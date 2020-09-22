Başkan Çiftçi, vatandaşlarla pedal çevirdi

Çayırova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Türkiye Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde ülke genelinde bu yıl “ Arabasız Kent Günü” temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla trafiğe kapatılan Adnan Kahveci Caddesi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Şehirleşmeyle birlikte meydana gelen yoğun trafik akışı karbon salınımını da yükseltmektedir. Vatandaşlarımızı sıfır emisyonlu hareketliliğe teşvik etmek amacıyla tüm dünyada Arabasız Kent Günü olarak kutlanan bu haftada Adnan Kahveci Caddemizi trafiğe kapattık. Bu etkinlikle amacımız ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin bireysel araçlarını daha az tercih ederek günlük ulaşımlarını alternatif yöntemlerle sağlamalarını teşvik etmektir. ”dedi.

Sağlıklı yaşam ve sıfır emisyona dikkat çekmek için burada olduklarını ifade eden Başkan Çiftçi,”. Sağlıklı yaşam için hareketlilik çok önemli. Belediye olarak her hafta Cumartesi sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Konuşmanın ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin ve vatandaşlarla birlikte trafiğe kapatılan caddede bisiklet sürdüler.

AA