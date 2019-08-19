Bıyık vatandaşları yalnız bırakmadı

DARICA BELEDİYESİ TEYAKKUZDA
Darıca Belediyesi ekipleri Başkan Bıyık’ın talimatıyla kritik noktalara müdahalelerde bulunurken Başkan Bıyık da yağmurluk giyinerek sahadaki çalışmaları bizzat takip etti. Darıca Belediyesi olarak teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilmesi için ekip kurduklarını söyledi. Vatandaşların da daha dikkatli olmaları istenirken Alo 153 ve 444 7 441 numaralı telefonlardan irtibata geçilerek yardım talebinde bulunabilecekleri kaydedildi.