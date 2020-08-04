Beyoğlu Caddesi’ndeki köprü 4 şerit olacak

Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Beyoğlu Caddesi’ndeki mevcut 2 şeritli köprü yıkılarak 4 şeritli yeni bir köprü inşa edilecek. Bir süre alternatif güzergah kullanılacak.

Başiskele İlçesi Yeniköy Merkez Mahallesi Beyoğlu Caddesi’ndeki üst yapı çalışmaları kapsamında mevcut 2 şeritli köprüyü yıkarak 4 şeritli yeni bir köprü inşa edilecek. Bu nedenle Beyoğlu Caddesi üzerindeki trafik akışı çalışmalar süresince alternatif güzergah üzerinden yapılacak. Ulaşım, köprü bitene kadar Kolej cd. – Cevizlik cd. – Harmanlık cd. – Drama caddesi güzergahı üzerinden sağlanacak.

24 ADET FORE KAZIKKULLANILACAK

Dört şeritli yeni köprünün genişliği 20 ve uzunluğu da 19 metre olacak. Yeni köprüde 228 metre ve 80 cm çapında 24 adet fore kazık ve 22 adet 17 metre uzunluğunda prekast kiriş kullanılacak. Ayrıca betonarme ve tabliye betonunda 70 ton demir, 600 m3 beton, asfalt kaplama, otokorkuluk ve yaya korkuluğu imalatları yapılacak.



