İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1267 Eleman Alınacak!

Gebze İşkur'dan müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğanın Milli istihdam seferberliği çağrısı üzerine İşkur harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre 234 Firmanın, 103 farklı Meslekte Toplamda: 1267 adet eleman ihtiyacı bulunmaktadır. İşçi arayan firmaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz...

1267 Eleman Alınacak!

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:13

 Listeyi tam olarak göremiyorsanız  0530 945 5941 adresten bizlere ulaşabilirsiniz.
20.Şub.17 NOT: Açık iş ilanları Meslek sütununa göre sıralıdır.
Birim İşgücü İstem No İşyeri Adı Meslek / Tecrübe Bilgisi Açık İş Sayısı Çalışma Yaş (Kadın) Yaş (Erkek) Öğrenim Bilgisi İşyeri Adresi İşyeri TELEFONU GÖRÜŞÜLECEK KİŞİ Son Başvuru Tarihi Danışman (İŞKUR) İLAN İÇİN TIKLA
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003591186 NEFAB TURKEY AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Ahşap İşleme Makineleri Operatörü  1 Daimi  -  21 - 50 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES OSB 8. CAD. NO:11. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 502 08 34 ALI IHSAN GUCUK 10.03.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003570587 REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Alüminyum imalat işçisi 4 Daimi  -  18 -  İlköğretim -  PELİTLİ MH. PELİTLİ YOLU CD. N.83. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 658 12 45    25.02.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003578792 HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Alüminyum Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 İlköğretim -  PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 48 48   01.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003599536 GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ. Ambalajcı (El İle) 4 Daimi  -  19 - 35 Okur Yazar -  ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 658 8695-132 AŞIR KOÇ 18.03.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003591362 KABİN SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. Ambalajcı (El İle) 7 Daimi 18 - 50 18 - 50 İlköğretim -  KURTDERSİ MEVKİ MUALLİM KÖYÜ ESKİ YOLU /. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0530 455 07 34 MEVLUT ZORBA 09.03.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003567968 CHINATOOL OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ambar/Depo Görevlisi 1 Daimi 100 - 101 30 - 40 İlköğretim -  PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  GEPOSB, 9.CADDE 92.SOK. N:5
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0 262 751 43 83 ÇİĞDEM ÖZDEMİR 24.02.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594007 FHS DİZAYN PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜ Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 1 Daimi 100 - 100 22 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  BALÇIK MAHALLESİ KÖMÜRCÜLER SOKAK NO:44 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 44 58-59   14.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003598711 STS ARITMA SİSTEMLERİ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK MAKİNE Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 2 Daimi 100 - 100 20 - 45 Okur Yazar Olmayan -  İNÖNÜ MAH. GEBZE GÜZELLER OSB S.S. GALVANO KOOP CUMHURİYET CD.NO:2/3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 01 03   FATİH SARIKAYA 17.03.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003576210 MADEŞ METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÇAYIROVA ŞB Aşçı 1 Daimi 20 - 35 100 - 101 İlköğretim -  ŞEKERPINAR MAH. GÖKTÜRK SOKAK MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SAN. SİT. YAPI KOOP. NO.23 ŞEKERPINAR. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 658 06 40 BÜŞRA ÇETİN 01.03.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003602070 MERTÇE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Aşçı 1 Daimi 100 - 100 25 - 50 İlköğretim -  TATLIKUYU MAH. KÖRFEZ CD. 1308 SOK NO 16/D
WWW.MERTCEYEMEK.COM. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0262 641 96 59 AZİZ MERT 16.03.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003598036 ONNO YAĞ SANAYİ LTD.ŞTİ Aşçı 1 Daimi 20 - 40  -  İlköğretim -  DİLOVASI OSB. DİCLE CAD. NO: 4/1. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 7540263/ 532 5803140 Hüseyin KARAOĞLU 15.03.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580349 BML BİLİŞİM HİZMETLERİ TUR. GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş Aşçı Yardımcısı 1 Daimi 21 - 40 21 - 40 İlköğretim -  GOSB İHSAN DEDE CAD.BANKALAR YANI NO:1601. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 677 10 70   02.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580954 AKÇELİK DEMİR ÇELİKSANAYİ VE TİCARET.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 101 - 102 18 - 40 İlköğretim -   TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 4.CADDE NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 89 52  SERKAN ÖZDEMİR 02.03.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003590343 ALİ ERKUNT - KARDEŞLER MOTOR YENİLEME Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 101 - 102 20 - 35 İlköğretim -  SULTAN ORHAN MAH. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ A-5 BLOK NO:10. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 2626464146 mehmet ali erkunt 02.03.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003591974 ALTINAY HAVACILIK VE İLERİ TEKNOLOJİLER SANAYİ TİCARET ANONİ Beden İşçisi (Genel) 12 Daimi 100 - 100 20 - 33 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ ŞEKERPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEFNE SOK. NO:22. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0532 230 39 24 YILDIRAY YÜKSEL-GÜRCAN KAYIŞ 12.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585311 ARF TEDARİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 50 Daimi  -  18 - 40 İlköğretim -  BEYLİKBAĞI MAH.GÜNEY YANYOL CAD.NO:42. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 05333790289 Ayhan Özcan 07.03.2017 DUYGU SUBAŞI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003566841 ASMAŞ AĞIR SANAYİ MALZEMELERİ İMAL VE TİCARET A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 20 - 45 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  TATLIKUYU MH 1319 SK NO:13. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 26 82 Fuat Kıllı 23.02.2017 ÇAĞATAY MENTEŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003589672 ASYA PERSONEL HİZMETLERİ NAKLİYE TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK  Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 100 - 100 25 - 45 İlköğretim -  H.HALİL MAH. YILDIZ CAD. NAZİFE HANIM APT. NO:17/2 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 645 03 86   08.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585704 AYHAN DEMİR ÇELİK İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 20 - 40 İlköğretim -  GÜZELLER OSB CUMHURİYET CADDESİ
GALVANO METAL SANAYİ SİTESİ
E BLOK NO:2 GEBZE/KOCAELİ
TEL : 0262-751 47 30 FAX : 0262-0262-751 47 34
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0262 751 47 30 SEZGİN KECE/TUĞBA TÜRKANIK 08.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003589366 BARANSAN PROFİL A.Ş. MAK.ALÜM.MET.SAN.TİC. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi  -  25 -  İlköğretim -  PELİTLİ KÖYÜ TAVŞANLI YOLU CD NO: 137. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 687 83 48  HÜSEYİN BARAN 09.03.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585153 BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC SAN A.Ş Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi  -  21 - 35 İlköğretim -  İHSANDEDE GEBZE ORGANİZE SANAY 125/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627510292 ERDİNÇ BALIKÇI 07.03.2017 DUYGU SUBAŞI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003602027 BİSET TURİZM PEYZ. İNŞ. GID. SOS. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.   Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 17 - 50 17 - 50 İlköğretim -  H.HALİL MAH.1212 SOK.BOSTAN İŞ MERKEZİ
NO:5/59. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0262 643 70 99 SEDA İNAN- YALÇIN ATAŞ 16.03.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595314 BİZİM SERVİS VE DANIŞMANLIK HİZ. A.Ş. (GEBZE)*** Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 18 - 40 22 - 45 İlköğretim -  İHSAN DEDE CADDESİ GOSB / GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 05301770649 Murat Bey  13.03.2017 DUYGU SUBAŞI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003599879 BOZOK TRAKTÖR ÜRETİM PAZ SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi  -  20 - 45 İlköğretim -  CUMHURİYET MH. KADİFE SK NO:3 ŞEKERPINAR . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE (0262) 658 0600 Osman TURAN 18.03.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596385 BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP) Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 18 - 40 18 - 40 İlköğretim -  ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)

. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0534 931 13 22  Özge Hanım  14.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596840 COLGATE PARMOLİVE TEM.ÜR.SAN.TİC A.Ş Beden İşçisi (Genel) 15 Geçici 100 - 100 18 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, İHSAN DEDE CAD. 900. SOK.. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 648 20 02 Duygu Karakaş 15.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580772 CSC KALİTE KONTROL VE ENDÜSTRİYEL İŞGÜCÜ HİZMETLERİ TİCARET  Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 18 - 40 18 - 40 İlköğretim -  GAZİLER MAH.İBRAHİM AĞA CAD.IŞIK İŞ MERKEZİ GOSB YOLU ÜZERİ NO:249 KAT:4. PK: 41700. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 642 25 26   Serdar KARACA-0535 699 06 63  02.03.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003589054 DEKOR AHŞAP ÜRÜNLERİ SAN AŞ. Beden İşçisi (Genel) 20 Daimi 100 - 100 18 - 35 İlköğretim -  GOSB-GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TEMBELOVA ALANI GENÇLİK CADDESİ NO:3004
. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0262 678 65 00 Turgut Altankaya 08.03.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003571220 DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 8 Daimi 100 - 101 20 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  D.O.S.B. 1. KISIM. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 641 27 69 SERAP GENÇ 25.02.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595101 EDS ENJEKSİYON DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 18 - 42 100 - 100 İlköğretim -  ŞEKERPINAR , CUMHURİYET MAHALLESİ CİHAN SOK. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE (0262) 658 08 72  AHSEN SUDAGEZ 13.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003567956 ELBİR OTO YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 6 Daimi 100 - 100 22 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM D-3005. SOK. NO:8 GEBZE / KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 759 18 45 RUKİYE ŞAMDANLI 24.02.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568616 ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 30 - 45 İlköğretim -  MOLLAFENARİ M. 4440 S. N:84. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 2627514041 ŞÜKRAN IŞIK 24.02.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003565382 ESTAR TEKS. NAKIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 100 18 - 35 İlköğretim -  İİNÖNÜ MAH. BALÇIK YOLU ÜZERİ 6. CADDE 61 SOKAK GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262) 751 33 75 SAVAŞ SIRTBAŞ 21.02.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003600876 EUROPLAST MÜHENDİSLİK PLAS.GIDA PLAS.TEKS.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim -  ŞEKERPINAR MH. ARDINÇ SK. NO:4 ÇAYIROVA KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 05 00/09 ÖZKAN ÇAKIR 16.03.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003581722 FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML.İTH.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 20 Daimi  -   -  Okur Yazar -  TOSB TAYSAD ORGANİZE SAN. BÖL. 3.CAD. 16.SOK. NO:8. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE     02.03.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003584073 FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi  -  20 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  CUMHURİYET MAH. 2253 SOK. NO:13 GEBZE / KOCAELİ. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262)653 42 60 Kamile Emür 08.03.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587720 GEBZE SOSYAL HİZMETLER NAKLİYE TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET Beden İşçisi (Genel) 60 Daimi 18 - 50 18 - 50 İlköğretim -  HACI HALIL MAH ALI RIZA EFENDI CAD N 101/25. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 4606 İhsan Yanık 08.03.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595291 GOLD FERA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 17 - 50 18 - 45 İlköğretim -  CUMHURİYET MAH. İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO:15/3. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE   Serkan GÖRGÜLÜ 13.03.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003582202 GÖKBİL METAL PASLANMAZ ÇELİK SAN.TİC.LTDŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 İlköğretim -  ŞEKERPINAR M. ZÜBEYDE HANIM C. NO 61 / ÇAYIROVA / KOCAELİ
. PK: 41435. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE		 0 262 658 11 00  HAKAN BEY 03.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003576354 GRİ TRAPEZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 21 - 35 İlköğretim -  KÖSELER KÖYÜ MERMERCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 18. CD 24.SOK NO 13. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 728 15 22 TEMEL MURATOĞLU-MURAT DURUSOY 28.02.2017 MUSTAFA ORHAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003599229 GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 4 Daimi  -  19 - 35 Okur Yazar -  ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 658 8695 HASAN ÖZER 18.03.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594369 GÜLSAN İNŞ.SANB.TURZ.NAK.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 100 - 100 22 - 40 İlköğretim -  DOSB 3.KISIM MERİÇ CAD. NO:3 MUALLİMKÖY. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 759 10 14  HÜSEYİN BEY 15.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003578812 HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 4 Daimi 100 - 100 21 - 33 İlköğretim -  PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 48 48   01.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595802 HALİÇ ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 35 - 55 İlköğretim -  BALÇIK MAH. 3248. SK. 3 . PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE  0532 213 88 31  ESRA PATACI 13.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568983 HC ISITMA HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM VE Tİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 22 - 36 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GEBZE GÜZELLER OSB. İNÖNÜ MAH. OSMANGAZİ CAD. NO:1 GEBZE / KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 46 07 TEMEL ERDÖL 24.02.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003601049 HELPAK AMB SAN TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 22 - 40 İlköğretim -  9 CAD 82 SOK GEBZE PLAS ORG SAN BÖL 1/3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 19 81 Ramazan Bey 16.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003593926 HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 100 20 - 35 İlköğretim -  BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 743 66 80  Hasan KASIM  14.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595906 IMPRO METAL METALURJİ DÖKÜM MAK. SAN. VE TİC. LTD. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 23 - 40 İlköğretim -  SULTAN ORHAN MAH. HASKÖY DÖKÜMCÜLER SAN. SİT. 13/A BLOK NO.3 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 76 98 ARİF CAN 15.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585827 İMKA AMBALAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 20 - 40 19 - 40 İlköğretim -  BALÇIK MAH. 3257 SOK. NO:10. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 24 14-15 Bekir Karabıyık 06.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003565398 İNCİ PLASTİK VE JÜT SAN.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim -  GEPOSB  ATATÜRK BULVARI 9. CADDE NO:5  GEBZE /KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 38 00  ÖZAY YANBOLU 22.02.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003582245 İNKA ULUSAL ORGANİZASYON TUR.İNŞ.SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 30 Daimi 18 - 45 18 - 45 İlköğretim -  HACI HALİL MAH. HÜKÜMET CAD. 1212 SOK.
NO:1 K:2 GEBZE / KOCAELİ
. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 262 6440254 Birsen 02.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585771 KABEL KABLO ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 18 - 38 18 - 30 İlköğretim -  BABAKUYUSU MEVKİİ MUALLİM KÖYÜ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 759 12 62 NURİYE ÇELEBİ 06.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003602688 KARPAN HAVLUPAN DİZAYN KUYUMCULUK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE Beden İşçisi (Genel) 4 Daimi 18 - 50 18 - 50 İlköğretim -  MİMAR SİNAN MAH. ASALET CAD. N:32. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0545 652 77 26 OSMAN BEY 19.03.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003592253 KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 14 Daimi 100 - 100 21 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  TAŞOCAKLARI MEVKİİ TAVŞANLI KÖYÜ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 7248425 DAHİLİ:1022  Mustafa Keleş 13.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585859 KATİPOĞULLARIMÜHENDİSLİK HAVALANDIRMA METAL ISITMA SİS.İNŞ.LİT.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim -  SULTAN ORHAN MAH.KÜÇÜK SA.SİTESİ A/12 BLOK NO::3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 600 00 03    06.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003575086 KROMAN ÇELİK SAN.A.Ş Beden İşçisi (Genel)   Daimi 111 - 111 22 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  AŞIROĞLU CAD OSMANGAZİ MAH 175. PK: 41400. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 679 20 00 Zerde ERAY 01.03.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585902 KULE KALIP MAKİNE SANAAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 21 - 35 İlköğretim -  BARIŞ MAH. 1802 SK. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 644 89 40 ŞULE HANIM 06.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003567545 MAR SOLAR PANEL İMALATI VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 18 - 35 21 - 35 İlköğretim -  ÇERKEŞLİ OSB MAH İMES 10. CAD. NO:3/1 DİLOVASI/KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 554 992 10 77 BERNA TÜRK 24.02.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003588794 MESUT AÇIŞ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 333 - 333 21 - 30 İlköğretim - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) KÖŞKLÜÇEŞME MH. 549. SK. NO:4/1 GEBZE KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0545 243 8181 Mesut Bey 06.03.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003579056 MUHSİN BİLİCİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 23 - 40 İlköğretim -  MUSTAFA PAŞA MH. 554 SK. NO: 26. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 05424979357 NACİ AYRANCI 02.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003570240 MURAT TİCARET KABLO SAN.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 100 - 101 22 - 40 İlköğretim -  TOSB TAYSAD ORG.SAN BÖL.1.CD.16. YOL. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 02626796700  serkan yıldırım 25.02.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580243 NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 20 Daimi 18 - 49 18 - 50 İlköğretim -  AKSE MH FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:132 KOCAELİ ÇAYIROVA. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE     02.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003586276 NEZİR AGA ÇİFTLİĞİ ET ENTEGRE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 21 - 60 21 - 60 İlköğretim -  KÖSELER KÖYÜ ERENAĞILI MEVKİİ DİLOVASI/GEBZE. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 754 87 00 Süheyla Duman 08.03.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596728 NOZHAK SOSYAL HİZ.TUR.NAK.İNŞ.GID.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 50 Daimi  -  18 - 45 İlköğretim -  H.HALİL MAH. 1223 SOK. NO.3/29. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0545 643 99 55 AREİFE TEPE 14.03.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580260 OPAL LOJİSTİK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 30 Daimi 18 - 46 18 - 55 Okur Yazar -  HACIHALİL MH 1201/4 SOK. SERHAT APT. KAT:3 NO:20 DAİRE:11 GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0542) 321 03 90 SEZER KILIÇ 02.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003588332 OPAŞ OTOMOTİV VE PRES SAN. VE TİC. A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi  -  25 - 40 İlköğretim -  GÜZELLER OSB İNÖNÜ MH F. SULTAN CD NO 16 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 751 41 05 / 1093 EMRE AKÇAY 09.03.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003600740 ÖZGÜ İDARİ HİZMETLER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 25 Daimi 18 - 45 18 - 57 İlköğretim -  HACI HALİL MAH. ATATÜRK CAD. NO:29 KAT 2  GEBZE/ KOCAELİ . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 6445389-05495248512 0554 834 94 92 16.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003598728 ÖZŞAHİNLER TEMİZ. SOS. HİZM. İNŞ. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 18 - 52 18 - 52 İlköğretim -  H.HALİL MAH İSMETPAŞA CAD ALTINHAN İŞ HANI K:3 D:20219. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 644 94 24    14.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585839 PLASVAKUM STANT PLASTİK METAL REKLAM İNŞAAT SANAYİ TİCARET L Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 22 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  AKSE MAH. 471 SOK. NO:15/7. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE (0262) 643 04 32 HAYRETTİN BAYRAK 06.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003598440 POLİFİL AMB. SAN. VE TİC. A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 10 Daimi 20 - 30 20 - 30 İlköğretim -  PLASTİKÇİLER ORG. SAN BÖL. 1.CADDE - 12.SOK. . