİYET MAH. 2253 SOK. NO:13 GEBZE / KOCAELİ. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262)653 42 60
|Kamile Emür
|08.03.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587720
|GEBZE SOSYAL HİZMETLER NAKLİYE TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET
|Beden İşçisi (Genel)
|60
|Daimi
|18 - 50
|18 - 50
|İlköğretim -
|HACI HALIL MAH ALI RIZA EFENDI CAD N 101/25. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 646 4606
|İhsan Yanık
|08.03.2017
|SEMİHA ÖZDEMİR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595291
|GOLD FERA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|17 - 50
|18 - 45
|İlköğretim -
|CUMHURİYET MAH. İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO:15/3. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|Serkan GÖRGÜLÜ
|13.03.2017
|PAKİZE KULEKAYA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003582202
|GÖKBİL METAL PASLANMAZ ÇELİK SAN.TİC.LTDŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 40
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR M. ZÜBEYDE HANIM C. NO 61 / ÇAYIROVA / KOCAELİ
. PK: 41435. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0 262 658 11 00
|HAKAN BEY
|03.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003576354
|GRİ TRAPEZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|100 - 100
|21 - 35
|İlköğretim -
|KÖSELER KÖYÜ MERMERCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 18. CD 24.SOK NO 13. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|262 728 15 22
|TEMEL MURATOĞLU-MURAT DURUSOY
|28.02.2017
|MUSTAFA ORHAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003599229
|GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|4
|Daimi
|-
|19 - 35
|Okur Yazar -
|ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 658 8695
|HASAN ÖZER
|18.03.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594369
|GÜLSAN İNŞ.SANB.TURZ.NAK.VE TİC.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|100 - 100
|22 - 40
|İlköğretim -
|DOSB 3.KISIM MERİÇ CAD. NO:3 MUALLİMKÖY. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 759 10 14
|HÜSEYİN BEY
|15.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003578812
|HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|4
|Daimi
|100 - 100
|21 - 33
|İlköğretim -
|PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 48 48
|01.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595802
|HALİÇ ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|100 - 100
|35 - 55
|İlköğretim -
|BALÇIK MAH. 3248. SK. 3 . PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0532 213 88 31
|ESRA PATACI
|13.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568983
|HC ISITMA HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM VE Tİ
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|22 - 36
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GEBZE GÜZELLER OSB. İNÖNÜ MAH. OSMANGAZİ CAD. NO:1 GEBZE / KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 46 07
|TEMEL ERDÖL
|24.02.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003601049
|HELPAK AMB SAN TİC LTD ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|22 - 40
|İlköğretim -
|9 CAD 82 SOK GEBZE PLAS ORG SAN BÖL 1/3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 19 81
|Ramazan Bey
|16.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003593926
|HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|Daimi
|100 - 100
|20 - 35
|İlköğretim -
|BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 743 66 80
|Hasan KASIM
|14.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595906
|IMPRO METAL METALURJİ DÖKÜM MAK. SAN. VE TİC. LTD.
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|100 - 100
|23 - 40
|İlköğretim -
|SULTAN ORHAN MAH. HASKÖY DÖKÜMCÜLER SAN. SİT. 13/A BLOK NO.3 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 646 76 98
|ARİF CAN
|15.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585827
|İMKA AMBALAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|20 - 40
|19 - 40
|İlköğretim -
|BALÇIK MAH. 3257 SOK. NO:10. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 751 24 14-15
|Bekir Karabıyık
|06.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003565398
|İNCİ PLASTİK VE JÜT SAN.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 45
|İlköğretim -
|GEPOSB ATATÜRK BULVARI 9. CADDE NO:5 GEBZE /KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 751 38 00
|ÖZAY YANBOLU
|22.02.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003582245
|İNKA ULUSAL ORGANİZASYON TUR.İNŞ.SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|30
|Daimi
|18 - 45
|18 - 45
|İlköğretim -
|HACI HALİL MAH. HÜKÜMET CAD. 1212 SOK.
NO:1 K:2 GEBZE / KOCAELİ
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 6440254
|Birsen
|02.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585771
|KABEL KABLO ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|10
|Daimi
|18 - 38
|18 - 30
|İlköğretim -
|BABAKUYUSU MEVKİİ MUALLİM KÖYÜ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 759 12 62
|NURİYE ÇELEBİ
|06.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003602688
|KARPAN HAVLUPAN DİZAYN KUYUMCULUK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE
|Beden İşçisi (Genel)
|4
|Daimi
|18 - 50
|18 - 50
|İlköğretim -
|MİMAR SİNAN MAH. ASALET CAD. N:32. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0545 652 77 26
|OSMAN BEY
|19.03.2017
|BÜLENT ALÇIN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003592253
|KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|14
|Daimi
|100 - 100
|21 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|TAŞOCAKLARI MEVKİİ TAVŞANLI KÖYÜ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|7248425 DAHİLİ:1022
|Mustafa Keleş
|13.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585859
|KATİPOĞULLARIMÜHENDİSLİK HAVALANDIRMA METAL ISITMA SİS.İNŞ.LİT.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|18 - 40
|İlköğretim -
|SULTAN ORHAN MAH.KÜÇÜK SA.SİTESİ A/12 BLOK NO::3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 600 00 03
|06.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003575086
|KROMAN ÇELİK SAN.A.Ş
|Beden İşçisi (Genel)
|Daimi
|111 - 111
|22 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|AŞIROĞLU CAD OSMANGAZİ MAH 175. PK: 41400. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE
|0262 679 20 00
|Zerde ERAY
|01.03.2017
|SALİM DÖNMEZ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585902
|KULE KALIP MAKİNE SANAAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|100 - 100
|21 - 35
|İlköğretim -
|BARIŞ MAH. 1802 SK. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 644 89 40
|ŞULE HANIM
|06.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003567545
|MAR SOLAR PANEL İMALATI VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|Daimi
|18 - 35
|21 - 35
|İlköğretim -
|ÇERKEŞLİ OSB MAH İMES 10. CAD. NO:3/1 DİLOVASI/KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|554 992 10 77
|BERNA TÜRK
|24.02.2017
|ÖZGÜR ALAÇAYIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003588794
|MESUT AÇIŞ
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|333 - 333
|21 - 30
|İlköğretim - Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|KÖŞKLÜÇEŞME MH. 549. SK. NO:4/1 GEBZE KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0545 243 8181
|Mesut Bey
|06.03.2017
|HAŞİM ACAR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003579056
|MUHSİN BİLİCİ
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|23 - 40
|İlköğretim -
|MUSTAFA PAŞA MH. 554 SK. NO: 26. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|05424979357
|NACİ AYRANCI
|02.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003570240
|MURAT TİCARET KABLO SAN.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|Daimi
|100 - 101
|22 - 40
|İlköğretim -
|TOSB TAYSAD ORG.SAN BÖL.1.CD.16. YOL. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|02626796700
|serkan yıldırım
|25.02.2017
|PINAR ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580243
|NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|20
|Daimi
|18 - 49
|18 - 50
|İlköğretim -
|AKSE MH FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:132 KOCAELİ ÇAYIROVA. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|02.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003586276
|NEZİR AGA ÇİFTLİĞİ ET ENTEGRE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|21 - 60
|21 - 60
|İlköğretim -
|KÖSELER KÖYÜ ERENAĞILI MEVKİİ DİLOVASI/GEBZE. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0 262 754 87 00
|Süheyla Duman
|08.03.2017
|MUSTAFA YAMAK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596728
|NOZHAK SOSYAL HİZ.TUR.NAK.İNŞ.GID.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|50
|Daimi
|-
|18 - 45
|İlköğretim -
|H.HALİL MAH. 1223 SOK. NO.3/29. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0545 643 99 55
|AREİFE TEPE
|14.03.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580260
|OPAL LOJİSTİK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|30
|Daimi
|18 - 46
|18 - 55
|Okur Yazar -
|HACIHALİL MH 1201/4 SOK. SERHAT APT. KAT:3 NO:20 DAİRE:11 GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0542) 321 03 90
|SEZER KILIÇ
|02.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003588332
|OPAŞ OTOMOTİV VE PRES SAN. VE TİC. A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|10
|Daimi
|-
|25 - 40
|İlköğretim -
|GÜZELLER OSB İNÖNÜ MH F. SULTAN CD NO 16 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|751 41 05 / 1093
|EMRE AKÇAY
|09.03.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003600740
|ÖZGÜ İDARİ HİZMETLER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|25
|Daimi
|18 - 45
|18 - 57
|İlköğretim -
|HACI HALİL MAH. ATATÜRK CAD. NO:29 KAT 2 GEBZE/ KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|6445389-05495248512
|0554 834 94 92
|16.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003598728
|ÖZŞAHİNLER TEMİZ. SOS. HİZM. İNŞ.
