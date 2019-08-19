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Bıyık vatandaşları yalnız bırakmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da etkili olan sağanak yağış sonrası hemen sahaya çıkarak incelemelerde bulundu ve Darıcalı vatandaşları yalnız bırakmadı.

Bıyık vatandaşları yalnız bırakmadı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:19

Meteoroloji müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Darıca’da etkili olan sağanak yağış sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bütün programlarını iptal ederek olası sel baskınlarına karşı yapılan çalışmaları inceledi. Yağmurluğunu giyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyedeki ilgili birimlere de talimat vererek yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

DARICA BELEDİYESİ TEYAKKUZDA

Darıca Belediyesi ekipleri Başkan Bıyık’ın talimatıyla kritik noktalara müdahalelerde bulunurken Başkan Bıyık da yağmurluk giyinerek sahadaki çalışmaları bizzat takip etti. Darıca Belediyesi olarak teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilmesi için ekip kurduklarını söyledi. Vatandaşların da daha dikkatli olmaları istenirken Alo 153 ve 444 7 441 numaralı telefonlardan irtibata geçilerek yardım talebinde bulunabilecekleri kaydedildi.

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