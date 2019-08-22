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Bıyık ve Ellibeş Darıca’da esnafın sorunlarını dinledi

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yönetimi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret etti. Bıyık ve Ellibeş beraberindeki heyetle daha sonra Darıca’da esnaf ziyareti yaparak hasbihal etti.

Bıyık ve Ellibeş Darıca'da esnafın sorunlarını dinledi

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:44

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yönetimiyle birlikte Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a iade-i ziyarette bulundu. İl Başkanı Ellibeş’e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti. Ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teşkilatın gücünü her zaman arkasında hissettiğini söyledi ve Ellibeş ile yönetimine teşekkür etti. İl Başkanı Mehmet Ellibeş de Darıca’ya güvendiklerini kaydederek Bıyık’a görevinde başarılar diledi.

 ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİLER

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Bıyık, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Darıca’da bir dizi temaslarda bulundu. Darıca esnafını da ziyaret eden Bıyık ve Ellibeş, esnafın sorunlarını dinleyip taleplerini not aldılar. Esnaf gezisine AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek de eşlik etti. Esnafı önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Hayata geçireceğimiz projelerle esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Esnafımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atacağız. Esnafın sorunlarını biliyoruz. Ortak akıl çerçevesinde birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

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