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|18 - 52
|18 - 52
|İlköğretim -
|H.HALİL MAH İSMETPAŞA CAD ALTINHAN İŞ HANI K:3 D:20219. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 644 94 24
|14.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585839
|PLASVAKUM STANT PLASTİK METAL REKLAM İNŞAAT SANAYİ TİCARET L
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|100 - 100
|22 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|AKSE MAH. 471 SOK. NO:15/7. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|(0262) 643 04 32
|HAYRETTİN BAYRAK
|06.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003598440
|POLİFİL AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|10
|Daimi
|20 - 30
|20 - 30
|İlköğretim -
|PLASTİKÇİLER ORG. SAN BÖL. 1.CADDE - 12.SOK. . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 08 92
|Ertan Kamacı
|14.03.2017
|ŞENOL ÖZKAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003570889
|PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|4
|Daimi
|100 - 100
|21 - 45
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR MH AYÇİÇEK SK NO:28 MARMARA GERİ DÖNÜCÜMCÜLER KOOP.. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 81 58
|25.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003572309
|REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|-
|18 -
|İlköğretim -
|PELİTLİ MH. PELİTLİ YOLU CD. N.83. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 658 12 45
|26.02.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003588097
|REPACK FASON AMBALAJ VE LOJİSTİK SAN TİC LTD ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|17 - 45
|20 - 102
|İlköğretim -
|GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MH AŞIKVEYSEL SK N.2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262-751 20 15
|ilknur toldarı
|01.03.2017
|PAKİZE KULEKAYA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587812
|ROYAL AMBALAJ SOS.HİZM.TAH.TAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|30
|Daimi
|18 - 45
|18 - 52
|İlköğretim -
|OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. İMDAT BEY APT. NO:44 KAT:1 DAİRE:2 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0549 290 56 77
|umut bey
|07.03.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596401
|RTC KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|111 - 111
|21 - 29
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ŞEKERPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. MENEKŞE SOK. NO:4 . PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 25 67
|DEMET ESMEK OKUMUŞ
|15.03.2017
|ŞENOL ÖZKAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003581052
|SAHRA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|15
|Daimi
|111 - 111
|21 - 40
|İlköğretim -
|INÖNÜ MAH GEBZE PLASTIKÇILER OSB MAH. 7. CAD. 4
MERKEZ KÖYÜ/ MERKEZ BUCAGI. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 34 44-45
|Olgay Keskin
|28.02.2017
|HAŞİM ACAR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594796
|SAMİ TONGÜN CAM ELYAF POLYESTER ÜRÜN.A.Ş
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|18 -
|21 -
|İlköğretim -
|DENİZLİ KÖYÜ DÜZMEŞE MEVKİ ATATÜRK CAD NO:28 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 729 33 60
|TARKAN DEMİRBAŞ
|13.03.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003583224
|SARCAM BOBİNAJ VE TRAFO TELLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|-
|21 - 35
|İlköğretim -
|MAKİNE OSB 8.SOK NO:9 DEMİRCİLER KÖYÜ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|06.03.2017
|MUSTAFA ALIN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596458
|SAYDAŞ PLASTİK METAL GERİ DÖNÜŞÜM NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|111 - 111
|21 -
|İlköğretim -
|MARMARA GERİ DÖNÜŞÜM YAP. KOOP. ŞEKERPINAR MAH. BAŞAK SOKAK DIŞ KAPI NO:21 KOCAELİ ÇAYIROVA. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0507 483 62 47
|NEDRET MATAN
|15.03.2017
|SEMİHA ÖZDEMİR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003569815
|SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|12
|Daimi
|100 - 100
|20 - 35
|İlköğretim -
|BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0 262) 502 05 26
|CENGİZ YILDIRIM
|25.02.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003576564
|SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|100 - 100
|22 - 45
|İlköğretim -
|BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 641 45 47 - 48
|RECEP EKSİK
|28.02.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003600844
|SÖNMEZLER METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|-
|- 45
|İlköğretim -
|BARIŞ MAH. 1805/3 SOKAK. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 644 00 20- 117
|Burak Bey
|14.03.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003590859
|ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|-
|20 - 45
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR KÖYÜ KARGALAR DERESİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|02626589040
|ümit bey
|09.03.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587075
|TANRIKULU PLASTİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|15
|Daimi
|100 - 101
|23 - 40
|İlköğretim -
|CUMHURİYET MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO: 7
ÇAYIROVA / KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0 262 658 16 40
|ERCAN AÇIKAY
|10.03.2017
|HALE ŞEN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003569821
|TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|100 - 100
|20 - 30
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. GÜZELLER MH. 61. SK. 30MIIIB PAFTA 4043 ADA 14 PARSEL GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 655 01 30 - 31
|ERCAN BALCI
|25.02.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003597997
|TEKELİ DEMİR ÇELİK MAM.TİC.VE SAN.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|20 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|BARIŞ MAHALLESİ GÜNEY YANYOL CAD. NO:340 SARILAR VİNÇ YANI (D-100 E PARALEL). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 644 15 00
|MUSTAFA BEY-MESUT BEY
|14.03.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594185
|TEKNİK MAKİNA OTOMOTİV TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|Daimi
|111 - 111
|21 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|PELİTLİ KÖYÜ ELİF SOK. NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|444 9 321
|14.03.2017
|SEMİHA ÖZDEMİR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003570092
|TEKNİKAL PROFİL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|100 - 101
|22 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GEBZE GÜZELLER O.S.B İNÖNÜ MAH.M.FEVZİ ÇAKMAK SOK NO:6 GEBZE KOCAELİ. PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|02627514280
|FERDA ACAR
|25.02.2017
|PINAR ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003586577
|TELATAR BORU SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|3
|Daimi
|-
|20 - 35
|İlköğretim -
|ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES-9 CADDESİ NO:5 DİLOVASI-KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0262 290 92 24 - 25
|TURAN BEY
|10.03.2017
|BÜLENT ALÇIN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003567277
|TUT KELEPÇE YEDEK PARÇA SAN VE TİC LTD ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|111 - 111
|21 - 40
|İlköğretim -
|GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MH. FATİH SULTAN MEHMET CD. NO:5/2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 641 94 10
|Mehmet DURMUŞ
|23.02.2017
|ŞENOL ÖZKAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003602979
|ULUS METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|15
|Daimi
|100 - 100
|22 - 35
|İlköğretim -
|GOSB 1000 SOK NO 1039. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|02626771021
|Melike ERDİM
|16.03.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003566827
|ÜÇER ZIMPARA TAŞI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ
|Beden İşçisi (Genel)
|1
|Daimi
|20 - 40
|22 - 40
|İlköğretim -
|MUALLKİM KÖY YOLU 1. KM SAĞLIK SK NO:6. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 759 13 13
|İbrahim Halil YILMAZ
|23.02.2017
|SALİM DÖNMEZ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003578625
|ÜNAL AMBALAJ MALZEMELERİ SAN.TİC.VE PAZAR.LTD.ŞTİ.GEBZE ŞUB.
