Başkan Çiftçi’den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz gecesi hainler karşısında kanlarıyla tarih yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı yad ediyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum. “dedi.
ÇAYIROVA’DA 15 TEMMUZ PROGAMI
Başkan Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek programa tüm Çayırova halkını davet etti. Program, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi açık otopark alanından Çayırova Polis Karakolu önüne yapılacak yürüyüşle başlayacak. Protokol konuşmaları, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösteriminin yapılacağı program geç saatlere kadar sürecek.