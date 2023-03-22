Başkan Şayir’den Kaymakam Kubilay’a Fahri Hemşerilik Beratı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldiği günden bu yana Dilovası’nın gelişimine büyük katkılar sunan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay’a Fahri Hemşerilik beratı takdim etti.

Dilovası Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında alınan kararla fahri hemşehri ilan edilen Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay’a, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Dilovası Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen berat takdim törenine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ

Berat takdim töreninin açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, “Göreve geldiği günden bu yana yaptığı projelerle Dilovası’nın gelişimine katkı sunan, bize her daim yol gösteren Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay’ın “Fahri Hemşehri Berat” takdimini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kaymakamımıza ilçemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK

Kaymakam Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında “6 Eylül 2021 tarihinde görev vesilesi ile geldiğim Dilovası’nda birlik ve beraberlik içerisinde Belediyemizle, kamu kurumlarımızla, muhtarlarımızla, STK’larımızla ve sanayicilerimizle güzel projelere imza attık. İnşallah bundan sonra da yine hep birlikte Dilovası’nın gelişmesi ve her alanda marka şehir olabilmesi için çalışacağız.

KUBİLAY’DAN ŞAYİR VE MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

1,5 yıl gibi kısa sürede yaptığımız çalışmalar neticesinde Dilovası Belediye Başkanımız ve değerli meclis üyelerinin almış olduğu fahri hemşehrilik ünvanı beni onurlandırmıştır. Başkanımız ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN ŞAYİR, TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Başkan Şayir, hazırlanan fahri hemşehri beratını Kaymakam Kubilay’a takdim etti. Daha sonra hep birlikte günün anısına hatıra fotoğrağı çektirdiler.