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|100 - 100
|25 - 40
|İlköğretim -
|GEBZE GÜZELLER :ORG.SAN.SİT.ALPTEGİN SK. NO 1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 751 33 95
|ARZU HAMUTÇU
|01.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594611
|VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|Beden İşçisi (Genel)
|2
|Daimi
|111 - 111
|18 - 25
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ŞEKERPINAR MH.BAŞAK SK.NO:2/1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 - 658 07 95 - 9
|14.03.2017
|SEMİHA ÖZDEMİR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587737
|YK TEMİZLİK VE PERSONEL HİZMETLE.TAŞIMA.GAYRİMENKUL LTD.ŞTİ.
|Beden İşçisi (Genel)
|5
|Daimi
|-
|-
|Okur Yazar -
|MUSTAFAPAŞA MH. ISSIKGÖL CD. NO:1/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0542 291 41 29
|ZEHRA GÖKSÜGÜZEL / BETÜL TÖNGEL
|10.03.2017
|FATMA SEFEROĞLU
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003585643
|YUBER METALURJİ MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beden İşçisi (Genel)
|15
|Daimi
|100 - 101
|22 - 40
|İlköğretim -
|DİLOVASI ÇERKEŞLİ OSB İMES 10 CAD NO:37. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0 542 632 04 42
|Mustafa Topak
|07.03.2017
|VARSAYILAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003565483
|ZF SACHS SÜS.SIST.SAN.VE TIC.A.Ş.
|Beden İşçisi (Genel)
|30
|Daimi
|-
|21 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GOSB 400. SK. /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 678 05 00
|Gülnur Özdemir
|22.02.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580339
|ERTEK ENDÜSTRİYEL PROSES VE TEKNOLOJİK SİSTEMLER PROJE İNŞ H
|Beden İşçisi (İnşaat)
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 60
|İlköğretim -
|OSMAN YILMAZ MAH. MİLLET CAD. NO:1/1
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 642 19 55
|01.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003593883
|EKOSİNERJİELEKTRİK SAN VE TİC.A.Ş.
|Bilgi İşlem Destek Elemanı
|1
|Daimi
|100 - 101
|22 -
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|SIRA SOĞÜTLER M.GÜNEY YANYOL C.NO.78 41420 GEBZE. PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|erol.yildiz@ekosinerji.com
|erol yıldız
|12.03.2017
|PINAR ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003567913
|GR MAX BL M TUR ZM GIDAN AAT TEM ZL K SANAYT CARET L
|Bilgisayar Teknisyeni
|2
|Daimi
|100 - 100
|20 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|CUMHURİYET MAH.ZEHRA SOK.NO:8 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0 850 840 95 53
|MURAT GÜÇLÜ
|24.02.2017
|DOĞAN TUGAYTİMÜR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003578860
|HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Boyacı-Metal
|1
|Daimi
|100 - 100
|23 - 35
|İlköğretim -
|PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 48 48
|01.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003584376
|A ARTI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ LABORATUVAR HİZMETLERİ
|Büro Memuru (Genel)
|1
|Daimi
|20 - 30
|-
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|İNÖNÜ MH GENÇLİK CD N111/A. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0531 775 16 02
|osman bey
|06.03.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003575140
|ALATLI ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Büro Memuru (Genel)
|1
|Daimi
|23 - 30
|23 - 30
|Önlisans -
|SULTAN ORHAN M. 1176/2 S. N:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 656 51 11
|HÜLYA AYRILMAZ
|01.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003577434
|BAŞARI ISITMAVE SOGUTMA MOBİLYA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Büro Memuru (Genel)
|1
|Daimi
|18 - 30
|100 - 100
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|OSMAN YILMAZ MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:39. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 644 39 91
|01.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003600541
|ERDAŞ TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET
|Büro Memuru (Genel)
|1
|Daimi
|25 - 30
|-
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|PİRİ REİS MAH.ÖMERSEYFETTİN CAD MİRAÇ SOK NO 50 DARICA KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE
|02626530821-22-24
|Murat GÜZEL
|17.03.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003577267
|LİLA SİGORTA ACENTELİĞİ LTD.ŞTİ.
|Büro Memuru (Genel)
|1
|Daimi
|18 - 30
|100 - 100
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|MUSTAFA PAŞA MH İBRAHİMAĞA CD N 71/B. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 642 23 33
|YAVUZ AYDIN
|01.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587696
|MPK KONTROL MÜHENDİSLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİCARET
|Büro Memuru (Genel)
|1
|Daimi
|18 - 35
|111 - 111
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Lisans
|SULTAN ORHAN MAH. 1103 SK. NO : 2/203. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 644 2556 / 2554
|OZAN BİNGÖL
|07.03.2017
|ÇAĞATAY MENTEŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003601126
|GİSAŞ DÖKÜM MAK.KUML.SAN.LTD.ŞTİ.
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|1
|Daimi
|20 - 30
|100 - 100
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|İNÖNÜ MAH GÜZELLER ORGANİZE SAN BÖLGESİ ALP TEGİN NO 5 GEBZE. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 46 73-4 HAT
|MÜMİNE YILMAZ
|16.03.2017
|AHMET CESUR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003602444
|İNTERNET TELEKOM.GÜV.SİS.SAN.LTD.ŞTİ.
|Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı
|1
|Daimi
|18 - 40
|100 - 100
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|AKAR SOK ÜNSAL İŞHANI SULTAN ORHAN MAH 5 6/1. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 6416555
|Erdoğan Perendi
|16.03.2017
|AHMET CESUR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003569185
|EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ
|CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|1
|Daimi
|100 - 100
|22 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GEPOSB İÇİ ATATÜRK BLV.9. CAD 91.SK NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 17 17
|Esra Temizel
|24.02.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568729
|ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|4
|Daimi
|100 - 100
|21 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 23 30
|YILMAZ ÇELİK
|24.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003588512
|ETRA MAK.OTOMAS.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|1
|Daimi
|100 -
|20 - 40
|İlköğretim -
|İNÖNÜ MAHALLESİ GEBZE PLASTİKÇİLER OSB 81. SOK. NO:11 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 644 0770
|RAMAZAN ALTAY
|08.03.2017
|DUYGU SUBAŞI
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003584416
|MAPSİS METAL HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|2
|Daimi
|100 - 100
|18 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|SULTAN ORHAN MAHALLESİ KESİT SANAYİ SİTESİ
1998 ADA NO 3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 641 33 20
|Yasemin Bulut
|07.03.2017
|AHMET CESUR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580263
|ATİLLA PROFİL BORU METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|CNC Lazerle Kesme Operatörü
|1
|Daimi
|100 - 100
|22 - 40
|İlköğretim -
|KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALTINTAŞ İŞ MERKEZİ YANI NO:151 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 646 47 55
|AĞABEY BAL
|02.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003586573
|PERSİFLEKS PLASTİK FABRİKASI LTD.ŞTİ
|CNC Programcısı
|2
|Daimi
|22 - 45
|22 - 45
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SAN.SİT.AYÇİÇEK SK.NO:46. PK: 41000. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0 262 658 24 00
|GÜLAY EKİNCİ
|07.03.2017
|RAŞİT ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585877
|KULE KALIP MAKİNE SANAAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 35
|İlköğretim -
|BARIŞ MAH. 1802 SK. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 644 89 40
|ŞULE HANIM
|06.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003574280
|BH ONAY REDÜKTÖR DİŞLİ MAKİNA METAL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|2
|Daimi
|111 - 111
|21 -
|İlköğretim -
|SULTAN ORHAN MAH. TAŞKALDIRAN MEVKİİ HASKÖY SANAYİ SİTESİ 12/A BLOK NO:17. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 745 02 66
|KENAN KAYA
|28.02.2017
|ŞENOL ÖZKAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003601399
|MERSEN İSTANBUL SANAYİ ÜRÜNLERİ AŞ
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|4
|Daimi
|-
|- 35
|İlköğretim -
|İHSANDEDE CAD. 900 SOKAK GEBZE ORGANİZE SANAYI BÖLGESİ /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|02627510262/307
|Canan CEYLAN
|16.03.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595822
|ROBOTEK OTOMASYON TEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|2
|Daimi
|111 - 111
|18 - 30
|İlköğretim -
|G.O.S.B 1000.CAD.12.SOK.NO:1029 262 ADA 10 PARSEL GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 677 11 88
|14.03.2017
|SEMİHA ÖZDEMİR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003569165
|EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ
|Çaycı
|1
|Daimi
|25 - 47
|100 - 100
|İlköğretim -
|GEPOSB İÇİ ATATÜRK BLV.9. CAD 91.SK NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 17 17
|Esra Temizel
|24.02.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003592456
|FHS DİZAYN PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜ
|Çaycı
|1
|Daimi
|30 - 35
|100 - 100
|İlköğretim -
|BALÇIK MAHALLESİ KÖMÜRCÜLER SOKAK NO:44 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 44 58-59
|13.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003578315
|UNSURLAR MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|Çaycı
|1
|Daimi
|18 -
|100 - 100
|İlköğretim -
|ARAPÇEŞME MAH. KAVAK CAD. NO:16 KAT:5 -B. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 646 38 38
|KÜRŞAT BEY
|01.03.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003602479
|ZET ÇATI ÇÖZÜMLERİ İNŞAAT ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|Çaycı
|1
|Daimi
|18 - 45
|18 - 45
|Okur Yazar -
|SULTAN ORHAN MAH. TERMİNAL CAD. 1174 SOK. NO:2/2 GEBZE. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 643 62 22
|CEMAL DÖNMEZ
|19.03.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003571301
|İMGE İTH.İHR.DAHİLİ TİC.LTD.ŞTİ.
