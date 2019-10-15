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Cadiye teyze kış öncesi yeni evine kavuştu

Barınma problemi yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran Cadiye Albayrak, kış mevsimi öncesi yeni evine kavuştu.

Cadiye teyze kış öncesi yeni evine kavuştu

15 Ekim 2019 Salı 10:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ihtiyaç sahiplerinin her alanda yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ve barınamayacak durumda olan vatandaşlara prefabrik ev yapılıyor. 71 yaşındaki Cadiye teyze de tek başına yaşadığı mezbelelik şeklindeki evinden yeni evine kış girmeden kavuştu. 

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Kandıra ilçesi Döngelli köyünde yalnız yaşayan Cadiye Albayrak, evinin çok eski olmasından dolayı barınma problemi yaşıyordu. Tek başına evde oluşan tamirat gerektiren hasarlarla başa çıkamayan ve kış şartlarından dolayı daha da ağırlaşan hasarlar Cadiye Albayrak’ı zor duruma soktu. 71 yaşındaki Cadiye Albayrak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundu.

 

GEREKLİ İNCELEMELER YAPILDI

Cadiye Albayrak’ın başvurusunun ardından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı uzman ekiplerince gerekli incelemeler yapıldı. Evin durumunun oturulamayacak durumda olması Albayrak’ın başvurusuna olumlu cevap olarak döndü. Harabe durumundaki ev yıkılarak yerine prefabrik ev yapıldı.

 

“KIŞ ÖNCESİ YENİ EVİME KAVUŞTUM”

21 metrekare prefabrik evine kavuşan Cadiye Albayrak; “Eski evimde bakımsızlıktan dolayı çok fazla hasarlar oluşmaya başlamıştı. Tek başıma yaşadığımdan dolayı bunlara müdahale edemedim. Evimin zemini de kaymaya başladı. Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundum. Gelip evime baktılar ve bana prefabrikten yeni bir ev yaptılar. Allah razı olsun belediyemiz derdime hızır gibi yetişti” dedi.

 

























 
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