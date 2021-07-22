Büyükakın’dan, gönül ziyaretleri

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde gönül ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İzmit’te İlk olarak Kore Gazisi Kamil Başer’i evinde ziyaret eden Başkan Büyükakın, daha sonra 1992 yılında Mardin’de iç güvenlik operasyonu sırasında mayına basarak gazi olan Jandarma Er Hakan Balgı’yı evinde ziyaret etti. Bayramlarını tebrik eden, Başer ve Balgı’ya sağlıklı ve hayırlı ömürler dileyen Başkan Büyükakın, gazilerimize al bayrağımızı hediye etti. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’inde eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Büyükakın, “Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için canlarını ortaya koymuş her bir büyüğümüzü minnetle yad ediyor, hayatlarını sürdüren kahramanlarımıza mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

“BİZİ BİZ YAPAN EN ÖNEMLİ MANEVİ DEĞERLERİMİZDİR”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile Ataevler Mahallesi’nde Zehra Subaşı ve Rahmiye Mahallesinde ki Burak Bitimli’yi evlerinde ziyaret ederek bayramlaşan Başkan Büyükakın, hediyelerle de çocukları bu Kurban Bayramın da mutlu etmeye çalıştı. “Sağlığın, huzurun, mutluluğun yerini bu dünyada hiçbir şey dolduramaz” diyerek gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası duygularını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bizi birbirimize bağlayan bayram günleri, aslında bizi biz yapan en önemli manevi değerlerimizdir. Bu bayramda da huzur ve mutluluk iklimini, ulaşabildiğimiz tüm kardeşlerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, pandemi salgınında kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Halen hastanelerde ve evlerinde bu hastalıktan dolayı tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerini sarf etti.

DÜNYAYA ADALET GETİRMEK, ZALİMLERİN KARŞISINDA DİK DURMAK

Hemşerilerimizin bir kez daha Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın kentimize, ülkemize ve İslâm âlemine barış, sağlık, huzur, mutluluklar getirmesini, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diyerek açıklamasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bu güzel ülkemiz unutmayalım ki bize ecdadımızdan ve kahramanlarımızdan emanet kaldı. Bugünde bu aziz vatanımızın bütünlüğünü korumak, dünyaya adalet getirmek, zalimlerin karşısında dik durmak, çocukların, kadınların ve masumların ölmemesi içinde canını ortaya koyan nice kahramanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Büyük ve lider devlet olma yolunda elini taşın altına sokan herkese burada selam göndermek istiyorum. Milletimiz var oldukça, bu aziz bayrak dalgalandıkça, dünyaya yeniden nizam vermek için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“DEVLETİMİZ VARLIĞINI KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEDİR”

Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, Balkanlar’da, Libya’da, Suriye’de, Filistin’de, Kafkaslar’da, Türki Cumhuriyetleri’nde velhasıl olmamız gereken her yerde şanlı ordumuz ve devletimiz varlığını kararlılıkla sürdürmektedir” diyerek düşüncelerini dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bugün büyük Türkiye Devleti, dünyanın birçok bölgesinde varlığını sürdürmektedir. Canlarını veren, gazi olan, sevdiklerini geride bırakarak bayrağımız ve adalet ile hak arayışımızda, terörle mücadelede, geleceğin daha güçlü Türkiye’sini oluşturmada büyük fedakârlık gösteren kahramanlarımız, ülkemiz geldiği konumu gördükçe mutlu ve mesut oluyorlar. Bu başarılar onların sayesinde vücut buldu. Bunun yanında milli teknolojiyle savunma sanayisinde geldiğimiz nokta da ülkemizin gücüne güç, masada ki etkinliğine destek olmaktadır” diyerek açıklamalarını tamamladı.

GÜNEY, “GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Büyükakın’ın İzmit’te ki ziyaretlerine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Ali Güney ise, “Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, bir kez daha gazilerimize minnettarlığımızı ifade ettik. Şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ülkemizin geldiği durum itibariyle bugüne dair bu cennet vatanımızda ne varsa şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Gazilerimizi ve şehitlerimizin emanetlerini her fırsatta ziyaret etmeye çalışıyoruz. Hayır dualarını almak, varsa bir istekleri yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizler ülkemize, şehrimize ve milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Bize emanet edilen bu cennet vatanı geleceğe taşımak, çocuklarımıza ve gençlerimize en güzel şekilde bırakmak için durmadan, yorulmada çalışacağız” dedi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Tahir Başkanımızla birlikte bugün Ataevler Mahallesi’nde Zehra Subaşı ve Rahmiye Mahallesinde ki Burak Bitimli yavrularımızı ziyaret ettik. Onların mutlu olduklarını gördükçe bizde mutlu olduk. Onların her daim yanlarında olacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Birliktelikler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.