|Danışma Memuru
|1
|Daimi
|100 - 100
|22 - 38
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|E-5 KARAYOLU ÜZERİ TAVŞANLI KÖYÜ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 648 59 00
|24.02.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003571236
|DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|8
|Daimi
|100 - 101
|25 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|D.O.S.B. 1. KISIM. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0 262 641 27 69
|SERAP GENÇ
|25.02.2017
|ONUR BİLEK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003565936
|HAKİM MOBİLYA DEK DAY TÜK MAL TEKS İNŞ TUR SA VE TİC LTD ŞTİ
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|1
|Daimi
|100 - 100
|20 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|İNÖNÜ MH GENÇLİK CD 1987 SK NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 645 01 64
|sinan dursun
|23.02.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594840
|SAMİ TONGÜN CAM ELYAF POLYESTER ÜRÜN.A.Ş
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|1
|Daimi
|100 - 100
|18 -
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|DENİZLİ KÖYÜ DÜZMEŞE MEVKİ ATATÜRK CAD NO:28 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 729 33 60
|TARKAN DEMİRBAŞ
|13.03.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003598188
|TEKELİ DEMİR ÇELİK MAM.TİC.VE SAN.A.Ş.
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|1
|Daimi
|100 - 100
|20 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|BARIŞ MAHALLESİ GÜNEY YANYOL CAD. NO:340 SARILAR VİNÇ YANI (D-100 E PARALEL). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 644 15 00
|MUSTAFA BEY-MESUT BEY
|14.03.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003567593
|MUHİTTİN KESKİN - KESKİN METAL
|Dökümcü (Metal)
|1
|Daimi
|100 - 100
|25 - 45
|İlköğretim -
|DOSB 2.KISIM D 2003 SOK. NO:6 (KOYUNCU METAL YANI). PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|262 646 43 93
|SERCAN KESKİN
|24.02.2017
|ÖZGÜR ALAÇAYIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003582520
|ANADOLU FLYGT POMPA PAZ TİC A.Ş.
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|1
|Daimi
|111 - 111
|20 -
|İlköğretim -
|GOSB 1000 SOK NO 1015. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 677 16 77
|Ramiz YILMAZ
|05.03.2017
|SALİM DÖNMEZ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003570123
|TEKNİKAL PROFİL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|1
|Daimi
|100 - 101
|22 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GEBZE GÜZELLER O.S.B İNÖNÜ MAH.M.FEVZİ ÇAKMAK SOK NO:6 GEBZE KOCAELİ. PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|02627514280
|FERDA ACAR
|25.02.2017
|PINAR ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003581354
|EROĞLU ISI ENDÜSTRİCİHAZLARI SAN VETİC A.Ş.
|Elektrik Teknikeri
|1
|Daimi
|100 - 100
|20 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|MERMERCİLER ORG.SANAYİ KÖSELER KÖYÜ 14.SK.NO:1DİLOVASI. PK: 41480. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0 216 364 92 91
|ESRA GEDİKTAŞ
|05.03.2017
|MUSTAFA ORHAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595290
|İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş
|Elektrik Teknikeri
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 42
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|TAYSAD O.S.B. 1. CD 13. SK. NO:5. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 648 66 66
|Sena Hanım
|13.03.2017
|RAŞİT ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003587957
|TÜRKKAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Elektrik Teknisyeni
|1
|Daimi
|100 - 100
|25 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|DOSB 2. KISIM D-2003 SOK.NO 4. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0 262 754 87 00
|Süheyla Duman
|09.03.2017
|MUSTAFA YAMAK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594304
|VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|Elektrik Teknisyeni
|1
|Daimi
|111 - 111
|20 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ŞEKERPINAR MH.BAŞAK SK.NO:2/1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 - 658 07 95
|14.03.2017
|SEMİHA ÖZDEMİR
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003582002
|AES ACAR ENDÜSTRİYELSİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Elektrikçi (Genel)
|1
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|İMES 8.CAD.İMES OSB MAH.NO:6 ÇERKEŞLİ-DİLOVASI-KOCAELİ. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|5021730
|YAŞAR
|28.02.2017
|ONUR BİLEK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003589674
|BM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Elektrikçi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 -
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|EBULFEZ ELÇİBEY SK.NO.20 GÜZELLER ORGANİZE SAN.BÖLGESİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 751 02 08
|CANSU BEBEK-EMEL SONKAYA
|08.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003567080
|GÜNYAP ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.MÜH.LTD.ŞTİ
|Elektrikçi (Genel)
|1
|Daimi
|-
|18 - 39
|İlköğretim -
|
FEVZI ÇAKMAK M CENGIZ TOPEL C NO:3/ GÜNYAPGRUP MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. TİC.. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE
|0262 65510 12
|muhittin güneş
|22.02.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596391
|GÜRATA TAŞIMACILIK LOJİSTİK GIDA TURİZMİNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ
|Elektrikçi (Genel)
|1
|Daimi
|111 - 111
|21 -
|İlköğretim -
|HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0534 931 13 22
|Özge Hanım
|14.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003602633
|KAR PORSELEN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Elektrikçi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|23 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|AKSE MAH. 538 SOK. NO:1. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|262 744 29 96
|ÖZLEM TUNCAY
|15.03.2017
|EDA KEZBAN TOPKARA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003565004
|KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Elektrikçi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|25 - 55
|İlköğretim -
|GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH.YUNUS EMRE SOK. NO:3
GEBZE /KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|506 153 94 91
|İNCİ DÖNÜM
|20.02.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003574408
|MERT TASARIM İNŞ.TUR.OTO GIDA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (HOLİDAY İN OTEL)
|Elektrikçi (Genel)
|1
|Daimi
|100 - 100
|20 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|OSMAN YILMAZ MAH.633/2 SK.NO:55. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 644 39 99
|TUĞRUL ERHAN
|23.02.2017
|EDA KEZBAN TOPKARA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585639
|SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|Elektrikçi (Genel)
|3
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 641 45 47-48
|RECEP EKSİK
|07.03.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595878
|ROBOTEK OTOMASYON TEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
|2
|Daimi
|111 - 111
|21 -
|Önlisans -
|G.O.S.B 1000.CAD.12.SOK.NO:1029 262 ADA 10 PARSEL GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 677 11 88
|14.03.2017
|SEMİHA ÖZDEMİR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003589864
|KAREBANT AHŞAP VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|1
|Daimi
|102 - 103
|20 - 38
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|PLASTİKÇİLER ORG SAN BÖL ATATÜRK BUL. NO 34-1 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 44 66
|AHMET ERGÖN
|09.03.2017
|PAKİZE KULEKAYA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003593882
|SATECH OTOMASYON YAZILIM MAKİNE İMALAT İNŞAAT GÜVENLİK SİSTE
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
|5
|Daimi
|-
|18 - 30
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GEBZE OSB MAH. KEMAL NEHROZOĞLU CAD. NO:507A/6 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|02626787298
|28.02.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003571226
|DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
|Forklift Operatörü
|1
|Daimi
|100 - 101
|20 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|D.O.S.B. 1. KISIM. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0 262 641 27 69
|SERAP GENÇ
|25.02.2017
|ONUR BİLEK
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003581563
|DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
|Forklift Operatörü
|1
|Daimi
|100 - 101
|25 - 40
|İlköğretim -
|D.O.S.B. 1. KISIM. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0262 641 27 69
|SERAP GENÇ
|28.02.2017
|ONUR BİLEK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003581002
|OPAŞ OTOMOTİV VE PRES SAN. VE TİC. A.Ş.
|Forklift Operatörü
|10
|Daimi
|111 - 111
|25 - 45
|İlköğretim -
|GÜZELLER OSB İNÖNÜ MH F. SULTAN CD NO 16 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|751 41 05 / 1093
|Emre Akçay
|28.02.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003582178
|OPSAN ORİJİNAL SAC PARÇA SAN VE TİC A.Ş
|Forklift Operatörü
|10
|Daimi
|100 - 100
|20 - 45
|İlköğretim -
|G.G.O. SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MHL. FATİH SULTAN MEHMET CD. NO:16
GEBZE KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 751 41 05
|EMRE AKÇAY
|28.02.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003570898
|PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|Forklift Operatörü
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 45
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR MH AYÇİÇEK SK NO:28 MARMARA GERİ DÖNÜCÜMCÜLER KOOP.. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 81 58
|25.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003592525
|EUROVALF VALF YAPRAKLARI MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|1
|Daimi
|100 - 101
|18 - 30
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|(*) TAYSAD OSB 4. CADDE NO:3 41420 ÇAYIROVA KOCAELİ
. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|05496449381
|ALİSEYDİ ÇELİK
|13.03.2017
|HALE ŞEN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003567059
|HAMAŞ HİSAR AĞIR MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|2
|Daimi
|100 - 100
|20 - 45
|İlköğretim -
|BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25/1 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 743 66 80
|HASAN KASIM
|23.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003593923
|HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş.
