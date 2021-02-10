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Başkan Çiftçi, Vali Yavuz’u ağırladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’i konuk eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdi.

Başkan Çiftçi, Vali Yavuz'u ağırladı

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:49

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’i makamında ağırladı. Başkan yardımcıları ile birlikte Vali Yavuz’u belediyenin girişinde karşılayan Başkan Çiftçi, makamında konuk ettiği Vali Yavuz’a belediyenin yaptığı çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Vali Yavuz ve Kaymakam Gözen’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. Vali Seddar Yavuz da Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Öğleden sonraki programını Çayırova’ya ayıran Vali Yavuz, belediyede gerçekleşen görüşmenin ardından Kaymakam Gözen ve Başkan Çiftçi ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

 

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