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 08 92 Ertan Kamacı 14.03.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003570889 PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 4 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim -  ŞEKERPINAR MH AYÇİÇEK SK NO:28 MARMARA GERİ DÖNÜCÜMCÜLER KOOP.. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 81 58   25.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003572309 REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi  -  18 -  İlköğretim -  PELİTLİ MH. PELİTLİ YOLU CD. N.83. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 658 12 45   26.02.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003588097 REPACK FASON AMBALAJ VE LOJİSTİK SAN TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 17 - 45 20 - 102 İlköğretim -  GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MH AŞIKVEYSEL SK N.2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262-751 20 15 ilknur toldarı 01.03.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587812 ROYAL AMBALAJ SOS.HİZM.TAH.TAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 30 Daimi 18 - 45 18 - 52 İlköğretim -  OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. İMDAT BEY APT. NO:44 KAT:1 DAİRE:2 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0549 290 56 77  umut bey 07.03.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596401 RTC KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 21 - 29 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ŞEKERPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. MENEKŞE SOK. NO:4 . PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 25 67 DEMET ESMEK OKUMUŞ 15.03.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003581052 SAHRA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 15 Daimi 111 - 111 21 - 40 İlköğretim -  INÖNÜ MAH GEBZE PLASTIKÇILER OSB MAH. 7. CAD. 4
MERKEZ KÖYÜ/ MERKEZ BUCAGI. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0262 751 34 44-45 Olgay Keskin 28.02.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594796 SAMİ TONGÜN CAM ELYAF POLYESTER ÜRÜN.A.Ş Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 18 -  21 -  İlköğretim -   DENİZLİ KÖYÜ  DÜZMEŞE MEVKİ ATATÜRK CAD NO:28 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 729 33 60 TARKAN DEMİRBAŞ 13.03.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003583224 SARCAM BOBİNAJ VE TRAFO TELLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi  -  21 - 35 İlköğretim -  MAKİNE OSB 8.SOK NO:9 DEMİRCİLER KÖYÜ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE     06.03.2017 MUSTAFA ALIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596458 SAYDAŞ PLASTİK METAL GERİ DÖNÜŞÜM NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 111 - 111 21 -  İlköğretim -  MARMARA GERİ DÖNÜŞÜM YAP. KOOP. ŞEKERPINAR MAH. BAŞAK SOKAK DIŞ KAPI NO:21 KOCAELİ ÇAYIROVA. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0507 483 62 47 NEDRET MATAN 15.03.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003569815 SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 12 Daimi 100 - 100 20 - 35 İlköğretim -  BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0 262) 502 05 26 CENGİZ YILDIRIM 25.02.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003576564 SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi 100 - 100 22 - 45 İlköğretim -  BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 45 47 - 48 RECEP EKSİK 28.02.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003600844 SÖNMEZLER METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi  -   - 45 İlköğretim -  BARIŞ MAH. 1805/3 SOKAK. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 00 20- 117 Burak Bey 14.03.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003590859 ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi  -  20 - 45 İlköğretim -  ŞEKERPINAR  KÖYÜ KARGALAR DERESİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02626589040 ümit bey 09.03.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587075 TANRIKULU PLASTİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 15 Daimi 100 - 101 23 - 40 İlköğretim -  CUMHURİYET MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO: 7

ÇAYIROVA / KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE		 0 262 658 16 40 ERCAN AÇIKAY 10.03.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003569821 TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 20 - 30 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. GÜZELLER MH. 61. SK. 30MIIIB PAFTA 4043 ADA 14 PARSEL GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 655 01 30 - 31 ERCAN BALCI 25.02.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003597997 TEKELİ DEMİR ÇELİK MAM.TİC.VE SAN.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 20 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  BARIŞ MAHALLESİ GÜNEY YANYOL CAD. NO:340 SARILAR VİNÇ YANI (D-100 E PARALEL). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 644 15 00 MUSTAFA BEY-MESUT BEY 14.03.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594185 TEKNİK MAKİNA OTOMOTİV TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi 111 - 111 21 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  PELİTLİ KÖYÜ ELİF SOK. NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 444 9 321   14.03.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003570092 TEKNİKAL PROFİL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 101 22 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GEBZE GÜZELLER O.S.B İNÖNÜ MAH.M.FEVZİ ÇAKMAK SOK NO:6 GEBZE KOCAELİ. PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627514280 FERDA ACAR 25.02.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003586577 TELATAR BORU SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 3 Daimi  -  20 - 35 İlköğretim -  ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES-9 CADDESİ NO:5 DİLOVASI-KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 290 92 24 - 25 TURAN BEY 10.03.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003567277 TUT KELEPÇE YEDEK PARÇA SAN VE TİC LTD ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 21 - 40 İlköğretim -  GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MH. FATİH SULTAN MEHMET CD. NO:5/2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 94 10  Mehmet DURMUŞ  23.02.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003602979 ULUS METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 15 Daimi 100 - 100 22 - 35 İlköğretim -  GOSB 1000 SOK NO 1039. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02626771021 Melike ERDİM 16.03.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003566827 ÜÇER ZIMPARA TAŞI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ Beden İşçisi (Genel) 1 Daimi 20 - 40 22 - 40 İlköğretim -  MUALLKİM KÖY YOLU 1. KM SAĞLIK SK NO:6. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 759 13 13 İbrahim Halil YILMAZ 23.02.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003578625 ÜNAL AMBALAJ MALZEMELERİ SAN.TİC.VE PAZAR.LTD.ŞTİ.GEBZE ŞUB. Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 100 - 100 25 - 40 İlköğretim -  GEBZE GÜZELLER :ORG.SAN.SİT.ALPTEGİN SK. NO 1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 33 95  ARZU HAMUTÇU 01.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594611 VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  Beden İşçisi (Genel) 2 Daimi 111 - 111 18 - 25 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ŞEKERPINAR MH.BAŞAK SK.NO:2/1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 - 658 07 95 - 9   14.03.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587737 YK TEMİZLİK VE PERSONEL HİZMETLE.TAŞIMA.GAYRİMENKUL LTD.ŞTİ. Beden İşçisi (Genel) 5 Daimi  -   -  Okur Yazar -  MUSTAFAPAŞA MH.  ISSIKGÖL CD.  NO:1/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0542 291 41 29 ZEHRA GÖKSÜGÜZEL / BETÜL TÖNGEL 10.03.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003585643 YUBER METALURJİ MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Beden İşçisi (Genel) 15 Daimi 100 - 101 22 - 40 İlköğretim -  DİLOVASI ÇERKEŞLİ OSB İMES 10 CAD NO:37. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 542 632 04 42 Mustafa Topak 07.03.2017 VARSAYILAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003565483 ZF SACHS SÜS.SIST.SAN.VE TIC.A.Ş. Beden İşçisi (Genel) 30 Daimi  -  21 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -   GOSB 400. SK. /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 678 05 00 Gülnur Özdemir 22.02.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580339 ERTEK ENDÜSTRİYEL PROSES VE TEKNOLOJİK SİSTEMLER PROJE İNŞ H Beden İşçisi (İnşaat) 1 Daimi 100 - 100 21 - 60 İlköğretim -  OSMAN YILMAZ MAH. MİLLET CAD. NO:1/1

. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0 262 642 19 55   01.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003593883 EKOSİNERJİELEKTRİK SAN VE TİC.A.Ş. Bilgi İşlem Destek Elemanı 1 Daimi 100 - 101 22 -  Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  SIRA SOĞÜTLER M.GÜNEY YANYOL C.NO.78 41420 GEBZE. PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE erol.yildiz@ekosinerji.com erol yıldız 12.03.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003567913 GR MAX BL M TUR ZM GIDAN AAT TEM ZL K SANAYT CARET L Bilgisayar Teknisyeni 2 Daimi 100 - 100 20 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  CUMHURİYET MAH.ZEHRA SOK.NO:8 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 850 840 95 53 MURAT GÜÇLÜ 24.02.2017 DOĞAN TUGAYTİMÜR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003578860 HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Boyacı-Metal 1 Daimi 100 - 100 23 - 35 İlköğretim -  PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 48 48   01.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003584376 A ARTI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ LABORATUVAR HİZMETLERİ  Büro Memuru (Genel) 1 Daimi 20 - 30  -  Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  İNÖNÜ MH GENÇLİK CD N111/A. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0531 775 16 02 osman bey 06.03.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003575140 ALATLI ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Büro Memuru (Genel) 1 Daimi 23 - 30 23 - 30 Önlisans -  SULTAN ORHAN M. 1176/2 S. N:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 656 51 11 HÜLYA AYRILMAZ 01.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003577434 BAŞARI ISITMAVE SOGUTMA MOBİLYA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  Büro Memuru (Genel) 1 Daimi 18 - 30 100 - 100 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  OSMAN YILMAZ MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:39. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 39 91   01.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003600541 ERDAŞ TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET Büro Memuru (Genel) 1 Daimi 25 - 30  -  Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  PİRİ REİS MAH.ÖMERSEYFETTİN CAD MİRAÇ SOK NO 50 DARICA KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 02626530821-22-24 Murat GÜZEL 17.03.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003577267 LİLA SİGORTA ACENTELİĞİ LTD.