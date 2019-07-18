AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatını ziyaret eden ve seçimde yaptıkları çalışmalardan dolayı İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve yönetimine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın daha sonra Çayırova Belediyesi’ne geçti. Başkan Çiftçi ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Başkan Büyükakın, Çiftçi ve meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldikleri süre içinde yaptıkları çalışmaları anlattığı Büyükşehir Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Büyükakın’dan Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.Tahir Büyükakın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatını ziyaret eden ve seçimde yaptıkları çalışmalardan dolayı İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve yönetimine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın daha sonra Çayırova Belediyesi’ne geçti. Başkan Çiftçi ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Başkan Büyükakın, Çiftçi ve meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldikleri süre içinde yaptıkları çalışmaları anlattığı Büyükşehir Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.