Başkan Bıyık öğrencileri yalnız bırakmadı

Darıca’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders zili, protokolün de katıldığı törenle Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda çaldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da bu anlamlı günde öğrencileri yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu.

Darıca’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders zili, protokolün de katıldığı törenle Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda çaldı. Törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte ilçe protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.





BIYIK: “EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerken “Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için eğitimin her zaman yanında olacağız. Sizlerin iyi yetişmesi ülkemizin geleceği için çok önemli” diye konuştu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle ve aileleriyle sohbet ederek mutluluklarına ortak oldu. Başkan Bıyık, törenin ardından ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere kalemlik seti hediye etti ve derslerinde başarılar diledi.