ŞTİ. Büro Memuru (Genel) 1 Daimi 18 - 30 100 - 100 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  MUSTAFA PAŞA MH İBRAHİMAĞA CD N 71/B. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 642 23 33 YAVUZ AYDIN 01.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587696 MPK KONTROL MÜHENDİSLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİCARET Büro Memuru (Genel) 1 Daimi 18 - 35 111 - 111 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Lisans SULTAN ORHAN MAH. 1103 SK. NO : 2/203. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 2556 / 2554 OZAN BİNGÖL 07.03.2017 ÇAĞATAY MENTEŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003601126 GİSAŞ DÖKÜM MAK.KUML.SAN.LTD.ŞTİ. Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 1 Daimi 20 - 30 100 - 100 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  İNÖNÜ MAH GÜZELLER ORGANİZE SAN BÖLGESİ  ALP TEGİN NO 5 GEBZE. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 46 73-4 HAT MÜMİNE YILMAZ 16.03.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003602444 İNTERNET TELEKOM.GÜV.SİS.SAN.LTD.ŞTİ.                        Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 1 Daimi 18 - 40 100 - 100 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  AKAR SOK   ÜNSAL İŞHANI SULTAN ORHAN MAH 5   6/1. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 6416555 Erdoğan Perendi 16.03.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003569185 EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 1 Daimi 100 - 100 22 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GEPOSB İÇİ ATATÜRK BLV.9. CAD 91.SK NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 17 17 Esra Temizel 24.02.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568729 ALBA PLASTİK SAN  VE TİC AŞ CNC Freze Tezgahı Operatörü 4 Daimi 100 - 100 21 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 24.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003588512 ETRA MAK.OTOMAS.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ CNC Freze Tezgahı Operatörü 1 Daimi 100 -  20 - 40 İlköğretim -  İNÖNÜ MAHALLESİ GEBZE PLASTİKÇİLER OSB 81. SOK. NO:11 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 0770 RAMAZAN ALTAY 08.03.2017 DUYGU SUBAŞI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003584416 MAPSİS METAL HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ CNC Freze Tezgahı Operatörü 2 Daimi 100 - 100 18 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  SULTAN ORHAN MAHALLESİ KESİT SANAYİ SİTESİ
1998 ADA NO 3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 262 641 33 20 Yasemin Bulut 07.03.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580263 ATİLLA PROFİL BORU METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. CNC Lazerle Kesme Operatörü 1 Daimi 100 - 100 22 - 40 İlköğretim -  KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALTINTAŞ İŞ MERKEZİ YANI NO:151 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 646 47 55  AĞABEY BAL 02.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003586573 PERSİFLEKS PLASTİK FABRİKASI LTD.ŞTİ CNC Programcısı 2 Daimi 22 - 45 22 - 45 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SAN.SİT.AYÇİÇEK SK.NO:46. PK: 41000. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 658 24 00 GÜLAY EKİNCİ 07.03.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585877 KULE KALIP MAKİNE SANAAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 İlköğretim -  BARIŞ MAH. 1802 SK. NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 644 89 40 ŞULE HANIM 06.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003574280 BH ONAY REDÜKTÖR DİŞLİ MAKİNA METAL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET CNC Torna Tezgahı Operatörü 2 Daimi 111 - 111 21 -  İlköğretim -  SULTAN ORHAN MAH. TAŞKALDIRAN MEVKİİ HASKÖY SANAYİ SİTESİ 12/A BLOK NO:17. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 745 02 66 KENAN KAYA 28.02.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003601399 MERSEN İSTANBUL SANAYİ ÜRÜNLERİ AŞ CNC Torna Tezgahı Operatörü 4 Daimi  -   - 35 İlköğretim -  İHSANDEDE CAD. 900 SOKAK GEBZE ORGANİZE SANAYI BÖLGESİ /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627510262/307 Canan CEYLAN 16.03.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595822 ROBOTEK OTOMASYON TEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ CNC Torna Tezgahı Operatörü 2 Daimi 111 - 111 18 - 30 İlköğretim -  G.O.S.B 1000.CAD.12.SOK.NO:1029 262 ADA 10 PARSEL    GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 677 11 88    14.03.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003569165 EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ Çaycı 1 Daimi 25 - 47 100 - 100 İlköğretim -  GEPOSB İÇİ ATATÜRK BLV.9. CAD 91.SK NO:2. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 17 17  Esra Temizel 24.02.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003592456 FHS DİZAYN PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜ Çaycı 1 Daimi 30 - 35 100 - 100 İlköğretim -  BALÇIK MAHALLESİ KÖMÜRCÜLER SOKAK NO:44 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 44 58-59   13.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003578315 UNSURLAR MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Çaycı 1 Daimi 18 -  100 - 100 İlköğretim -  ARAPÇEŞME MAH. KAVAK CAD. NO:16 KAT:5 -B. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 646 38 38 KÜRŞAT BEY 01.03.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003602479 ZET ÇATI ÇÖZÜMLERİ İNŞAAT ENDÜSTRİSİ A.Ş.                 Çaycı 1 Daimi 18 - 45 18 - 45 Okur Yazar -   SULTAN ORHAN MAH. TERMİNAL CAD. 1174 SOK. NO:2/2 GEBZE. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 643 62 22  CEMAL DÖNMEZ 19.03.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003571301 İMGE İTH.İHR.DAHİLİ TİC.LTD.ŞTİ. Danışma Memuru 1 Daimi 100 - 100 22 - 38 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  E-5 KARAYOLU ÜZERİ TAVŞANLI KÖYÜ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 648 59 00   24.02.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003571236 DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ Depo Sevkiyat Sorumlusu 8 Daimi 100 - 101 25 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  D.O.S.B. 1. KISIM. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 641 27 69 SERAP GENÇ 25.02.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003565936 HAKİM MOBİLYA DEK DAY TÜK MAL TEKS İNŞ TUR SA VE TİC LTD ŞTİ Depo Sevkiyat Sorumlusu 1 Daimi 100 - 100 20 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  İNÖNÜ MH GENÇLİK CD 1987 SK NO:3. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 645 01 64 sinan dursun 23.02.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594840 SAMİ TONGÜN CAM ELYAF POLYESTER ÜRÜN.A.Ş Depo Sevkiyat Sorumlusu 1 Daimi 100 - 100 18 -  Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -   DENİZLİ KÖYÜ  DÜZMEŞE MEVKİ ATATÜRK CAD NO:28 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 729 33 60 TARKAN DEMİRBAŞ 13.03.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003598188 TEKELİ DEMİR ÇELİK MAM.TİC.VE SAN.A.Ş. Depo Sevkiyat Sorumlusu 1 Daimi 100 - 100 20 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  BARIŞ MAHALLESİ GÜNEY YANYOL CAD. NO:340 SARILAR VİNÇ YANI (D-100 E PARALEL). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 644 15 00 MUSTAFA BEY-MESUT BEY 14.03.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003567593 MUHİTTİN KESKİN - KESKİN METAL Dökümcü (Metal) 1 Daimi 100 - 100 25 - 45 İlköğretim -  DOSB 2.KISIM D 2003 SOK. NO:6 (KOYUNCU METAL YANI). PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 262 646 43 93 SERCAN KESKİN 24.02.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003582520 ANADOLU FLYGT POMPA PAZ TİC A.Ş. Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 1 Daimi 111 - 111 20 -  İlköğretim -  GOSB 1000 SOK NO 1015. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE  262 677 16 77  Ramiz YILMAZ 05.03.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003570123 TEKNİKAL PROFİL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 1 Daimi 100 - 101 22 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GEBZE GÜZELLER O.S.B İNÖNÜ MAH.M.FEVZİ ÇAKMAK SOK NO:6 GEBZE KOCAELİ. PK: 41000. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627514280 FERDA ACAR 25.02.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003581354 EROĞLU ISI ENDÜSTRİCİHAZLARI SAN VETİC A.Ş. Elektrik Teknikeri 1 Daimi 100 - 100 20 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  MERMERCİLER ORG.SANAYİ KÖSELER KÖYÜ 14.SK.NO:1DİLOVASI. PK: 41480. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 216 364 92 91 ESRA  GEDİKTAŞ 05.03.2017 MUSTAFA ORHAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595290 İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş Elektrik Teknikeri 1 Daimi 100 - 100 21 - 42 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  TAYSAD O.S.B. 1. CD 13. SK. NO:5. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 648 66 66 Sena Hanım 13.03.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003587957 TÜRKKAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Teknisyeni 1 Daimi 100 - 100 25 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  DOSB 2. KISIM D-2003 SOK.NO 4. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 754 87 00 Süheyla Duman 09.03.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594304 VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  Elektrik Teknisyeni 1 Daimi 111 - 111 20 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ŞEKERPINAR MH.BAŞAK SK.NO:2/1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 - 658 07 95   14.03.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003582002 AES ACAR ENDÜSTRİYELSİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrikçi (Genel) 1 Daimi  -   -  İlköğretim -  İMES 8.CAD.İMES OSB MAH.NO:6 ÇERKEŞLİ-DİLOVASI-KOCAELİ. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 5021730 YAŞAR  28.02.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003589674 BM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 21 -  Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  EBULFEZ ELÇİBEY SK.NO.20 GÜZELLER ORGANİZE SAN.BÖLGESİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 02 08  CANSU BEBEK-EMEL SONKAYA  08.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003567080 GÜNYAP ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.MÜH.LTD.ŞTİ Elektrikçi (Genel) 1 Daimi  -  18 - 39 İlköğretim - 
FEVZI ÇAKMAK M CENGIZ TOPEL C NO:3/ GÜNYAPGRUP MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. TİC.. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE		 0262 65510 12 muhittin güneş 22.02.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596391 GÜRATA TAŞIMACILIK LOJİSTİK GIDA TURİZMİNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 111 - 111 21 -  İlköğretim -  HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0534 931 13 22  Özge Hanım  14.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003602633 KAR PORSELEN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 23 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  AKSE MAH. 538 SOK. NO:1. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 262 744 29 96 ÖZLEM TUNCAY 15.03.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003565004 KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 25 - 55 İlköğretim -  GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH.YUNUS EMRE SOK. NO:3
