Çarptı ve Kaçtı !

27 Şubat 2017 Pazartesi 20:05
Darıca Kazımkarabekir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Ailesiyle caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen talihsiz kadın bir anda kanlar içersinde kendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil ekipleri geldi. Talihsiz kadın olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×