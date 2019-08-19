Büyükakın'dan Darıca Sahil Parkı incelemesi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca sahilinde askeriyeden alınan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı bölgesinde inceleme gerçekleştirdi. Yakın zamanda açılan sahil bandıyla vatandaşların büyük beğenisini kazanan parkın bütünüyle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Vatandaşımızın her anıyla mutlu olduğu hizmetleri kazandırmak için çalışıyoruz. İnsanımızın mutluluğu bizim için en büyük huzurdur. Kentimizin ihtiyaçlarını biliyor, ekibimizle birlikte her konuyu tüm inceliğiyle düşünüyoruz” dedi.

HUMMALI BİR ÇALIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ TALİMATINI VERDİ

Hizmete açılan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda gerçekleştirilen incelemeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik ekibin yanı sıra Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay’da yer aldı. Halk plajının sahil parkına kazandırılmasının yanı sıra farklı taleplere cevap verecek yeni donatıların kazandırılması içinde kolları sıvayan Başkan Büyükakın, yoğun ve hummalı bir çalışmanın gerçekleştirilmesi talimatını da teknik ekiplere verdi.

“KOCAELİ’NİN HER KÖŞESİNE YAYILMAKTADIR”

Bölgenin cazibe merkezi olmaya aday Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın 7’den 77’ye herkesin gönlünce vakit geçirebileceği bir alan olduğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İşimiz milletimizin huzurlu bir kentte yaşamasıdır. Gayretimiz de budur. Ortaya koyduğumuz çalışmalar bu hedef doğrultusundadır. İnsan ve hizmet odaklı yönetim anlayışımız Kocaeli’nin her köşesine yayılmaktadır. Bugün Darıca’da ki bu alanda bunun en güzel örneklerindendir” açıklamasını yaptı.

“ÇOCUKLARIMIZ BİZLERİN EN BÜYÜK ÖNCELİKLERİ ARASINDADIR”

Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın uzun sahil şeridiyle Kocaelilere huzur verdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Çocuklar, engelliler, yaşlılar ve tüm dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıracak bir kent hedefi için çalışıyoruz. Toplumumuzun gücü olan ailelerimizin bu alanda huzur içinde vakit geçirmesini istiyoruz. Bu nedenle geleceğe dönük atacağımız her adımda kadınların, çocukların, gençlerin ve halkımızın tamamına dönük yeni bir bakış açısıyla hizmet ediyoruz. Kentimizin tüm güzelliklerini vatandaşımızın hizmetine sunmak için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Çocuklarımız bizlerin en büyük öncelikleri arasındadır. Kocaeli’nde çocuklarımız daha mutlu olsunlar diye sosyal alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.