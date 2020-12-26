banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2020 Darıca’da kültür sanat yılı oldu

Darıca Belediyesi, 2020 yılında düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle dikkat çekerken tiyatrodan konsere, söyleşilerden kitap fuarına kadar farklı organizasyonlara toplamda 122 bin 452 kişi katıldı.

2020 Darıca'da kültür sanat yılı oldu

26 Aralık 2020 Cumartesi 18:47

 Darıca’da 2020 yılı adeta kültür sanat yılı oldu. Yıl boyunca birçok farklı alanda dikkat çeken organizasyonlar yapan Darıca Belediyesi, örnek çalışmalara imza atarken etkinlikler vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilki gerçekleşen ve büyük ilgi gören 1. Darıca Kitap Fuarı’nı yaklaşık 80 bin kişi ziyaret etti. Ayrıca Türkiye’de koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla birlikte Mart ayından sonra kültür sanat etkinlikleri yasaklanırken Darıca Belediyesi’nin Ocak-Mart ayları arasında düzenlediği tiyatro, söyleşi, konser ve konferanslara da yaklaşık 22 bin kişi katılım gösterdi.

PANDEMİDE KÜLTÜR SANAT

Söyleşiler, tiyatrolar ve konserlere de oldukça yoğun ilgi olurken koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinlikler sosyal medyaya taşındı. Pandemide de kültür sanata ara vermeyen Darıca Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinlikleri sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlarken vatandaşlar sosyal medyada da etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Ramazan ayında gerçekleşen Ramazan etkinliklerinde Hacivat ile Karagöz, Meddah ve orta oyunları gibi organizasyonlar büyük beğeni topladı. Darıca’nın bütün mahallelerinde evde kalan çocuklara yönelik gerçekleşen ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinlikleri de aynı şekilde yoğun ilgi görürken etkinlikleri yaklaşık 12 bin kişi izledi. Kültür sanat alanında örnek birçok organizasyon gerçekleştiren Darıca Belediyesi’nin etkinliklerine toplamda 122 bin 452 kişi katıldı.

BIYIK: “KÜLTÜR SANAT HAYATIMIZIN MERKEZİNDE OLACAK”

Her fırsatta kültür sanata önem verdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok etkinliğimizi iptal etmek zorunda kaldık. Ancak buna rağmen pandemi sürecinde de kültür sanata ara vermedik. Birçok etkinliği sosyal medya üzerinden canlı yayınlayarak vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarına vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Kültür sanatı her zaman hayatımızın merkezine koymaya devam edeceğiz. Darıcalı hemşerilerimizin daha fazla kültür sanatla buluşması için çalışacağız” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kandıra'da çatı yangını büyümeden söndürüldü Kandıra'da çatı yangını büyümeden söndürüldü
Yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı Yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı
Tırla çarpışan aracın sürücüsü yaralandı Tırla çarpışan aracın sürücüsü yaralandı
Bıyık: ‘Daha modern bir Darıca için çalışıyoruz’ Bıyık: ‘Daha modern bir Darıca için çalışıyoruz’
Büyükakın, Kandıra’daki 52 milyon TL’lik iki yatırımı inceledi Büyükakın, Kandıra’daki 52 milyon TL’lik iki...
Gebze’nin Sıfır Atık’ta Kasım Karnesi Gebze’nin Sıfır Atık’ta Kasım Karnesi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kandıra'da çatı yangını büyümeden söndürüldü
Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Haberi Oku