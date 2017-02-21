Ayşe Nine Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan Ayşe Değer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde oturan Ayşe Değer bugün evinden gezmeye çıktı. Başiskele'ye gelen Ayşe Değer, D-130 Karayolu'nun kenarında yürürken iddiaya göre bir anda yola çıkınca sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RL 5572 plakalı otomobil çarptı. Sürücü, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ayşe Değer'i Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayşe Değer yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Kaynak :Kocaeli Gazetesi