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Bir Cenaze Daha!

Bir lojistik firması çalışanı feci şekilde can verdi.

Bir Cenaze Daha!

15 Şubat 2017 Çarşamba 22:14

Olay, Çayırova’da bulunan bir lojistik firmasında meydana geldi. İddiaya göre; Temizlik görevlisi olan 54 yaşındaki B.G., çalıştığı esnada yük indirip bindirilen bir rampa da TIR’ın arasına sıkıştı. Şahıs olay sonrası ağır yaralanırken, bölgeye ambulans çağrıldı. Ağır yaralı B.G. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.G. isimli işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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GebzeölümCenazeFatih Devlet Hastanesiçayırova
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