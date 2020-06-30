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Çayırova Belediye Meclisi toplanıyor

Çayırova Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 1 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Kültür Salonunda gerçekleşecek. 

Çayırova Belediye Meclisi toplanıyor

30 Haziran 2020 Salı 12:40

 Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşecek toplantıda meclis üyelerine 2019 yılı denetim komisyon raporuyla ilgili bilgiler verilecek. Pandemi dolayısıyla mağduriyet yaşayan pazarcı esnaflarının işgal harçlarında indirim yapılarak taksitlendirilmesinin görüşüleceği toplantıda, Hukuk, Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Encümen Üyesi seçimi yapılacak. Toplantıda ayrıca, 2019 Yılı Gelir – Gider Kesin Hesabı ve Çayırova Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu görüşülecek.
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