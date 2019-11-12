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Çayırova geleceğe nefes oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 11 milyon fidanın bugün toprakla buluştuğu Milli Ağaçlandırma Günü’nde Çayırova’da 600 fidan toprakla buluştu.

Çayırova geleceğe nefes oldu!

12 Kasım 2019 Salı 15:24

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı bugün fidan yarın geleceğe nefes ağaçlandırma seferberliğine Çayırova’dan da destek geldi. Türkiye genelinde 11 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğu etkinlik kapmasında Çayırova Şekerpırar Ortaokulu Bahçesi’nde fidan dikim töreni gerçekleşti. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerinde katıldığı etkinlikte protokol üyeleri ile öğrenciler birlikte fidan dikerek geleceğe nefes oldular.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Milli Ağaçlandırma Günü’nde , Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 11 milyon fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, geleceğe nefes seferberliğine geleceğimizin teminatı çocuklarımızla fidan dikerek destek olduklarını söyledi. Bugün dikilen fidanın yarın nefes olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

 

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Çayırova Geleceğe Nefes Oldu!
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