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|1
|Daimi
|111 - 111
|21 - 40
|İlköğretim -
|BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 743 66 80
|Hasan KASIM
|14.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003586197
|TİM ÇELİK METAL MAKİNE YEDEK PARÇA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|1
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|PİRİREİS MH BARBAROS CD N.25 B D.25. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE
|0262 653 1357
|RECAİ DARUVA
|09.03.2017
|AYBÜKE ÜNAL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580351
|BML BİLİŞİM HİZMETLERİ TUR. GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş
|Garson (Servis Elemanı)
|1
|Daimi
|20 - 35
|20 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GOSB İHSAN DEDE CAD.BANKALAR YANI NO:1601. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 677 10 70
|02.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003598625
|TURUNÇ TURİZM.İNŞ.SAN VE TİC.A.Ş.
|Garson (Servis Elemanı)
|3
|Daimi
|18 - 35
|18 - 35
|İlköğretim -
|BALÇIK KÖYÜ YOLU ÜZERİ 38 PAFTA 1562 PARSEL 2.BÖLGE ÇİÇEKLİDERE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 36 20
|Selin Hanım
|07.03.2017
|HAŞİM ACAR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003582540
|ANADOLU FLYGT POMPA PAZ TİC A.Ş.
|Gaz Altı Kaynakçısı
|1
|Daimi
|111 - 111
|22 -
|İlköğretim -
|GOSB 1000 SOK NO 1015. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0533 659 77 58
|05.03.2017
|SALİM DÖNMEZ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585762
|ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE
|Gaz Altı Kaynakçısı
|1
|Daimi
|100 - 100
|25 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|PLASTİKÇİLER ORG.SAN.BÖL. 9.CAD. 91. SOKAK NO:3/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0(262) 751 17 17
|Esra Temizel
|07.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003578757
|HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Gaz Altı Kaynakçısı
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 35
|İlköğretim -
|PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 48 48
|01.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568294
|IMPRO METAL METALURJİ DÖKÜM MAK. SAN. VE TİC. LTD.
|Gaz Altı Kaynakçısı
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 40
|İlköğretim -
|SULTAN ORHAN MAH. HASKÖY DÖKÜMCÜLER SAN. SİT. 13/A BLOK NO.3 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 646 76 98
|ARİF CAN
|24.02.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587864
|PRESTİJ CEPHE KAPLAMALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Gaz Altı Kaynakçısı
|2
|Daimi
|100 - 101
|18 - 60
|İlköğretim -
|OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:54/C. PK: 41100. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 656 09 03
|ÖZKAN GEDİK
|07.03.2017
|HALE ŞEN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003592015
|ŞEN SPOR MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gaz Altı Kaynakçısı
|4
|Daimi
|-
|20 - 45
|İlköğretim -
|KİRAZPINAR MAH.YENİ BAĞDAT CAD.NO:817/1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0538 720 22 58
|ZAFER TAŞTAN
|15.03.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003598161
|EFESAN DEMİR SAN VETİC A Ş
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|1
|Daimi
|100 - 101
|25 - 35
|İlköğretim -
|DİLOVASI ORGANİZE SAN BÖLGESİ 1. KISIM D 1006 SOK NO 8. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0 262 754 84 61
|Özkan YAŞAR
|15.03.2017
|MUSTAFA YAMAK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003582272
|TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|2
|Daimi
|100 - 100
|21 - 45
|İlköğretim -
|GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. GÜZELLER MH. 61. SK. 30MIIIB PAFTA 4043 ADA 14 PARSEL GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 655 01 30 - 31
|ERCAN BALCI
|03.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568803
|GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ.
|Gıda Teknikeri
|2
|Daimi
|-
|19 - 35
|Önlisans -
|ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 658 8695-113
|FUNDA AYVAZ
|24.02.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568641
|GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ.
|Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|2
|Daimi
|-
|22 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 658 8695-113
|FUNDA AYVAZ
|24.02.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596055
|BATU AJANS GÖRSEL SANATLAR VE HİZMETLERİ MATBAACILIK REK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Grafiker
|2
|Daimi
|20 - 35
|21 - 35
|Önlisans -
|S.ORHAN MAH.HASKÖY SANAYİ SİTESİ.10 B BLOK NO:2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|6440519 - 6440529
|14.03.2017
|SEMİHA ÖZDEMİR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585340
|ARF GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ
|Güvenlik Görevlisi
|100
|Daimi
|20 -
|20 -
|İlköğretim -
|GÜZELLER OSB İNÖNÜ MAH FSM CAD NO:13 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|05333790289
|AYHAN ÖZCAN
|07.03.2017
|DUYGU SUBAŞI
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003600586
|GÜLAY KÖRÜKMEZ
|Güvenlik Görevlisi
|1
|Daimi
|-
|30 - 45
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|B.BAŞI MH.TUZLA CD.NO:64 DARICA. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE
|531 305 19 87
|ŞENOL CAN
|10.03.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003577643
|ISS PROSER KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Güvenlik Görevlisi
|5
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|CUMHURİYET MH PLEVNE CD DERELİ SK NO:1 ŞEKERPINAR. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|01.03.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003574041
|KALE BALATA OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|1
|Daimi
|25 - 30
|25 - 30
|İlköğretim -
|CUMHURİYET MAH. İSTANBUL CAD.NO:3 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 744 03 86
|Süleyman Ünal
|01.03.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594099
|ALTERNATİF ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.(GEBZE)
|Güvenlik Müdürü
|1
|Daimi
|100 - 100
|35 -
|Önlisans -
|İHSAN DEDE CADDESİ 90. SOKAK GOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 216 545 88 45-107
|YUSUF AYDIN
|13.03.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003589402
|ÖZEL ÇAYIROVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
|Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
|1
|Daimi
|100 - 101
|22 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|FATİH CAD. YENİ MAHALLE 53/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 743 30 30
|Esat Ekincikli-Eyüp Ercan
|08.03.2017
|PINAR ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594707
|SAMİ TONGÜN CAM ELYAF POLYESTER ÜRÜN.A.Ş
|Hidrolik Apkant Pres Operatörü
|4
|Daimi
|-
|21 - 45
|İlköğretim -
|DENİZLİ KÖYÜ DÜZMEŞE MEVKİ ATATÜRK CAD NO:28 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 729 33 60
|TARKAN DEMİRBAŞ
|13.03.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003590492
|AYDINLAR REFRAKTER SAN.VE TİC.A.Ş.
|İmal İşçisi
|1
|Daimi
|100 - 100
|20 - 50
|Okur Yazar - Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|GEBZE ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 900.SK 902/. PK: 41430. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 13 03
|Hasan GÖNCÜ
|10.03.2017
|GÜLÇİN ÖZCANLI
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003573736
|BMS BİRLEŞİK METAL SAN.VE TİC.A.Ş.
|İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)
|2
|Daimi
|-
|21 - 35
|Önlisans -
|MAKİNA OSB 5.CADDE NO.16. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0262 7249898
|Filiz ÇBAN
|28.02.2017
|BÜLENT ALÇIN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596166
|BİRKE SOSYAL HİZMETLER TURİZM NAKLİYE İNŞAAT GIDA SANAYİ VE
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|1
|Daimi
|20 - 30
|100 - 100
|Önlisans -
|HACIHALİL MAH.ADLİYE CAD. ERDEM İŞ HANI NO:7 GEBZE/KOCAELİ
41400 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 641 89 13
|GÜLBEYAZ KOÇ
|15.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003586885
|ÇEL MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|1
|Daimi
|-
|-
|Lisans -
|ŞEKERPINAR MAH. SARMAŞIK SK. NO:9. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 14 34
|MAHMUT ÖZCAN
|10.03.2017
|FATMA SEFEROĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003575152
|İZDOR OTOMATİK KAPI SİS. SOS. HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|İnşaat Mühendisi
|1
|Daimi
|20 -
|20 -
|Lisans -
|GÜZELLER MAH.BAHAR CAD.NO:59 GEBZE. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 643 51 44
|ŞEHRİBAN KURT BULUT
|28.02.2017
|DUYGU SUBAŞI
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587872
|PRESTİJ CEPHE KAPLAMALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|İstihsal Teknisyeni
|2
|Daimi
|100 - 101
|18 - 60
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:54/C. PK: 41100. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 656 09 03
|ÖZKAN GEDİK
|07.03.2017
|HALE ŞEN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003592122
|TEKNOMET KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İstihsal Teknisyeni
|1
|Daimi
|100 - 100
|18 - 29
|İlköğretim -
|ÖZGÜRLÜK MAH.219.SOK.NO:5 OFİS NO:8. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 742 42 38
|TUĞBA ŞİMŞEK
|13.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003592244
|CEE ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK.SAN. VE TİC LTD.ŞTİ.
