15 Temmuz Dilovası’nda Etkinliklerle Anıldı

15 Temmuz 2016 yılı akşamı gerçekleşen hain darbe girişiminin yıldönümü Dilovası'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah Diliskelesi Şehitliğinde başlayan program Öğle namazına Müteakip Dilovası Merkez Camisinde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. Program akşam saatinde ise Dilovası Belediyesi meydanında devam etti. BİNLERCE DİLOVALI KATILDI Dilovası Belediyesi Demokrasi meydanında gerçekleşen anma programına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sait ARAK, belediye eski başkanı Ali Toltar, Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, AK Parti İl yöneticileri İlhan Yıldırım ve Fazıl Korkmaz, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve yönetimi, Siyasi Parti Temsilcileri, daire müdürleri, Mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. GENÇLER ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ Dilovası Gençlik platformu tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitleri anma yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüş Dilovası Demokrasi Meydanında Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Protokolü tarafından karşılandı. Kaymakam Alkan Ve Başkan Şayir, yürüyüşü gerçekleştiren Gençlik platformu STK Temsilcilerine Teşekkür ettiler. Gençlik platformu ve STK’lar tarafından Alkan ve Şayir’e 15 Temmuz Destanın Kahramanı Şehit Ömer Halis Demir’in Portresi ve Türk Bayrağı Hediye edildi. Belediye Meydanındaki etkinliğe katılan protokol ve vatandaşlar önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisini gezdiler. Ardından belediye önünde ki dev ekrandan 15 Temmuz'a dair slâyt gösterileri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul konuşması, Kur-an Tilaveti ve mehter gösterilerini izlediler. Programa katılanlara ayrıca Dilovası Belediyesi tarafından yemek ikram edilirken Dilovası Kızılay şubesi taraflından da vatandaşlara lokma dağıtıldı. Programda ayrıca 15 Temmuz ile Alakalı öğrenciler tarafından hazırlanan Şiirler okundu MİLLETİMİZ YENİ BİR DESTANI DAHA OMUZ OMUZA YAZDI Anma programında vatandaşa seslenen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir,15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümündeyiz. Bundan tam 3 yıl önce, FETÖ'cü hainler istiklalimize kastetti. İhanet şebekesi, Bu milletin tankını, tüfeğini, uçağını kendisine karşı kullandı. Halkımızın, sabırla, ilmek ilmek kurduğu; azimle, alın teriyle ve gayretle ördüğü kendi iktidarını, yok etmeye cüret etti. Ancak buna cesaret edenler, bu aziz milletin tarihte yazdığı nice destandan, anlaşılan habersizdi. Bu necip millet, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu hain işgal girişime karşı yeni bir destanı daha omuz omuza yazdı. Milletimiz o gece, Vatanına, Devletine, İradesine, bükülmez bir bilekle sahip çıktı. Tanka da, mermiye de, savaş uçaklarına da sadece gövdesini değil, tüm benliğini siper etti. Vuruldu ama düşmedi! Yaralandı ama geri dönmedi! FETÖ’cü hainler karşısında adeta devleşti! Değerli Misafirler,15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildir.15 Temmuz sadece seçilmiş iktidara karşı düzenlemiş bir suikast değildir.15 Temmuz bütünüyle bağımsızlığımıza ve demokrasimize yönelik bir imha girişimidir!15 Temmuz bu milleti karanlığa gömme girişimidir.15 Temmuz bu devletin gücünü yok etme girişimidir! Ancak o gece, bir karabasan gibi, milletimizin üzerinde çökmeye çalışan hainler, bu milletten ve milletimizin ferasetinden en büyük tokadı yedi. MİLLETİMİZ, O GECE TEK YÜREK OLDU Başkan Şayir, Türkiye’miz, 81 ili ve 80 milyon vatandaşı ile adeta tek yürek oldu ve hıyanete asla geçit vermedi. Hani İstiklal Şairimiz, Merhum Mehmet Akif diyor ya;"Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez." İşte milletimiz de, o gece tek yürek oldu ve ve kendini bilmez hainlere karşı durdu! Kendisine vurulmak istenen prangaları, paramparça ederek tarihin çöplüğüne gömmüş oldu. Aziz Konuklar, Biz de Dilovası olarak o gece sokaklardaydık. Hain darbecilerden korkmadık! Onlar karşısında yılmadık! Aziz vatanında her köşesinde gösterilen büyük kahramanlığın bir örneğini de ilçemizde ortaya koymaktan asla geri durmadık. Darbe girişiminin ardından tutulan nöbetlerde de, Dilovası olarak, tabiri caize siperlerden katiyen ayrılmadık! İşte bugün, o günkü duruşumuzu bir madalya gibi göğsümüzde taşıyoruz. İşte bugün, Kendini vatanına siper edenleri bir kez daha minnetle anıyoruz. Bugün buradan, Bu Aziz Milletin, Bir olduğunda, beraber olduğunda, hep birlikte Türkiye olduğunda neleri başarabileceğini, ne zorlukları aşabileceğini, ne destanlar yazabileceğini bir kez daha ilan ediyorum. Ben sözlerime son verirken, Yüce Rabbimden, bir daha böyle bir ihanet ile karşı karşıya kalmamamızı diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta gazilerimiz olmak üzere, o gece sokakta olan herkese şükranlarımı sunuyorum. BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR Başkan Şayir’den sonra bir konuşma yapan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ise "Ülke olarak syratejikl ve coğrafi konumunun önemi nedeniyle geçmişten bu yana her zaman Bizans oyunlarına ve saldırılarına maruz kalan bir ülke olduk. Bu yaptırımlar bazen askeri saldırılar, bazen ekonomik yaptırımlar ve bazende çeşitli terör örgütlerini destekleyerek yapılmıştır. Terör örgütleri bazen PKK, bazen DEAŞ ve bazende FETÖ terör örgütleri ile olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminde gördük ki FETÖ denen örgüt devlet sınavlarında kendi yandaşlarını kayırarak, sınav sorularını çalarak devletin içinde ikinci bir devlet oluşturmuş ve devleti yıkmayı hedeflemişlerdir. Ancak onların bilmediği bir şey var ki bu ülkenin alevisi, sunisi, lazı kürdü, doğulusu batılısı akraba olmuş ve gerektiğinde ülkesi bayrağı için canlarını ortaya koymuştur. 15 Temmuz gecesi ülkemizin bağımsızlığına, cumhuriyetine, demokrasisine ve istiklaline zalimce zincir vurmak istemişlerdir. Ancak Türkiye de milyonlarca Dilovası'nda binlerce vatandaşımız canları pahasına dünyada eşi benzeri görülmemiş bir destan yazarak zalimlere fırsat vermemiştir. Bu hain darbe girişimi sırasında maalesef 249 vatan evladımız şehit düşmüş, 2196 vatandaşımızda yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize şükranlarımı iletirken, 15 Temmuz'da yaşadığımız birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum. Unutmamalıdır ki "Bayrakları bayrak yapan üstünde ki kandır. Toprak uğrunda ölünecekse vatandır." diyerek ikini bir Kurtuluş destanı yazan tüm halkımıza saygılarımı iletiyorum."dedi. Konuşmaların ardında anma etkinliği gece yarısına kadar devam etti.