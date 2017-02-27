İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çarptı ve Kaçtı !

Darıca'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına araç çarptı.

Çarptı ve Kaçtı !

27 Şubat 2017 Pazartesi 20:05

 Darıca Kazımkarabekir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Ailesiyle caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen talihsiz kadın bir anda kanlar içersinde kendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil ekipleri geldi. Talihsiz kadın olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
CaddeKazımkarabekirKazaAraçKadınçayırovaDaricaGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Mart Meclisi Toplanıyor.. Gebze Mart Meclisi Toplanıyor..
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Jimnastik Dalında İlk Zafer! Jimnastik Dalında İlk Zafer!
Dilovası'nda Zincirleme Kaza Dilovası'nda Zincirleme Kaza
Kurtuluşu ve şehitleri unutmadılar Kurtuluşu ve şehitleri unutmadılar
Başkan Köşker açtı! Başkan Köşker açtı!
Yukarı Çık

Gebze Mart Meclisi Toplanıyor..
Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı 1 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da yapılacak.

Haberi Oku