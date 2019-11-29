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Başkan Çiftçi’den Esnaf Ziyareti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Çiftçi'den Esnaf Ziyareti

29 Kasım 2019 Cuma 10:10

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Fatih Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Çayırova’yı ilçe halkı ile birlikte yönetmek için esnaf ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Çiftçi, hizmetleri hayata geçirirken vatandaşların ve esnafların görüşüne çok önem veriyor. Esnaf ziyaretinde belediyenin yaptığı çalışmalardan söz eden, öneri, talep ve eleştirileri de dinleyen Başkan Çiftçi, esnaflardan fikir ve önerileri ile projelere katkı sunmasını istiyor. Sorunları yerinde dinleyerek çözümler üreten Başkan Çiftçi, vatandaşlar da sohbet ederek, öneri ve taleplerini alıyor.

İstişare ve ortak akla çok önem verdiklerini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova’yı, Çayırovalılarla birlikte yöneteceğiz. İlçemize değer katmak için, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız, esnaflarımız, sanayici ve işadamlarımız ile sürekli istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Derdimiz ve gayemiz her yönüyle daha yaşanabilir ve daha mutlu bir şehir inşa etmek. ”dedi.

 

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