GEBZE /KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 506 153 94 91 İNCİ DÖNÜM  20.02.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003574408 MERT TASARIM İNŞ.TUR.OTO GIDA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (HOLİDAY İN OTEL) Elektrikçi (Genel) 1 Daimi 100 - 100 20 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  OSMAN YILMAZ MAH.633/2 SK.NO:55. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 39 99 TUĞRUL ERHAN 23.02.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585639 SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Elektrikçi (Genel) 3 Daimi  -   -  İlköğretim -  BARIŞ MH. KOŞUYOLU CD. NO:27. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 641 45 47-48 RECEP EKSİK 07.03.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595878 ROBOTEK OTOMASYON TEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 2 Daimi 111 - 111 21 -  Önlisans -  G.O.S.B 1000.CAD.12.SOK.NO:1029 262 ADA 10 PARSEL    GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 677 11 88    14.03.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003589864 KAREBANT AHŞAP VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 1 Daimi 102 - 103 20 - 38 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  PLASTİKÇİLER ORG SAN BÖL ATATÜRK BUL. NO 34-1 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 44 66 AHMET ERGÖN 09.03.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003593882 SATECH OTOMASYON YAZILIM MAKİNE İMALAT İNŞAAT GÜVENLİK SİSTE Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 5 Daimi  -  18 - 30 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GEBZE OSB MAH. KEMAL NEHROZOĞLU CAD. NO:507A/6 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02626787298   28.02.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003571226 DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ Forklift Operatörü 1 Daimi 100 - 101 20 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  D.O.S.B. 1. KISIM. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 641 27 69 SERAP GENÇ 25.02.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003581563 DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ Forklift Operatörü 1 Daimi 100 - 101 25 - 40 İlköğretim -  D.O.S.B. 1. KISIM. PK: 41100. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 641 27 69 SERAP GENÇ 28.02.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003581002 OPAŞ OTOMOTİV VE PRES SAN. VE TİC. A.Ş. Forklift Operatörü 10 Daimi 111 - 111 25 - 45 İlköğretim -  GÜZELLER OSB İNÖNÜ MH F. SULTAN CD NO 16 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 751 41 05 / 1093 Emre Akçay 28.02.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003582178 OPSAN ORİJİNAL SAC PARÇA SAN VE TİC A.Ş Forklift Operatörü 10 Daimi 100 - 100 20 - 45 İlköğretim -  G.G.O. SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MHL. FATİH SULTAN MEHMET CD. NO:16
GEBZE KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0 262 751 41 05 EMRE AKÇAY 28.02.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003570898 PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Forklift Operatörü 1 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim -  ŞEKERPINAR MH AYÇİÇEK SK NO:28 MARMARA GERİ DÖNÜCÜMCÜLER KOOP.. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 81 58   25.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003592525 EUROVALF VALF YAPRAKLARI MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 100 - 101 18 - 30 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  (*) TAYSAD OSB 4. CADDE NO:3 41420 ÇAYIROVA KOCAELİ
. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE		 05496449381 ALİSEYDİ ÇELİK 13.03.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003567059 HAMAŞ HİSAR AĞIR MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 2 Daimi 100 - 100 20 - 45 İlköğretim -  BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25/1 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 743 66 80 HASAN KASIM 23.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003593923 HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş. Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 1 Daimi 111 - 111 21 - 40 İlköğretim -  BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 743 66 80 Hasan KASIM  14.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003586197 TİM ÇELİK METAL MAKİNE YEDEK PARÇA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET  Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 1 Daimi  -   -  İlköğretim -  PİRİREİS MH BARBAROS CD N.25 B D.25. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 653 1357  RECAİ DARUVA 09.03.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580351 BML BİLİŞİM HİZMETLERİ TUR. GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş Garson (Servis Elemanı) 1 Daimi 20 - 35 20 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GOSB İHSAN DEDE CAD.BANKALAR YANI NO:1601. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 677 10 70   02.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003598625 TURUNÇ TURİZM.İNŞ.SAN VE TİC.A.Ş. Garson (Servis Elemanı) 3 Daimi 18 - 35 18 - 35 İlköğretim -  BALÇIK KÖYÜ YOLU ÜZERİ 38 PAFTA 1562 PARSEL 2.BÖLGE ÇİÇEKLİDERE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 36 20 Selin Hanım 07.03.2017 HAŞİM ACAR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003582540 ANADOLU FLYGT POMPA PAZ TİC A.Ş. Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 111 - 111 22 -  İlköğretim -  GOSB 1000 SOK NO 1015. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0533 659 77 58   05.03.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585762 ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 100 25 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  PLASTİKÇİLER ORG.SAN.BÖL. 9.CAD. 91. SOKAK NO:3/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0(262) 751 17 17 Esra Temizel 07.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003578757 HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 İlköğretim -  PELİTLİ MAH. ŞANTİYE YOLU CAD NO:15. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 48 48   01.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568294 IMPRO METAL METALURJİ DÖKÜM MAK. SAN. VE TİC. LTD. Gaz Altı Kaynakçısı 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 İlköğretim -  SULTAN ORHAN MAH. HASKÖY DÖKÜMCÜLER SAN. SİT. 13/A BLOK NO.3 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 76 98  ARİF CAN 24.02.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587864 PRESTİJ CEPHE KAPLAMALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Gaz Altı Kaynakçısı 2 Daimi 100 - 101 18 - 60 İlköğretim -  OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:54/C. PK: 41100. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 656 09 03  ÖZKAN GEDİK 07.03.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003592015 ŞEN SPOR MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Gaz Altı Kaynakçısı 4 Daimi  -  20 - 45 İlköğretim -  KİRAZPINAR MAH.YENİ BAĞDAT CAD.NO:817/1. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0538 720 22 58 ZAFER TAŞTAN 15.03.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003598161 EFESAN DEMİR SAN VETİC A Ş Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 1 Daimi 100 - 101 25 - 35 İlköğretim -  DİLOVASI ORGANİZE SAN BÖLGESİ  1. KISIM D 1006 SOK NO  8. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0 262 754 84 61 Özkan YAŞAR 15.03.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003582272 TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 2 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim -  GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. GÜZELLER MH. 61. SK. 30MIIIB PAFTA 4043 ADA 14 PARSEL GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 655 01 30 - 31 ERCAN BALCI 03.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568803 GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ. Gıda Teknikeri 2 Daimi  -  19 - 35 Önlisans -  ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 658 8695-113 FUNDA AYVAZ 24.02.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568641 GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ. Gıda Teknolojisi Teknisyeni 2 Daimi  -  22 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 658 8695-113 FUNDA AYVAZ 24.02.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596055 BATU AJANS GÖRSEL SANATLAR VE HİZMETLERİ MATBAACILIK REK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Grafiker 2 Daimi 20 - 35 21 - 35 Önlisans -  S.ORHAN MAH.HASKÖY SANAYİ SİTESİ.10 B BLOK NO:2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 6440519 - 6440529   14.03.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585340 ARF GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ Güvenlik Görevlisi 100 Daimi 20 -  20 -  İlköğretim -  GÜZELLER OSB İNÖNÜ MAH FSM CAD NO:13 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 05333790289 AYHAN ÖZCAN 07.03.2017 DUYGU SUBAŞI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003600586 GÜLAY KÖRÜKMEZ Güvenlik Görevlisi 1 Daimi  -  30 - 45 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  B.BAŞI MH.TUZLA CD.NO:64 DARICA. PK: 41700. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 531 305 19 87 ŞENOL CAN 10.03.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003577643 ISS PROSER KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Güvenlik Görevlisi 5 Daimi  -   -  İlköğretim -  CUMHURİYET MH PLEVNE CD DERELİ SK NO:1 ŞEKERPINAR. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE     01.03.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003574041 KALE BALATA OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 1 Daimi 25 - 30 25 - 30 İlköğretim -  CUMHURİYET MAH. İSTANBUL CAD.NO:3 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 744 03 86 Süleyman Ünal 01.03.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594099 ALTERNATİF ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.(GEBZE) Güvenlik Müdürü 1 Daimi 100 - 100 35 -  Önlisans -  İHSAN DEDE CADDESİ  90. SOKAK GOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 216 545 88 45-107 YUSUF AYDIN 13.03.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003589402 ÖZEL ÇAYIROVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 1 Daimi 100 - 101 22 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  FATİH CAD. YENİ MAHALLE 53/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE  0 262 743 30 30 Esat Ekincikli-Eyüp Ercan 08.03.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594707 SAMİ TONGÜN CAM ELYAF POLYESTER ÜRÜN.A.Ş Hidrolik Apkant Pres Operatörü 4 Daimi  -  21 - 45 İlköğretim -   DENİZLİ KÖYÜ  DÜZMEŞE MEVKİ ATATÜRK CAD NO:28 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 729 33 60 TARKAN DEMİRBAŞ 13.03.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003590492 AYDINLAR REFRAKTER SAN.VE TİC.A.Ş. İmal İşçisi 1 Daimi 100 - 100 20 - 50 Okur Yazar - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) GEBZE ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 900.SK 902/. PK: 41430. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 13 03  Hasan GÖNCÜ 10.03.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003573736 BMS BİRLEŞİK METAL SAN.VE TİC.A.Ş. İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 2 Daimi  -  21 - 35 Önlisans -  MAKİNA OSB 5.CADDE NO.16. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0262 7249898 Filiz ÇBAN 28.02.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596166 BİRKE SOSYAL HİZMETLER TURİZM NAKLİYE İNŞAAT GIDA SANAYİ VE  İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 1 Daimi 20 - 30 100 - 100 Önlisans -  HACIHALİL MAH.ADLİYE CAD. ERDEM İŞ HANI NO:7 GEBZE/KOCAELİ