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|1
|Daimi
|100 - 100
|22 - 40
|Önlisans -
|OSMAN YILMAZ MAH BARBAROS CD EREN AP NO 13-A HALK EĞİTİM KARŞISI GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 6413083
|Cafer Karabulak
|10.03.2017
|AHMET CESUR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580732
|ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ
|Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi
|2
|Daimi
|100 - 100
|-
|İlköğretim -
|TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 23 30
|YILMAZ ÇELİK
|01.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568909
|ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ
|Kalıpçı-Pres
|4
|Daimi
|100 - 100
|21 - 36
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 23 30
|YILMAZ ÇELİK
|24.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003570492
|REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Kalıpçı-Pres
|1
|Daimi
|-
|18 -
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|PELİTLİ MH. PELİTLİ YOLU CD. N.83. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 658 12 45
|25.02.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003569375
|TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ
|Kalıpçı-Pres
|2
|Daimi
|100 - 100
|24 - 40
|İlköğretim -
|TOSB-TAYSAD ORG SAN. BÖLGESİ 1. CD.14.SOK NO 11 ŞEKERPINAR. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 09 09
|NEBAHAT GÜGERCİN
|24.02.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003601653
|ULUS METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
|Kalıpçı-Pres
|5
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|GOSB 1000 SOK NO 1039. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 677 10 21
|Melike ERDİM
|17.03.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003597268
|TM TEKNİK OTOMOTİV EKİP İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ
|Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
|1
|Daimi
|25 - 35
|25 - 35
|Önlisans -
|GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (GOSB) 1000.CADDE NO:1009 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 677 11 52
|GENCAY KIZILAY
|14.03.2017
|PINAR ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568049
|TNT METAL MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT
|Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
|1
|Daimi
|20 - 45
|100 - 100
|Lisans -
|BEYLİKBAĞI MAH. GÜNEY YANYOL CAD. NO:46 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 724 92 35
|Özlem Başçiftçi
|24.02.2017
|GÜLÇİN ÖZCANLI
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003569054
|ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ
|Kalite Kontrolcü
|4
|Daimi
|18 - 40
|21 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 23 30
|YILMAZ ÇELİK
|24.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003569933
|APA TEKNİK YAY TEL. ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|Kalite Kontrolcü
|1
|Daimi
|20 - 35
|100 - 100
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|15 BLOK HASKÖY DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ N: 1. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 644 45 56
|serda apak
|25.02.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003600919
|ARES PLASTİK POLİMER KİMYA METAL İNŞAAT MAK SAN TİC LTD ŞTİ
|Kalite Kontrolcü
|1
|Daimi
|20 - 35
|20 - 35
|İlköğretim -
|MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ ŞEKERPINAR MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD NO 63 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 642 22 49
|öznur hanım
|14.03.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003571901
|CPS KALİTE KONTROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kalite Kontrolcü
|5
|Daimi
|18 - 45
|18 - 45
|İlköğretim -
|SULTAN ORHAN MAH. 1111 SOK. N:4/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 507 604 40 07
|MEHMET SÖNMEZ
|26.02.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003581533
|CPS KALİTE KONTROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kalite Kontrolcü
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|SULTAN ORHAN MAH. 1111 SOK. N:4/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 553 313 88 01
|TUBA-ÖZLEM HANIM
|03.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003599279
|ENKA CİVATA İMALAT SAN.MAMÜLLERİ PAZ.SAN.LTD.ŞTİ
|Kalite Kontrolcü
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 700 SK
NO 716 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 677 06 66
|17.03.2017
|HALE ŞEN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003577354
|ESTAR TEKS. NAKIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|Kalite Kontrolcü
|1
|Daimi
|18 - 30
|100 - 100
|İlköğretim -
|İİNÖNÜ MAH. BALÇIK YOLU ÜZERİ 6. CADDE 61 SOKAK GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 751 33 75
|01.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003593921
|HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş.
|Kalite Kontrolcü
|2
|Daimi
|100 - 100
|20 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 743 66 80
|Hasan KASIM
|14.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595953
|IMPRO METAL METALURJİ DÖKÜM MAK. SAN. VE TİC. LTD.
|Kalite Kontrolcü
|1
|Daimi
|100 - 100
|20 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|SULTAN ORHAN MAH. HASKÖY DÖKÜMCÜLER SAN. SİT. 13/A BLOK NO.3 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 646 76 98
|ARİF CAN
|15.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003591327
|KABİN SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
|Kalite Kontrolcü
|3
|Daimi
|-
|18 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|KURTDERSİ MEVKİ MUALLİM KÖYÜ ESKİ YOLU /. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0530 455 07 34
|MEVLUT ZORBA
|09.03.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003588444
|ÖZKAR OTOMOTİV PARÇALARI İMALAT SAN. A.Ş
|Kalite Kontrolcü
|3
|Daimi
|18 -
|21 -
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. CD NO 12. PK: 41104. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 658 03 38
|GÜLBEYAZ KETMEN
|10.03.2017
|DOĞAN TUGAYTİMÜR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003597067
|PORTAKAL PLASTİK ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş
|Kalite Kontrolcü
|2
|Daimi
|100 - 100
|20 - 35
|İlköğretim - Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|AKSE MAH. NAZIMHİKMET CAD. NO:22 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 742 38 21
|AYSEL DEMİR
|14.03.2017
|RAŞİT ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003583025
|SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.
|Kalite Kontrolcü
|2
|Daimi
|100 - 100
|25 - 45
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:42 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|2626581290
|Gözde Can
|05.03.2017
|RAŞİT ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003597355
|SEKİSO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|Kalite Kontrolcü (Plastik)
|1
|Daimi
|-
|-
|Lisans - Lisans
|TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE NO:8 ŞEKERPINAR. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|02626580539
|SONER CAN
|15.03.2017
|EDA KEZBAN TOPKARA
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003581393
|EROĞLU ISI ENDÜSTRİCİHAZLARI SAN VETİC A.Ş.
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|1
|Daimi
|100 - 100
|22 - 40
|İlköğretim - Önlisans
|MERMERCİLER ORG.SANAYİ KÖSELER KÖYÜ 14.SK.NO:1DİLOVASI. PK: 41480. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|02163649291
|ESRA GEDİKTAŞ
|05.03.2017
|MUSTAFA ORHAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568601
|MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
|Kimya Mühendisi
|1
|Daimi
|25 - 35
|25 - 100
|Lisans -
|KOŞUYOLU CD. BARIŞ MH. 90/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 641 77 10
|GÜLCAN MALKOÇOĞLU
|24.02.2017
|RAŞİT ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568103
|TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kimya Mühendisi
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 35
|Lisans -
|GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. GÜZELLER MH. 61. SK. 30MIIIB PAFTA 4043 ADA 14 PARSEL GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 655 01 30 - 31
|ERCAN BALCI
|24.02.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003595834
|SUNKEM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
|Kimyager
|1
|Daimi
|20 - 40
|100 - 100
|Lisans -
|7. CAD. GEBZE PLASTİKÇİLER ORG. SAN. BÖLG. /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 25 15
|RASİM MERİÇ
|15.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003592723
|A.S.WATSON GÜZELLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş.
|Lojistik Elemanı
|2
|Daimi
|18 - 35
|18 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|TATLIKUYU MAH. 1319 SOK. NO3 GEBZE. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 658 14 47
|12.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003567051
|BALORMAN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
|Makine Bakımcı
|1
|Daimi
|-
|21 - 33
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ATATÜRK MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİ YONCA SOKAK NO:14 ŞEKERPINAR. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0 262 654 07 16
|Yusuf Mavi
|23.02.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003601181
|FRENCKE BACA TES İNŞ TAH TİC LT ŞT
|Makine Montajcısı
|1
|Daimi
|101 - 102
|20 - 30
|İlköğretim -
|İSTASYON MAH. 1456 SOK. NO:106. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|026265615 57-58
|FUAT AKTAŞ/HALİL YENİCE
|15.03.2017
|PAKİZE KULEKAYA
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003593564
|SÖZER MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ
|Makine Montajcısı
|2
|Daimi
|100 - 100
|28 - 40
|İlköğretim -
|KOCAELİ-GEBZE VI.İMES ORG.SAN.BÖL.
