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AHBAZ DERNEĞİ'NİN SÜNNET TELAŞI

Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı, Kocaeli olarak 100 çocuğun Abhazya’da sünnet ettirilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı

AHBAZ DERNEĞİ'NİN SÜNNET TELAŞI

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:10

Kafkas sürgününde sonra Abhazların yoğun olarak yaşadığı illerden biri olan Kocaeli’de Abhazlar anavatanlarıyla bağlarını sürdürmeye devam ediyor. Göç ettikleri topraklar ile bağlarını koparmayan Abhazlar, burada çeşitli yardım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Abhazya’daki Müslüman çocukların sünnetleri ile ilgili bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Konca, Abhazya’da büyük bir organizasyon ile 100 çocuğun sünnet ettireceklerini ve çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, “Önümüzdeki günlerde Abhazya’da büyük bir organizasyon ile 100 çocuğumuzun sünnetlerini gerçekleştireceğiz. Biz bunları yaparken önümüze yapılacakları da koyuyoruz. Abhazya’da birçok toplum yararına projeler geliştiriyoruz. Biz bu gücü Kocaeli’de yaşayan Abhazlar, bize destek verenler ve Abhazya’da yaşayan soydaşlarımızdan alıyoruz” dedi.



AA
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Hasan Konca; “Abhazyada 100 çocuğu Sünnet Ettireceğiz”
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