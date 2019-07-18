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Büyükakın’dan Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.Tahir Büyükakın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Büyükakın'dan Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyareti

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:52

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova’da bir dizi ziyaret, inceleme ve temaslarda bulundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ilk olarak Tuzla Şifa Mahallesi ile Çayırova’yı birbirine bağlayacak köprülü kavşakta incelemelerde bulundu. Büyükakın, Başkan Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra Yenimahalle Fatih Caddesi’nde esnaf ziyareti yaparak, esnafların görüş, öneri ve isteklerini dinledi.

AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatını ziyaret eden ve seçimde yaptıkları çalışmalardan dolayı İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve yönetimine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın daha sonra Çayırova Belediyesi’ne geçti. Başkan Çiftçi ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Başkan Büyükakın, Çiftçi ve meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldikleri süre içinde yaptıkları çalışmaları anlattığı Büyükşehir Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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