ÇERKEŞLİ OSB MAH.İMES-5 CAD. NO:7. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|262 722 92 55
|Emrah Sözer
|12.03.2017
|ÖZGÜR ALAÇAYIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003592329
|AEROCOM SENAMED PNÖMATİK TÜP TAŞIMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKET
|Makine Mühendisi
|1
|Daimi
|100 - 100
|23 - 30
|Lisans -
|KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. YENİ BAĞDAT CAD. NO:126/A. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|emre@senamed.com.tr
|13.03.2017
|ŞENOL ÖZKAN
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003593497
|CİHAN ŞEN
|Makine Mühendisi
|1
|Daimi
|-
|20 - 45
|Lisans -
|IMES OSB KÜÇÜK SAN SIT D6 BLOK NO 12 DİLOVASI/KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|05418209808
|AZİZ ESKİTÜRK
|13.03.2017
|BÜLENT ALÇIN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003564218
|FHS DİZAYN PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜ
|Makine Mühendisi
|1
|Daimi
|23 - 36
|23 - 36
|Lisans -
|BALÇIK MAHALLESİ KÖMÜRCÜLER SOKAK NO:44 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 44 58-59
|22.02.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587729
|MPK KONTROL MÜHENDİSLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİCARET
|Makine Mühendisi
|1
|Daimi
|111 - 111
|23 - 35
|Lisans -
|SULTAN ORHAN MAH. 1103 SK. NO : 2/203. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 644 2556 / 2554
|OZAN BİNGÖL
|07.03.2017
|ÇAĞATAY MENTEŞ
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003586039
|PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİC
|Makine Mühendisi
|1
|Daimi
|22 - 40
|22 - 40
|Lisans -
|ÇERKEŞLİ OSB MAHALLESİ İMES 2.CADDE NO:3
. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0 533 295 3547
|Mustafa ÇONOŞOĞLU
|07.03.2017
|MUSTAFA YAMAK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003594486
|VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|Makine Mühendisi
|2
|Daimi
|20 - 40
|20 - 40
|Lisans -
|ŞEKERPINAR MH.BAŞAK SK.NO:2/1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 - 658 07 95
|14.03.2017
|SEMİHA ÖZDEMİR
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003599821
|CİHAN ŞEN
|Makine Teknikeri
|2
|Daimi
|-
|20 - 40
|Önlisans -
|IMES OSB KÜÇÜK SAN SIT D6 BLOK NO 12 DİLOVASI/KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|0532 256 05 67
|AZİZ ESKİTÜRK
|18.03.2017
|BÜLENT ALÇIN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596392
|GÜRATA TAŞIMACILIK LOJİSTİK GIDA TURİZMİNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|Daimi
|111 - 111
|21 -
|İlköğretim -
|HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0534 931 13 22
|Özge Hanım
|14.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003602632
|KAR PORSELEN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|Daimi
|100 - 100
|23 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|AKSE MAH. 538 SOK. NO:1. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|262 744 29 96
|ÖZLEM TUNCAY
|15.03.2017
|EDA KEZBAN TOPKARA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585791
|KAREBANT AHŞAP VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|3
|Daimi
|100 - 100
|20 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|PLASTİKÇİLER ORG SAN BÖL ATATÜRK BUL. NO 34-1 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 44 66
|AHMET ERGÖN
|07.03.2017
|PAKİZE KULEKAYA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003565005
|KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|Daimi
|100 - 100
|25 - 55
|İlköğretim -
|GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH.YUNUS EMRE SOK. NO:3
GEBZE /KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|506 153 94 91
|İNCİ DÖNÜM
|20.02.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003570931
|PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 45
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR MH AYÇİÇEK SK NO:28 MARMARA GERİ DÖNÜCÜMCÜLER KOOP.. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 81 58
|25.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003581473
|TAMSAN BAĞLANTI ELEMANLARI YEDEK PAR. VE MAK.EKİP. TUR. İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.GEBZE
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|Daimi
|101 - 102
|18 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SAN.BÖL.CUMHURİYET CAD. GEBZE. PK: 41401. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 20 44
|MÜRVET TOKDEMİR DENİZ
|28.02.2017
|PAKİZE KULEKAYA
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587057
|TANRIKULU PLASTİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|Daimi
|100 - 101
|25 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|CUMHURİYET MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO: 7
ÇAYIROVA / KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0 262 658 16 40
|ERCAN AÇIKAY
|10.03.2017
|HALE ŞEN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568008
|TELTEKS KABLO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. İSTANBUL CAD. 563 SOK.
NO:8 GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 646 18 11
|DİLARA HANIM
|24.02.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003576259
|TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|2
|Daimi
|100 - 100
|22 - 35
|İlköğretim -
|TOSB-TAYSAD ORG SAN. BÖLGESİ 1. CD.14.SOK NO 11 ŞEKERPINAR. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 09 09
|NEBAHAT GÜGERCİN
|28.02.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003598479
|TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇALARI SAN VE TİC.A.Ş.
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|10
|Daimi
|100 - 100
|20 - 30
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|***TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:4 ŞEKERPINAR. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 87 10
|15.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003580288
|BAŞARI ISITMAVE SOGUTMA MOBİLYA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)
|1
|Daimi
|100 - 100
|18 - 40
|İlköğretim -
|OSMAN YILMAZ MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:39. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 644 39 91
|ÖZGÜR KARA
|02.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003581979
|AES ACAR ENDÜSTRİYELSİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|1
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|İMES 8.CAD.İMES OSB MAH.NO:6 ÇERKEŞLİ-DİLOVASI-KOCAELİ. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|5021730
|YAŞAR
|28.02.2017
|ONUR BİLEK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003599891
|BOZOK TRAKTÖR ÜRETİM PAZ SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|3
|Daimi
|-
|20 - 45
|İlköğretim -
|CUMHURİYET MH. KADİFE SK NO:3 ŞEKERPINAR . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|(262) 658 0600
|Osman TURAN
|18.03.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003582116
|SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|1
|Daimi
|-
|-
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ÇERKEŞLİ OSB İMES 5.CAD.NO:6 DİLOVASI KOCAELİ . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|İK@SMS-TORK.COM.TR
|ASLI HANIM
|03.03.2017
|MUSTAFA ALIN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003586205
|TİM ÇELİK METAL MAKİNE YEDEK PARÇA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|1
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|PİRİREİS MH BARBAROS CD N.25 B D.25. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE
|0262 653 1357
|RECAİ DARUVA
|09.03.2017
|AYBÜKE ÜNAL
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003581921
|AES ACAR ENDÜSTRİYELSİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Metal Sac İşleme Ustası
|1
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|İMES 8.CAD.İMES OSB MAH.NO:6 ÇERKEŞLİ-DİLOVASI-KOCAELİ. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|5021730
|YAŞAR
|28.02.2017
|ONUR BİLEK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003589056
|DEKOR AHŞAP ÜRÜNLERİ SAN AŞ.
|Mobilyacı
|5
|Daimi
|100 - 100
|18 - 35
|İlköğretim -
|GOSB-GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TEMBELOVA ALANI GENÇLİK CADDESİ NO:3004
. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 678 65 00
|Turgut Altankaya
|08.03.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003600731
|AKDOĞAN SPOR MALZEMELERİ AYAKKABI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
|Modelist-Giyim Eşyası
|1
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|ÖZGÜRLÜK M. UĞUR MUMCU C. N:64 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|742 34 30
|Deniz Akdoğan
|17.03.2017
|FATMA ÇELİK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003585083
|FMF NAKLİYAT BASIN YAYIN TURİZM VE MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|Muhabir
|1
|Daimi
|-
|-
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|HACI HALİL MAH.HÜRRİYET CD.NO:5 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 642 76 76-77
|SUAT MALKOÇ
|06.03.2017
|RAŞİT ÇETİNTAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003601147
|GİSAŞ DÖKÜM MAK.KUML.SAN.LTD.ŞTİ.
