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Başiskele'nin Termal Tesisi Şifa Dağıtacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı Başiskele Termal Tesisi projesindeki çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele'nin Termal Tesisi Şifa Dağıtacak

01 Haziran 2023 Perşembe 08:32

 Kocaeli'de sağlık turizmi için önemli proje olan Başiskele Termal Tesisinde çalışmalar devam ediyor. Yeniköy Mahallesi'nde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesis tamamlandığında bölgeyi hareketlendirecek. Projenin A bloğunun yapılacağı alanda hafriyat çalışmalarına devam ediliyor. B blokta ise grobeton dökümü tamamlandı. Ekipler yalıtım imalatlarını sürdürüyor. Termal suyun tutulacağı deponun temel betonu döküldü, perde kalıbına devam ediliyor. C blokta - 8.15 kotu ile - 4.00 kotu arası kolon ve perdelerde demir donatı ve kalıp montajını sürdürüyor. 3. bodrum katta ise kaide betonları döküldü. Ayrıca kaba sıva imalatlarına devam ediliyor. 480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek. 
 


İHA
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