41400 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0262 641 89 13 GÜLBEYAZ KOÇ  15.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003586885 ÇEL MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 1 Daimi  -   -  Lisans -  ŞEKERPINAR MAH. SARMAŞIK SK. NO:9. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 14 34 MAHMUT ÖZCAN 10.03.2017 FATMA SEFEROĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003575152 İZDOR OTOMATİK KAPI SİS. SOS. HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İnşaat Mühendisi 1 Daimi 20 -  20 -  Lisans -  GÜZELLER MAH.BAHAR CAD.NO:59 GEBZE. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 643 51 44  ŞEHRİBAN KURT BULUT  28.02.2017 DUYGU SUBAŞI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587872 PRESTİJ CEPHE KAPLAMALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İstihsal Teknisyeni 2 Daimi 100 - 101 18 - 60 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:54/C. PK: 41100. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 656 09 03  ÖZKAN GEDİK 07.03.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003592122 TEKNOMET KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İstihsal Teknisyeni 1 Daimi 100 - 100 18 - 29 İlköğretim -  ÖZGÜRLÜK MAH.219.SOK.NO:5 OFİS NO:8. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 742 42 38 TUĞBA ŞİMŞEK 13.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003592244 CEE ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK.SAN. VE TİC LTD.ŞTİ. İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 1 Daimi 100 - 100 22 - 40 Önlisans -  OSMAN YILMAZ MAH BARBAROS CD EREN AP NO 13-A HALK EĞİTİM KARŞISI  GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 6413083 Cafer Karabulak 10.03.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580732 ALBA PLASTİK SAN  VE TİC AŞ Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 2 Daimi 100 - 100  -  İlköğretim -  TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 01.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568909 ALBA PLASTİK SAN  VE TİC AŞ Kalıpçı-Pres 4 Daimi 100 - 100 21 - 36 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 24.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003570492 REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Kalıpçı-Pres 1 Daimi  -  18 -  Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  PELİTLİ MH. PELİTLİ YOLU CD. N.83. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 658 12 45    25.02.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003569375 TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ Kalıpçı-Pres 2 Daimi 100 - 100 24 - 40 İlköğretim -  TOSB-TAYSAD ORG SAN. BÖLGESİ 1. CD.14.SOK NO 11 ŞEKERPINAR. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 09 09 NEBAHAT GÜGERCİN 24.02.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003601653 ULUS METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. Kalıpçı-Pres 5 Daimi  -   -  İlköğretim -  GOSB 1000 SOK NO 1039. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 677 10 21 Melike ERDİM 17.03.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003597268 TM TEKNİK OTOMOTİV EKİP İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 1 Daimi 25 - 35 25 - 35 Önlisans -  GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (GOSB) 1000.CADDE NO:1009 ÇAYIROVA/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 677 11 52 GENCAY KIZILAY 14.03.2017 PINAR ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568049 TNT METAL MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 1 Daimi 20 - 45 100 - 100 Lisans -  BEYLİKBAĞI MAH. GÜNEY YANYOL CAD. NO:46 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 724 92 35 Özlem Başçiftçi 24.02.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003569054 ALBA PLASTİK SAN  VE TİC AŞ Kalite Kontrolcü 4 Daimi 18 - 40 21 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 24.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003569933 APA TEKNİK YAY TEL. ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kalite Kontrolcü 1 Daimi 20 - 35 100 - 100 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  15 BLOK HASKÖY DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ N: 1. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 644 45 56 serda apak 25.02.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003600919 ARES PLASTİK POLİMER KİMYA METAL İNŞAAT MAK SAN TİC LTD ŞTİ Kalite Kontrolcü 1 Daimi 20 - 35 20 - 35 İlköğretim -  MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ ŞEKERPINAR MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD NO 63  . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 642 22 49 öznur hanım 14.03.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003571901 CPS KALİTE KONTROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kalite Kontrolcü 5 Daimi 18 - 45 18 - 45 İlköğretim -  SULTAN ORHAN MAH. 1111 SOK. N:4/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 507 604 40 07 MEHMET SÖNMEZ 26.02.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003581533 CPS KALİTE KONTROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kalite Kontrolcü 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  SULTAN ORHAN MAH. 1111 SOK. N:4/2. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 553 313 88 01 TUBA-ÖZLEM HANIM 03.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003599279 ENKA CİVATA İMALAT SAN.MAMÜLLERİ PAZ.SAN.LTD.ŞTİ  Kalite Kontrolcü 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 700 SK
NO 716 GEBZE/KOCAELİ. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0262 677 06 66   17.03.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003577354 ESTAR TEKS. NAKIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kalite Kontrolcü 1 Daimi 18 - 30 100 - 100 İlköğretim -  İİNÖNÜ MAH. BALÇIK YOLU ÜZERİ 6. CADDE 61 SOKAK GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 751 33 75   01.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003593921 HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş. Kalite Kontrolcü 2 Daimi 100 - 100 20 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  BEYLİKBAĞI MAH. İSTANBUL CAD. NO:25 . PK: 41420. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 743 66 80  Hasan KASIM  14.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595953 IMPRO METAL METALURJİ DÖKÜM MAK. SAN. VE TİC. LTD. Kalite Kontrolcü 1 Daimi 100 - 100 20 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  SULTAN ORHAN MAH. HASKÖY DÖKÜMCÜLER SAN. SİT. 13/A BLOK NO.3 GEBZE. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 646 76 98 ARİF CAN 15.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003591327 KABİN SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. Kalite Kontrolcü 3 Daimi  -  18 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  KURTDERSİ MEVKİ MUALLİM KÖYÜ ESKİ YOLU /. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0530 455 07 34  MEVLUT ZORBA 09.03.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003588444 ÖZKAR OTOMOTİV PARÇALARI İMALAT SAN. A.Ş Kalite Kontrolcü 3 Daimi 18 -  21 -  İlköğretim -  ŞEKERPINAR TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. CD NO 12. PK: 41104. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 658 03 38 GÜLBEYAZ KETMEN 10.03.2017 DOĞAN TUGAYTİMÜR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003597067 PORTAKAL PLASTİK ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş Kalite Kontrolcü 2 Daimi 100 - 100 20 - 35 İlköğretim - Ortaöğretim (Lise ve Dengi) AKSE MAH. NAZIMHİKMET CAD. NO:22 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 742 38 21 AYSEL DEMİR 14.03.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003583025 SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ. Kalite Kontrolcü 2 Daimi 100 - 100 25 - 45 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ   NO:42 . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 2626581290 Gözde Can 05.03.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003597355 SEKİSO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kalite Kontrolcü (Plastik) 1 Daimi  -   -  Lisans - Lisans TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.CADDE NO:8  ŞEKERPINAR. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 02626580539 SONER CAN 15.03.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003581393 EROĞLU ISI ENDÜSTRİCİHAZLARI SAN VETİC A.Ş. Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 1 Daimi 100 - 100 22 - 40 İlköğretim - Önlisans MERMERCİLER ORG.SANAYİ KÖSELER KÖYÜ 14.SK.NO:1DİLOVASI. PK: 41480. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02163649291 ESRA  GEDİKTAŞ 05.03.2017 MUSTAFA ORHAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568601 MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Kimya Mühendisi 1 Daimi 25 - 35 25 - 100 Lisans -  KOŞUYOLU CD. BARIŞ MH. 90/. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 641 77 10 GÜLCAN MALKOÇOĞLU 24.02.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568103 TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kimya Mühendisi 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Lisans -  GEBZE PLASTİKÇİLER OSB. GÜZELLER MH. 61. SK. 30MIIIB PAFTA 4043 ADA 14 PARSEL GEBZE/KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 655 01 30 - 31 ERCAN BALCI 24.02.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003595834 SUNKEM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. Kimyager 1 Daimi 20 - 40 100 - 100 Lisans -  7. CAD. GEBZE PLASTİKÇİLER ORG. SAN. BÖLG. /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 25 15 RASİM MERİÇ 15.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003592723 A.S.WATSON GÜZELLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş. Lojistik Elemanı 2 Daimi 18 - 35 18 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  TATLIKUYU MAH. 1319 SOK. NO3 GEBZE. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 658 14 47    12.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003567051 BALORMAN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Makine Bakımcı 1 Daimi  -  21 - 33 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ATATÜRK MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİ YONCA SOKAK NO:14 ŞEKERPINAR. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 654 07 16 Yusuf Mavi 23.02.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003601181 FRENCKE BACA TES İNŞ TAH TİC LT ŞT Makine Montajcısı 1 Daimi 101 - 102 20 - 30 İlköğretim -  İSTASYON MAH. 1456 SOK. NO:106. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 026265615 57-58 FUAT AKTAŞ/HALİL YENİCE 15.03.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003593564 SÖZER MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ Makine Montajcısı 2 Daimi 100 - 100 28 - 40 İlköğretim -  KOCAELİ-GEBZE VI.İMES ORG.SAN.BÖL.
