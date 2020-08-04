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2.176 sağlık çalışanı misafir edildi

Koronavirüs süreci boyunca virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, aileleri ile birlikte tatil yapma fırsatı buldu.

2.176 sağlık çalışanı misafir edildi

04 Ağustos 2020 Salı 10:33

  

Sağlık çalışanları Büyükşehir Belediyesi’ne ait Diriliş 1, Diriliş 2, Kerpe Gençlik ve Spor Kampı ile Kumcağız Gençlik ve Spor Kampları'nda misafir edildi. Başkan Büyükakın, Kumcağız Gençlik ve Spor kampındaki sağlık kahramanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Büyükakın, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarımız bu süreçte bizler için canlarını tehlikeye atarak inanılmaz bir mücadele verdiler. Aslında dünyadaki emsalleriyle kıyaslandığında Türkiye çok başarılı bir mücadele sergiledi. Bunda en büyük pay şüphesiz sağlık çalışanlarımızdır” dedi.  Kamplarda 2.176 sağlık çalışanı misafir edildi. “COVİT-19 nedeniyle sağlık çalışanlarına destek olmak için çeşitli uygulamalarda bulunduk” diyen Başkan Büyükakın’a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti.

 

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