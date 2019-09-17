Başkan Bıyık, Salı Pazarı’nı gezdi

Darıca’yı sokak sokak gezen ve sürekli vatandaşın içinde olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nı ziyaret ederek hem pazarı gezdi hem de pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

ÖNCE AŞURE İKRAMI SONRA PAZAR GEZİSİ

Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Saat Kulesi önünde mahalle sakinlerine aşure ikramında bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, aşure kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Bıyık, eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek’in yanı sıra partililerle birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunurken Muharrem ayının bereketini de Darıcalılarla birlikte paylaştı. Başkan Bıyık, aşure dağıtımından sonra Salı Pazarı’nı da ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

HER ZAMAN İÇİNİZDE OLACAĞIM

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyip taleplerini not alırken her fırsatta sokakta olmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Bıyık, “Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman sizlerin içinde olmaya devam edeceğim. Sizlerin derdi her zaman bizim derdimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Darıca Belediyesi, zor zamanlarınızda sırtınızı dayadığınız bir dayanak olacak. Çarşıda, pazarda, mahallede sokakta, düğünde cenazede hep birlikte olacağız” diye konuştu.





