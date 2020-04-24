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Başkan Şayir'den ramazan ayı mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şayir'den ramazan ayı mesajı

24 Nisan 2020 Cuma 13:00

 Şayir, mesajında, ramazan ayının sağlık, bereket ve huzur getirmesini diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  nedeniyle zor günler geçiren Türkiye'nin, ramazan ayında huzura kavuşmasını temenni eden Şayir, "Bu yıl da on bir ayın sultanı ramazan ayına kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Koronavirüs nedeniyle buruk bir şekilde karşıladığımız ramazan ayının bu salgından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Şayir, mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlikle maneviyatın daha da güçlü yaşandığı bir aydır. Birlik ve beraberlik içinde hareket edip, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşmanın feyzini yaşayarak, ülke olarak da zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerden birlikte kurtulmanın duygularını yaşamalıyız. En özel ibadetlerimizden olan ramazan ayında tüm dertlerimizden kurtulmak için bol bol dua edelim. Rabbimizden sağlık, huzur ve mutluluk dileyelim. Ramazan sofralarımıza bereketin gelmesi, yeniden camilerimizi doldurarak, omuz omuza saf tutup ibadetlerimizi yapabilmek ve güzel günlere kavuşmak için dua edelim." 

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