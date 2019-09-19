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Başkan Bıyık’tan hacı ziyaretleri

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren Darıcalı vatandaşları ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Bıyık'tan hacı ziyaretleri

19 Eylül 2019 Perşembe 11:04

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Hasta ve yaşlı ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren vatandaşları da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunuyor. Kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirerek evlerine dönen Darıcalıları yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, “Rabbim dualarınızı kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin. Rabbim bu kutlu yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. Yüce Allah, herkese bu duyguyu nasip etsin” dedi. Darıcalı vatandaşlar da kendilerini yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olan Başkan Bıyık’a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.

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