|Muhasebe Meslek Elemanı
|1
|Daimi
|20 - 25
|100 - 100
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Önlisans
|İNÖNÜ MAH GÜZELLER ORGANİZE SAN BÖLGESİ ALP TEGİN NO 5 GEBZE. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 46 73-4 HAT
|MÜMİNE YILMAZ
|16.03.2017
|AHMET CESUR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003579054
|APS DAĞITIM VE PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Muhasebeci
|1
|Daimi
|25 - 35
|100 - 100
|Önlisans -
|CUMHURİYET MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0850 650 02 62
|01.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003591615
|PRODETA MOBİLYA İÇ MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT
|Muhasebeci
|1
|Daimi
|30 - 40
|100 - 100
|Lisans - Lisans
|PELITLI KÖYÜ KARAÇAYIR MEVKII DIS KAPI NO:32 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|11.03.2017
|GÜLÇİN ÖZCANLI
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003569080
|ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 36
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 23 30
|YILMAZ ÇELİK
|24.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003575900
|CEM EREL KAL.TEK.VEMAK.MET.İT.İH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|Daimi
|100 - 100
|22 - 45
|İlköğretim -
|ŞEKERPINAR MAH. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER KOOP. AYÇİÇEK SOK. NO:52. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0 262 751 49 92
|KORAY EREL
|28.02.2017
|SALİM DÖNMEZ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003583881
|KREA TEKNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|1
|Daimi
|100 - 100
|21 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|GOSB TEKNOPARK HIGH TECH BİNASI K.2 A6. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 678 72 62
|Ceren Aslan
|06.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003586160
|TİM ÇELİK METAL MAKİNE YEDEK PARÇA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|1
|Daimi
|-
|-
|İlköğretim -
|PİRİREİS MH BARBAROS CD N.25 B D.25. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE
|0262 653 1357
|RECAİ DARUVA
|09.03.2017
|AYBÜKE ÜNAL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003575132
|ALATLI ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|20 - 30
|21 - 30
|Önlisans -
|SULTAN ORHAN M. 1176/2 S. N:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 262 556 51 11
|HÜLYA AYRILMAZ
|01.03.2017
|RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003573061
|BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP)
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|18 - 40
|111 - 111
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0530 943 52 00
|Burcu ÇOBAN
|26.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587871
|FHS DİZAYN PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜ
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|20 - 35
|100 - 100
|Önlisans -
|BALÇIK MAHALLESİ KÖMÜRCÜLER SOKAK NO:44 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 751 44 58-59
|08.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003565209
|FOREST ENTEGRE DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ LOJİSTİK İNŞ İZOLASYON İ
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|23 - 30
|100 - 100
|Lisans -
|BALÇIK MAH. ÖZDEN SOK. KAPI NO:25. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 29 09
|GÖKHAN MUSLU
|22.02.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003579525
|GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ.
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|19 - 35
|19 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|(0262) 658 86 95-122
|İSMAİL BAYRAM
|03.03.2017
|MERAL KARATAŞ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003587878
|HÜSEYİN ELEN
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|21 - 35
|21 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|BARIŞ MAH.1805 SOK. D BLOK NO.6/12. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0532 393 57 16
|İDRİS SAĞSÖZ
|07.03.2017
|SELVA ATASAYAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003564509
|MAY TEK DOĞALGAZ NAKL İNŞ TUR GID SAN VE TİC LTD ŞTİ
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|18 - 40
|111 - 111
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ÖZGÜRLÜK MAH. İSTİKLAL CAD. 247 SK NO:14. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|05332731328
|Murat KÜÇÜK
|22.02.2017
|ŞENOL ÖZKAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003564987
|MERSAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|18 - 35
|111 - 111
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ŞEKERPINAR MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD KONAK SOK NO:1 ÇAYIROVA-KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 12 30
|ZEKİ YILMAZ-ESRA ÖZEL
|22.02.2017
|ŞENOL ÖZKAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003571532
|NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|-
|-
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Önlisans
|KÖŞKLÜÇEŞME MH YENİ BAĞDAT CD NO:124. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0 (262 ) 642 56 57
|Suphi Türüt
|26.02.2017
|İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003584496
|ÖZÜM ÇELİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|100 - 100
|20 - 30
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ŞEKERPINAR MAH. F. SULTAN MEHMET CAD. NO:50. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0542 441 08 61
|ORHAN ÇELENK
|07.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003591039
|UTS ÜNİVERSAL TAKIM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|Ön Muhasebeci
|1
|Daimi
|20 - 28
|100 - 100
|Önlisans -
|GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1000.SOKAK NO:1033 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|yesimdemir@utsltd.com.tr
|10.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003600795
|ARES PLASTİK POLİMER KİMYA METAL İNŞAAT MAK SAN TİC LTD ŞTİ
|Paketleme işçisi
|5
|Daimi
|20 - 35
|20 - 35
|İlköğretim -
|MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ ŞEKERPINAR MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD NO 63 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 642 22 49
|öznur hanım
|14.03.2017
|SİMGE ARMAN
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596712
|GÖLGE SOSYAL HİZMETLER TEMİZLİK DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ VE
|Paketleme işçisi
|3
|Daimi
|18 -
|100 - 100
|İlköğretim -
|OSMAN YILMAZ MAH.İSTANBUL CAD.İMDAT BEY AP. NO:44 K:1 D:4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|262 646 05 25
|GÖKHAN BEY
|14.03.2017
|CANAN GÜZEL
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003601076
|HELPAK AMB SAN TİC LTD ŞTİ
|Pazarlamacı
|1
|Daimi
|100 - 100
|22 - 40
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|9 CAD 82 SOK GEBZE PLAS ORG SAN BÖL 1/3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0262 751 19 81
|Ramazan Bey
|17.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003575867
|CEM EREL KAL.TEK.VEMAK.MET.İT.İH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
|Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
|1
|Daimi
|111 - 111
|22 - 45
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|ŞEKERPINAR MAH. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER KOOP. AYÇİÇEK SOK. NO:52. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|262 751 49 92
|KORAY EREL
|28.02.2017
|SALİM DÖNMEZ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003596384
|BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP)
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|1
|Daimi
|18 - 50
|18 - 50
|İlköğretim -
|ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|0534 931 13 22
|Özge Hanım
|14.03.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003591489
|ELSE KABLO PLASTİK SAN.A.Ş
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|4
|Daimi
|100 - 100
|22 - 35
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|11.CD GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|02627513023
|10.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|DİLOVASI HİZMET MERKEZİ
|00003595295
|SARP PLAS PLASTİK VE KALIP SAN VE TİC LTD ŞTİ
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|3
|Daimi
|100 - 101
|22 - 40
|İlköğretim -
|ÇERKEŞLİ O.S.B. MAH. İMES 10. CD. NO 1. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE
|02627513970
|yasemin hanım
|13.03.2017
|ONUR BİLEK
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003568901
|ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ
|Plastik Kalıp Teknisyeni
|4
|Daimi
|100 - 100
|21 - 36
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE
|0262 658 23 30
|YILMAZ ÇELİK
|24.02.2017
|EMEL YAKIŞIR
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003582264
|ELSE KABLO PLASTİK SAN.A.Ş
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|5
|Daimi
|18 - 42
|100 - 100
|Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -
|11.CD GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE
|02627513023
|02.03.2017
|TUĞBA TERZİ
|İÇ KULLANICI
|GEBZE HİZMET MERKEZİ
|00003577705
|TM TEKNİK OTOMOTİV EKİP İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|2
|Daimi
|20 - 40
|20 - 40
1267 Eleman Alınacak!
Gebze İşkur'dan müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğanın Milli istihdam seferberliği çağrısı üzerine İşkur harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre 234 Firmanın, 103 farklı Meslekte Toplamda: 1267 adet eleman ihtiyacı bulunmaktadır. İşçi arayan firmaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz...
Listeyi tam olarak göremiyorsanız 0530 945 5941 adresten bizlere ulaşabilirsiniz.