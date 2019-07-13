Başkan Çiftçi’den 15 Temmuz mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınlandı.

15 Temmuz Demokrasi zaferinin büyük bir fedakârlığın eseri olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi,” O gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin ve milletimizin cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir.

15 Temmuz gecesi hainler karşısında kanlarıyla tarih yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı yad ediyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum. “dedi.

ÇAYIROVA’DA 15 TEMMUZ PROGAMI

Başkan Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek programa tüm Çayırova halkını davet etti. Program, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi açık otopark alanından Çayırova Polis Karakolu önüne yapılacak yürüyüşle başlayacak. Protokol konuşmaları, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösteriminin yapılacağı program geç saatlere kadar sürecek.