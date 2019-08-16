Bıyık: ‘Türkiye’nin partisi 18 yaşında’

Başkan Bıyık, mesajında şu ifadelere yer yerdi: “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kuruluşundan bugüne kadar sadece ülkemize ve milletimize hizmet aşkıyla hiç durmadan çalışan, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, dev yatırımlarla Türkiye’yi şaha kaldıran AK Parti, 18 yaşında. Bir neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum AK Parti ile geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. İstikbalimiz ve istiklalimiz için önümüze çıkan her engeli dün olduğu gibi bugün ve yarın da aşarak durmadan, yorulmadan daha ileri gitmek için çalışacağız. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koymuş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için hepimize büyük görevler düşüyor. Bizler Darıca’da Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. AK Parti, sıradan bir parti değil Türkiye’nin partisidir. Kurulduğu günden beri ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dev yatırımları hayata geçirmiş, ülkemiz ve milletimiz için sayısız reformları gerçekleştirmiştir. AK Parti’nin tarihi başarılarla doludur. AK Kadrolar olarak yarınlarımız da aynı şekilde başarılarla dolu olacaktır. AK Parti, bir millet hareketi olarak ortaya çıktı ve arkasına milletinin desteğini alarak bugünlere geldi. Bu kutlu dava, bu kutlu yolculuk büyük ve güçlü Türkiye sevdasıyla yürüyüşünü sürdürecek. İlk günkü aşkla aydınlık yarınlar için milletimizle birlikte 18 yıldır olduğu gibi el ele yürümeye devam edeceğiz. ”