banner400
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beyaz Kalpler'le Hayata Yeniden Başlıyorlar

Beyaz Kalpler’de Pano Montörlüğü Atölyesi’nde eğitim alan Kadir Külahçıoğlu, İzmit’teki özel bir firmada işe başladı.

Beyaz Kalpler'le Hayata Yeniden Başlıyorlar

27 Aralık 2018 Perşembe 08:06

Sosyal problemler ve çeşitli sebeplerden dolayı eğitimine ara veren gençlere eğitim hizmeti veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde birçok başarı hikâyesi bulunuyor. Kadir Külahçıoğlu'da bu hikayelerden biri.

Çeşitli sebeplerden dolayı lise eğitimini bırakan Kadir, hayatında boşluk ve kararsızlıklar yaşarken Beyaz Kalpler ile tanıştı. Beyaz Kalplerde Kadir’e yönelik olarak psikolojik danışmanlık, rehberlik, değerler eğitimi, sosyalleşme, mesleki yeterlilik kurumsal disiplin ve öz disiplin becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verildi. Yapılan çalışma planları dâhilinde Kadir’in kendine olan özgüveninde artışın yanında sosyal çevre ve aile ilişkilerinde olumlu yönde gelişmeler yaşandı.

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde elektrik pano montörlüğü eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika alan Kadir, mezun olduktan kısa bir süre sonra İzmit’te özel bir firma da işe başladı. İş hayatında da kendini ustasının yanında geliştirmeye devam eden Kadir Külahçıoğlu, “Üzerimde emeği olan Beyaz Kalplerdeki hocalarıma ve bu projeyi bizlere kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ NEDİR?

Kocaeli’nde ikamet eden, çeşitli nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan, ergenliğin getirmiş olduğu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan 11-18 yaş arası çocukların sosyal, psikolojik ve bedensel olarak desteklendiği bir merkez olarak hizmet veriyor. Uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak veya ailelerin başvuruları dikkate alınarak görüşülen çocuklar, 1 aylık gözlem süreci sonunda kuruma kabul ediliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze GazetesiİzmitBeyaz Kalpler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti
Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı! Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı!
Üzülmez'den ADİGE Ziyareti Üzülmez'den ADİGE Ziyareti
Çayırova 20 Bin Sanatseveri Ağırladı! Çayırova 20 Bin Sanatseveri Ağırladı!
Girişimcilik Kursu Başladı! Girişimcilik Kursu Başladı!
Kent Konut’ta Tatbikat! Kent Konut’ta Tatbikat!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti
Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren giyim, dikiş ve nakış kursları ilçede verilen eğitimlerin...

Haberi Oku