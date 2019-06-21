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Ayakkabılığın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Dilovası'nda, üzerine ayakkabı dolabı devrilen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ayakkabılığın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

21 Haziran 2019 Cuma 10:18

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir camideki Kur'an kursuna giden Devran Eren (7), kapağını açtığı sırada devrilen ayakkabı dolabının altında kaldı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Eren'in cenazesi, Dilovası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devran'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderildi.

Eren'in, amcasının yaşadığı Dilovası'na ailesiyle misafirliğe geldiği öğrenildi.

Caminin imamı M.İ. ise olayın ardından götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

- Amcadan "ihmal var" tepkisi

Marangozluk yapan amca Fehmi Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. 

Olayda ihmal olduğunu ifade eden Eren, duruma tepki gösterdi.



AA
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