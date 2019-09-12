Başkan Bıyık öğrencileri yalnız bırakmadı

BIYIK: “EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerken “Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için eğitimin her zaman yanında olacağız. Sizlerin iyi yetişmesi ülkemizin geleceği için çok önemli” diye konuştu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle ve aileleriyle sohbet ederek mutluluklarına ortak oldu. Başkan Bıyık, törenin ardından ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere kalemlik seti hediye etti ve derslerinde başarılar diledi.