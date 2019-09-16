Başkan Bıyık Darıcalılara aşure dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttığı ay olan Muharrem ayı dolayısıyla Darıcalılara aşure ikramında bulundu. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi önünde gerçekleşen aşure dağıtım programında aşure kazanının başına geçen Başkan Bıyık, yüzlerce kişiye aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımı programına ev sahibi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Darıcalılar katıldı.





BIYIK’TAN BİRLİK MESAJI

Darıcalılara aşure ikramında bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlik beraberlik mesajları vererek “Muharrem ayımız mübarek olsun. Muharrem ayının ülkemize birlik beraberlik, kardeşlik ve sevgi, huzur getirmesini temenni ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Tüm dünyada barış hüküm sürsün. Dünyada akan kanlar dursun. Allah evlerimizde bereketi arttırsın inşallah. Aşure dağıtım programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.