ÇERKEŞLİ OSB MAH.İMES-5 CAD. NO:7. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE		 262 722 92 55 Emrah Sözer 12.03.2017 ÖZGÜR ALAÇAYIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003592329 AEROCOM SENAMED PNÖMATİK TÜP TAŞIMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKET Makine Mühendisi 1 Daimi 100 - 100 23 - 30 Lisans -  KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. YENİ BAĞDAT CAD. NO:126/A. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE emre@senamed.com.tr   13.03.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003593497 CİHAN ŞEN Makine Mühendisi 1 Daimi  -  20 - 45 Lisans -  IMES OSB KÜÇÜK SAN SIT D6 BLOK NO 12   DİLOVASI/KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 05418209808 AZİZ ESKİTÜRK 13.03.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003564218 FHS DİZAYN PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜ Makine Mühendisi 1 Daimi 23 - 36 23 - 36 Lisans -  BALÇIK MAHALLESİ KÖMÜRCÜLER SOKAK NO:44 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 44 58-59   22.02.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587729 MPK KONTROL MÜHENDİSLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİCARET Makine Mühendisi 1 Daimi 111 - 111 23 - 35 Lisans -  SULTAN ORHAN MAH. 1103 SK. NO : 2/203. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 644 2556 / 2554 OZAN BİNGÖL 07.03.2017 ÇAĞATAY MENTEŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003586039 PİROMET PİROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİC Makine Mühendisi 1 Daimi 22 - 40 22 - 40 Lisans -  ÇERKEŞLİ OSB MAHALLESİ İMES 2.CADDE NO:3
. PK: 41400. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE		 0 533 295 3547 Mustafa ÇONOŞOĞLU 07.03.2017 MUSTAFA YAMAK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003594486 VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  Makine Mühendisi 2 Daimi 20 - 40 20 - 40 Lisans -  ŞEKERPINAR MH.BAŞAK SK.NO:2/1. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 - 658 07 95   14.03.2017 SEMİHA ÖZDEMİR İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003599821 CİHAN ŞEN Makine Teknikeri 2 Daimi  -  20 - 40 Önlisans -  IMES OSB KÜÇÜK SAN SIT D6 BLOK NO 12   DİLOVASI/KOCAELİ. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 0532 256 05 67  AZİZ ESKİTÜRK 18.03.2017 BÜLENT ALÇIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596392 GÜRATA TAŞIMACILIK LOJİSTİK GIDA TURİZMİNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 111 - 111 21 -  İlköğretim -  HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI). PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0534 931 13 22  Özge Hanım  14.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003602632 KAR PORSELEN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 100 - 100 23 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  AKSE MAH. 538 SOK. NO:1. PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 262 744 29 96 ÖZLEM TUNCAY 15.03.2017 EDA KEZBAN TOPKARA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585791 KAREBANT AHŞAP VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Mekanik Bakım Onarımcısı 3 Daimi 100 - 100 20 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  PLASTİKÇİLER ORG SAN BÖL ATATÜRK BUL. NO 34-1 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 44 66 AHMET ERGÖN 07.03.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003565005 KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 100 - 100 25 - 55 İlköğretim -  GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH.YUNUS EMRE SOK. NO:3
GEBZE /KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 506 153 94 91 İNCİ DÖNÜM  20.02.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003570931 PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 100 - 100 21 - 45 İlköğretim -  ŞEKERPINAR MH AYÇİÇEK SK NO:28 MARMARA GERİ DÖNÜCÜMCÜLER KOOP.. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 81 58   25.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003581473 TAMSAN BAĞLANTI ELEMANLARI YEDEK PAR. VE MAK.EKİP. TUR. İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.GEBZE Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 101 - 102 18 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SAN.BÖL.CUMHURİYET CAD. GEBZE. PK: 41401. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 20 44 MÜRVET TOKDEMİR DENİZ 28.02.2017 PAKİZE KULEKAYA İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587057 TANRIKULU PLASTİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 100 - 101 25 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  CUMHURİYET MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO: 7

ÇAYIROVA / KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE		 0 262 658 16 40 ERCAN AÇIKAY 10.03.2017 HALE ŞEN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568008 TELTEKS KABLO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Mekanik Bakım Onarımcısı 1 Daimi 100 - 100 21 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  KÖŞKLÜ ÇEŞME MAH. İSTANBUL CAD. 563 SOK.
NO:8 GEBZE KOCAELİ. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0 262 646 18 11 DİLARA HANIM 24.02.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003576259 TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ Mekanik Bakım Onarımcısı 2 Daimi 100 - 100 22 - 35 İlköğretim -  TOSB-TAYSAD ORG SAN. BÖLGESİ 1. CD.14.SOK NO 11 ŞEKERPINAR. PK: 41480. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 09 09 NEBAHAT GÜGERCİN 28.02.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003598479 TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇALARI SAN VE TİC.A.Ş. Mekanik Bakım Onarımcısı 10 Daimi 100 - 100 20 - 30 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ***TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:4 ŞEKERPINAR. PK: 41420. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 87 10   15.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003580288 BAŞARI ISITMAVE SOGUTMA MOBİLYA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 1 Daimi 100 - 100 18 - 40 İlköğretim -  OSMAN YILMAZ MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:39. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 644 39 91 ÖZGÜR KARA 02.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003581979 AES ACAR ENDÜSTRİYELSİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Metal Mamuller Montaj İşçisi 1 Daimi  -   -  İlköğretim -  İMES 8.CAD.İMES OSB MAH.NO:6 ÇERKEŞLİ-DİLOVASI-KOCAELİ. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 5021730 YAŞAR  28.02.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003599891 BOZOK TRAKTÖR ÜRETİM PAZ SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ Metal Mamuller Montaj İşçisi 3 Daimi  -  20 - 45 İlköğretim -  CUMHURİYET MH. KADİFE SK NO:3 ŞEKERPINAR . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE (262) 658 0600 Osman TURAN 18.03.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003582116 SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş. Metal Mamuller Montaj İşçisi 1 Daimi  -   -  Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ÇERKEŞLİ OSB İMES 5.CAD.NO:6 DİLOVASI KOCAELİ . KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE İK@SMS-TORK.COM.TR ASLI HANIM 03.03.2017 MUSTAFA ALIN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003586205 TİM ÇELİK METAL MAKİNE YEDEK PARÇA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET  Metal Mamuller Montaj İşçisi 1 Daimi  -   -  İlköğretim -  PİRİREİS MH BARBAROS CD N.25 B D.25. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 653 1357  RECAİ DARUVA 09.03.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003581921 AES ACAR ENDÜSTRİYELSİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Metal Sac İşleme Ustası 1 Daimi  -   -  İlköğretim -  İMES 8.CAD.İMES OSB MAH.NO:6 ÇERKEŞLİ-DİLOVASI-KOCAELİ. PK: 41455. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 5021730 YAŞAR  28.02.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003589056 DEKOR AHŞAP ÜRÜNLERİ SAN AŞ. Mobilyacı 5 Daimi 100 - 100 18 - 35 İlköğretim -  GOSB-GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TEMBELOVA ALANI GENÇLİK CADDESİ NO:3004
. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0262 678 65 00  Turgut Altankaya 08.03.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003600731 AKDOĞAN SPOR MALZEMELERİ AYAKKABI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET Modelist-Giyim Eşyası 1 Daimi  -   -  İlköğretim -  ÖZGÜRLÜK M. UĞUR MUMCU C. N:64 . KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 742 34 30 Deniz Akdoğan 17.03.2017 FATMA ÇELİK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003585083 FMF NAKLİYAT BASIN YAYIN TURİZM VE MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muhabir 1 Daimi  -   -  Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  HACI HALİL MAH.HÜRRİYET CD.NO:5 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 642 76 76-77 SUAT MALKOÇ  06.03.2017 RAŞİT ÇETİNTAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003601147 GİSAŞ DÖKÜM MAK.KUML.SAN.LTD.ŞTİ. Muhasebe Meslek Elemanı 1 Daimi 20 - 25 100 - 100 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Önlisans İNÖNÜ MAH GÜZELLER ORGANİZE SAN BÖLGESİ  ALP TEGİN NO 5 GEBZE. PK: 41410. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 46 73-4 HAT MÜMİNE YILMAZ 16.03.2017 AHMET CESUR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003579054 APS DAĞITIM VE PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Muhasebeci 1 Daimi 25 - 35 100 - 100 Önlisans -  CUMHURİYET MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0850 650 02 62   01.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003591615 PRODETA MOBİLYA İÇ MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT Muhasebeci 1 Daimi 30 - 40 100 - 100 Lisans - Lisans PELITLI KÖYÜ KARAÇAYIR MEVKII DIS KAPI NO:32 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE     11.03.2017 GÜLÇİN ÖZCANLI İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003569080 ALBA PLASTİK SAN  VE TİC AŞ NC/CNC Tezgah Operatörü 1 Daimi 100 - 100 21 - 36 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 24.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003575900 CEM EREL KAL.TEK.VEMAK.MET.İT.İH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. NC/CNC Tezgah Operatörü   Daimi 100 - 100 22 - 45 İlköğretim -  ŞEKERPINAR MAH. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER KOOP. AYÇİÇEK SOK. NO:52. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0 262 751 49 92 KORAY EREL 28.02.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003583881 KREA TEKNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NC/CNC Tezgah Operatörü 1 Daimi 100 - 100 21 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  GOSB TEKNOPARK HIGH TECH BİNASI K.2 A6. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 678 72 62 Ceren Aslan 06.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003586160 TİM ÇELİK METAL MAKİNE YEDEK PARÇA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET  NC/CNC Tezgah Operatörü 1 Daimi  -   -  İlköğretim -  PİRİREİS MH BARBAROS CD N.25 B D.25. KOCAELİ/DARICA/TÜRKİYE 0262 653 1357  RECAİ DARUVA 09.03.2017 AYBÜKE ÜNAL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003575132 ALATLI ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 30 21 - 30 Önlisans -  SULTAN ORHAN M. 1176/2 S. N:7. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 262 556 51 11 HÜLYA AYRILMAZ 01.03.2017 RUKİYE ÖZLEM ÇUBUKCU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003573061 BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP) Ön Muhasebeci 1 Daimi 18 - 40 111 - 111 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)

. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0530 943 52 00  Burcu ÇOBAN  26.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587871 FHS DİZAYN PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜ Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 35 100 - 100 Önlisans -  BALÇIK MAHALLESİ KÖMÜRCÜLER SOKAK NO:44 . PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 751 44 58-59   08.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003565209 FOREST ENTEGRE DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ LOJİSTİK İNŞ İZOLASYON İ Ön Muhasebeci 1 Daimi 23 - 30 100 - 100 Lisans -  BALÇIK MAH. ÖZDEN SOK. KAPI NO:25. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 29 09 GÖKHAN MUSLU 22.02.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003579525 GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi 19 - 35 19 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ATATÜRK MAH.ANADOLU CAD.NO:18 ŞEKERPINAR KÖYÜ. PK: 41470. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE (0262) 658 86 95-122 İSMAİL BAYRAM 03.03.2017 MERAL KARATAŞ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003587878 HÜSEYİN ELEN Ön Muhasebeci 1 Daimi 21 - 35 21 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  BARIŞ MAH.1805 SOK. D BLOK NO.6/12. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0532 393 57 16 İDRİS SAĞSÖZ 07.03.2017 SELVA ATASAYAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003564509 MAY TEK DOĞALGAZ NAKL İNŞ TUR GID SAN VE TİC LTD ŞTİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 18 - 40 111 - 111 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ÖZGÜRLÜK MAH. İSTİKLAL CAD. 247 SK  NO:14. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 05332731328 Murat KÜÇÜK 22.02.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003564987 MERSAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 18 - 35 111 - 111 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ŞEKERPINAR MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD KONAK SOK NO:1 ÇAYIROVA-KOCAELİ. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 12 30  ZEKİ YILMAZ-ESRA ÖZEL 22.02.2017 ŞENOL ÖZKAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003571532 NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ön Muhasebeci 1 Daimi  -   -  Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Önlisans KÖŞKLÜÇEŞME MH YENİ BAĞDAT CD NO:124. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0 (262 ) 642 56 57 Suphi Türüt 26.02.2017 İBRAHİM HALİL ŞAHİNOĞLU İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003584496 ÖZÜM ÇELİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ön Muhasebeci 1 Daimi 100 - 100 20 - 30 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ŞEKERPINAR MAH. F. SULTAN MEHMET CAD. NO:50. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0542 441 08 61 ORHAN ÇELENK 07.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003591039 UTS ÜNİVERSAL TAKIM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Ön Muhasebeci 1 Daimi 20 - 28 100 - 100 Önlisans -  GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1000.SOKAK NO:1033 . KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE yesimdemir@utsltd.com.tr   10.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003600795 ARES PLASTİK POLİMER KİMYA METAL İNŞAAT MAK SAN TİC LTD ŞTİ Paketleme işçisi  5 Daimi 20 - 35 20 - 35 İlköğretim -  MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ ŞEKERPINAR MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD NO 63  . PK: 41400. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 642 22 49 öznur hanım 14.03.2017 SİMGE ARMAN İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596712 GÖLGE SOSYAL HİZMETLER TEMİZLİK DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ VE Paketleme işçisi  3 Daimi 18 -  100 - 100 İlköğretim -  OSMAN YILMAZ MAH.İSTANBUL CAD.İMDAT BEY AP. NO:44 K:1 D:4. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 262 646 05 25 GÖKHAN BEY 14.03.2017 CANAN GÜZEL İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003601076 HELPAK AMB SAN TİC LTD ŞTİ Pazarlamacı  1 Daimi 100 - 100 22 - 40 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  9 CAD 82 SOK GEBZE PLAS ORG SAN BÖL 1/3. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 0262 751 19 81 Ramazan Bey 17.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003575867 CEM EREL KAL.TEK.VEMAK.MET.İT.İH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 1 Daimi 111 - 111 22 - 45 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  ŞEKERPINAR MAH. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER KOOP. AYÇİÇEK SOK. NO:52. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 262 751 49 92 KORAY EREL 28.02.2017 SALİM DÖNMEZ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003596384 BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP) Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1 Daimi 18 - 50 18 - 50 İlköğretim -  ESEN GRUP
HACI HALİL MAH.GÖÇEOĞLU İŞHANI 1219 SOK.NO.31 K:3 (CUMHURİYET MEYDANI, DEMİR MARKET KARŞISI)

. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE		 0534 931 13 22  Özge Hanım  14.03.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003591489 ELSE KABLO PLASTİK SAN.A.Ş Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 4 Daimi 100 - 100 22 - 35 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  11.CD GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627513023   10.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
DİLOVASI HİZMET MERKEZİ       00003595295 SARP PLAS PLASTİK VE KALIP SAN VE TİC LTD ŞTİ Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 3 Daimi 100 - 101 22 - 40 İlköğretim -  ÇERKEŞLİ O.S.B. MAH. İMES 10. CD. NO 1. KOCAELİ/DİLOVASI/TÜRKİYE 02627513970 yasemin hanım 13.03.2017 ONUR BİLEK İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003568901 ALBA PLASTİK SAN  VE TİC AŞ Plastik Kalıp Teknisyeni 4 Daimi 100 - 100 21 - 36 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  TOSB TAYSAD ORG. SAN. BÖL. 1.CAD. 13.SOK. NO:4. KOCAELİ/ÇAYIROVA/TÜRKİYE 0262 658 23 30 YILMAZ ÇELİK 24.02.2017 EMEL YAKIŞIR İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003582264 ELSE KABLO PLASTİK SAN.A.Ş Plastik Mamuller Montaj İşçisi 5 Daimi 18 - 42 100 - 100 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -  11.CD GEPOSB /. PK: 41400. KOCAELİ/GEBZE/TÜRKİYE 02627513023   02.03.2017 TUĞBA TERZİ İÇ KULLANICI
GEBZE HİZMET MERKEZİ       00003577705 TM TEKNİK OTOMOTİV EKİP İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ Plastik Mamuller Montaj İşçisi 2 Daimi 20 - 40 20 - 40